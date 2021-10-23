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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
2:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
1:0
5' Гол
Кейперс Уго
2:0
7' Гол
Уолш Сэнди
2:1
10' Гол
Гано Зиньо
2:2
16' Гол
Сиссако Абдулайе
40' Желтая карточка
Сек Ибраима
41' Желтая карточка
Хамфриз Кэмерон
90'+4
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
17
Гуэ
Самюэль
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
1
Боссут
Сэмми
33
Хамфриз
Кэмерон
24
Плетинкс
Эвауд
27
Де
Бок
Лоренс
14
Сиранни
Алессандро
16
Сиссако
Абдулайе
17
Жан-Люк
Домпе
19
Кутеса
Дерек
9
Воссен
Йелле
93
Гано
Зиньо
21
Сек
Ибраима
Мехелен
4-2-3-1
Зульте-Варегем
3-4-3

История личных встреч

Мехелен
Зульте-Варегем

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
4:2
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
0:2
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
0:0
ЛП
2:3
ЛП
2:3
ЛП
3:4
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 6 0.5
Кейперс Уго 3 0.25
Мрабти Керим 3 (1) 0.25
Уолш Сэнди 2 0.17
Дрёйф Ферди 2 0.17
Кайя Онур 1 0.08
Ванлерберге Йорди 1 0.08
Швед Марьян 1 0.08
Vinicius de Souza Costa 1 0.08
Схоофс Роб 0 0
Хайреманс Джеффри 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 8 (1) 0.67
Гано Зиньо 7 0.58
Сиссако Абдулайе 2 0.17
Кутеса Дерек 1 0.08
Плетинкс Эвауд 1 0.08
Жан-Люк Домпе 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Dion De Neve 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схоофс Роб 4 0
Уолш Сэнди 4 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Ван Дамме Йоахим 2 0
Бейкер Лукас 2 0
Бато Шелдон 2 0
Vinicius de Souza Costa 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Сторм Никола 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Швед Марьян 1 0
Мрабти Керим 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 3 1
Срарфи Бассем 4 0
Воссен Йелле 2 1
Де Бок Лоренс 3 0
Хамфриз Кэмерон 3 0
Фадера Алию 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Юбер Давид 2 0
Гано Зиньо 2 0
Бойя Франк 0 1
Сек Ибраима 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
4
36%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
1
9%
4
44%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
6
40%
61-75
4
33%
3
20%
76-90

Забито

18
18
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
5
28%
1
6%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
3
17%
7
39%
76-90

Пропущено

20
23
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
10%
1
4%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
6
30%
5
22%
46-60
2
10%
7
30%
61-75
7
35%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0
Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1 Мехелен - Волос 2:1 Стандард - Мехелен 2:2 Мехелен - Рода 2:2 Утрехт - Мехелен 7:2 Темпо Оверейсе - Мехелен 1:7 Мехелен - Гент 1:2 Остенде - Мехелен 2:2
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Уденаарде - Зульте-Варегем 2:4 Зульте-Варегем - Гент 2:7 Мехелен - Зульте-Варегем 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 6 4 1 20 - 13 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 24 - 11 22
3. Мехелен 2:2 12 6 2 4 21 - 21 20
4. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
5. Эйпен 11 6 2 3 21 - 14 20
6. Шарлеруа 12 5 5 2 22 - 14 20
7. Кортрейк 1:0 12 5 3 4 15 - 14 18
8. Андерлехт 11 4 5 2 21 - 14 17
9. Остенде 0:1 12 5 2 5 16 - 20 17
10. Генк 11 5 2 4 21 - 17 17
11. Синт-Трейден 11 4 3 4 12 - 14 15
12. Стандард 12 4 3 5 13 - 20 15
13. Гент 11 4 2 5 18 - 13 14
14. Зульте-Варегем 2:2 12 3 4 5 19 - 26 13
15. Серен Юнайтед 12 4 0 8 16 - 24 12
16. АХ Лёвен 11 1 7 3 11 - 19 10
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 2 9 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 2:2 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Кортрейк 1:0 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Остенде 0:1 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
9. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
10. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
11. Шарлеруа 6 2 2 2 8 - 6 8
12. Эйпен 5 2 1 2 7 - 7 7
13. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Зульте-Варегем 2:2 6 1 2 3 9 - 15 5
15. Синт-Трейден 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Стандард 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 0 6 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
3. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
4. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
8. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Зульте-Варегем 2:2 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Остенде 0:1 6 2 1 3 8 - 11 7
11. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
12. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
13. Мехелен 2:2 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Кортрейк 1:0 6 2 1 3 6 - 8 7
15. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
16. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 4
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
5. Остенде Гейе Махтар 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Стандард Аль-Дахиль Амин 4 1
3. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
4. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
5. Кортрейк Палаверса Анте 5 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Зульте-Варегем
1.60
5.25
6.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мехелен 2:2 Зульте-Варегем онлайн




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