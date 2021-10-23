Польша: Экстракласса 2021-2022
Погонь Щецин
2:1
Перерыв
Стадион: Stadion Florian Krygier
Ягеллония
1:0
24' ГолЖуравски Мачей
28' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
1:1
30' ГолЧерных Фёдор
2:1
41' ГолГросицки Камил
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
10
Захович
Лука
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Жиро МихалНападающий
-
-
-
20 Kacper Tabis
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
24'
1:0
28'
30'
1:1
41'
2:1
История личных встреч
Погонь Щецин
Ягеллония
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
24 матча
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козловски Кацпер
|3
|0.25
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.25
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.17
|Кухарчик Михал
|2
|0.17
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.08
|Журавски Мачей
|1
|0.08
|Захович Лука
|1
|0.08
|Пажишек Пётр
|1
|0.08
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.08
|Мата Луиш
|0
|0
|Бартковски Якуб
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|5
|0.42
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.17
|Черных Фёдор
|2
|0.17
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.17
|Романчук Тарас
|2
|0.17
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Дрыгас Камил
|2
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|3
|0
|Черных Фёдор
|3
|0
|Пуэрто Исраэль
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Kacper Tabis
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
|Квецень Бартош
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
67%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
1
8%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1
Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0
Ягеллония
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0
Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Краковия 2:1 Ягеллония - Шлёнск 0:1 Лех - Ягеллония 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|8
|3
|1
|27 - 7
|27
|2.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|3.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|4.
|Погонь Щецин
|2:1
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|6.
|Краковия
|11
|4
|4
|3
|18 - 18
|16
|7.
|Радомьяк Радом
|12
|3
|7
|2
|15 - 12
|16
|8.
|Ягеллония
|1:2
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|9.
|Сталь Мелец
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|10.
|Заглембе Любин
|10
|5
|0
|5
|13 - 17
|15
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|13.
|Гурник Забже
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Легия
|9
|3
|0
|6
|10 - 13
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|4
|6
|12 - 18
|7
|17.
|Варта Познань
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Погонь Щецин
|2:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|1:2
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|10.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|12.
|Краковия
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|15.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лех
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|9.
|Погонь Щецин
|2:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|11.
|Радомьяк Радом
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Ягеллония
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|8
|1
|1
|2.
|Ракув
|Иви Лопес
|7
|3
|4
|3.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|5.
|Лехия Гданьск
|Зволински Лукаш
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Жезничак Якуб
|4
|1
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|5.
|Лех
|Дуглас Барри
|4
|0