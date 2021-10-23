Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Мехелен
2:2
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Зульте-Варегем
1:0
5' ГолКейперс Уго
2:0
7' ГолУолш Сэнди
2:1
10' ГолГано Зиньо
2:2
16' ГолСиссако Абдулайе
40' Желтая карточкаСек Ибраима
41' Желтая карточкаХамфриз Кэмерон
17
Гуэ
Самюэль
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
19
Кутеса
Дерек
93
Гано
Зиньо
21
Сек
Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
21 Сек ИбраимаНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Dion De Neve
-
67 Lukas Willen
-
-
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
5'
1:0
7'
2:0
10'
2:1
16'
40'
41'
86'
История личных встреч
Мехелен
Зульте-Варегем
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|6
|0.5
|Кейперс Уго
|3
|0.25
|Мрабти Керим
|3 (1)
|0.25
|Уолш Сэнди
|2
|0.17
|Дрёйф Ферди
|2
|0.17
|Кайя Онур
|1
|0.08
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.08
|Швед Марьян
|1
|0.08
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.08
|Схоофс Роб
|0
|0
|Хайреманс Джеффри
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|8 (1)
|0.67
|Гано Зиньо
|7
|0.58
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.17
|Кутеса Дерек
|1
|0.08
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.08
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схоофс Роб
|4
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Ван Дамме Йоахим
|2
|0
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Бато Шелдон
|2
|0
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|3
|1
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Де Бок Лоренс
|3
|0
|Хамфриз Кэмерон
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Юбер Давид
|2
|0
|Гано Зиньо
|2
|0
|Бойя Франк
|0
|1
|Сек Ибраима
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
6
46%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
1
8%
4
36%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
3
30%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
6
40%
61-75
4
33%
3
20%
76-90
Забито
20
20
14 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
7
35%
2
10%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
3
15%
7
35%
76-90
Пропущено
22
25
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
14%
3
12%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
6
27%
5
20%
46-60
2
9%
7
28%
61-75
7
32%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0
Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1 Мехелен - Волос 2:1 Стандард - Мехелен 2:2 Мехелен - Рода 2:2 Утрехт - Мехелен 7:2 Темпо Оверейсе - Мехелен 1:7 Мехелен - Гент 1:2 Остенде - Мехелен 2:2
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Уденаарде - Зульте-Варегем 2:4 Зульте-Варегем - Гент 2:7 Мехелен - Зульте-Варегем 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|12
|8
|1
|3
|26 - 11
|25
|2.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|3.
|Эйпен
|0:2
|12
|6
|2
|4
|21 - 16
|20
|4.
|Мехелен
|12
|6
|2
|4
|21 - 21
|20
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|6.
|Шарлеруа
|12
|5
|5
|2
|22 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|8.
|Андерлехт
|11
|4
|5
|2
|21 - 14
|17
|9.
|Остенде
|12
|5
|2
|5
|16 - 20
|17
|10.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|21 - 17
|17
|11.
|Синт-Трейден
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|12.
|Стандард
|12
|4
|3
|5
|13 - 20
|15
|13.
|Гент
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|19 - 26
|13
|15.
|Серен Юнайтед
|12
|4
|0
|8
|16 - 24
|12
|16.
|АХ Лёвен
|11
|1
|7
|3
|11 - 19
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|2
|9
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|9.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|10.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|11.
|Шарлеруа
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|12.
|Эйпен
|0:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|15.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Эйпен
|0:2
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|6.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|8.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|12.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|13.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|8
|1
|6
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|4
|5.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Стандард
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|3.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|4.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|5.
|Кортрейк
|Палаверса Анте
|5
|0