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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
4:1
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
24' Гол
Журавски Мачей
28' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
1:1
30' Гол
Черных Фёдор
2:1
41' Гол
Гросицки Камил
3:1
56' Гол
Ковальчик Себастьян
3:1
59' Не забитый пенальти
Имас Хесус
72' Вторая желтая карточка
Пуэрто Исраэль
4:1
78' Гол
Захович Лука
90'+4
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
54
Журавски
Мачей
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
55
Дзеконски
Ксавье
2
Паздан
Михал
25
Цэру
Богдан
4
Пуэрто
Исраэль
14
Пржикрыл
Томаш
7
Налепа
Михал
II
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
27
Вдовик
Бартломей
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
Погонь Щецин
4-1-4-1
Ягеллония
3-5-2

История личных встреч

Погонь Щецин
Ягеллония

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:1
Э
3:0
ЭГА
2:2
Э
1:2
Э
2:3
ЭГА
4:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:1
ЭГА
1:0
Э
0:0
Э
0:0
К
4:1
Э
0:0
Э
2:1
ЭГА
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
1:1
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козловски Кацпер 3 0.25
Дрыгас Камил 3 (3) 0.25
Захович Лука 2 0.17
Ковальчик Себастьян 2 0.17
Салес Жеан Карлос 2 0.17
Кухарчик Михал 2 0.17
Журавски Мачей 1 0.08
Гросицки Камил 1 0.08
Пажишек Пётр 1 0.08
Триантафиллопулос Константинос 1 0.08
Мата Луиш 0 0
Бартковски Якуб 0 0
Столярски Павел 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 5 0.42
Черных Фёдор 3 0.25
Пржикрыл Томаш 2 0.17
Романчук Тарас 2 0.17
Пуэрто Исраэль 1 0.08
Поспишил Мартин 0 0
Настич Боян 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарчик Михал 3 0
Дабровски Дамьян 3 0
Журавски Мачей 1 1
Дрыгас Камил 2 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Кужава Рафал 1 0
Мата Луиш 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуэрто Исраэль 3 1
Августин Блажей 3 0
Черных Фёдор 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Романчук Тарас 2 0
Имас Хесус 2 0
Kacper Tabis 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Настич Боян 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Квецень Бартош 1 0
Цэру Богдан 1 0
Струски Кароль 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
4
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
2
50%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
3
60%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
4
31%
16-30
3
16%
3
23%
31-45
4
21%
3
23%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
4
21%
1
8%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1
Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0
Ягеллония
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0
Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Краковия 2:1 Ягеллония - Шлёнск 0:1 Лех - Ягеллония 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 8 3 1 27 - 7 27
2. Ракув 11 7 3 1 24 - 16 24
3. Лехия Гданьск 12 6 5 1 21 - 10 23
4. Погонь Щецин 12 6 4 2 20 - 10 22
5. Шлёнск 2:0 12 5 5 2 17 - 14 20
6. Краковия 11 4 4 3 18 - 18 16
7. Радомьяк Радом 12 3 7 2 15 - 12 16
8. Ягеллония 12 4 4 4 13 - 16 16
9. Сталь Мелец 11 4 3 4 15 - 18 15
10. Заглембе Любин 10 5 0 5 13 - 17 15
11. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
12. Висла Краков 0:2 12 4 2 6 14 - 18 14
13. Гурник Забже 11 4 2 5 14 - 16 14
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Легия 9 3 0 6 10 - 13 9
16. Брук-Бет Термалица 11 1 4 6 12 - 18 7
17. Варта Познань 11 1 4 6 8 - 15 7
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 6 4 0 2 9 - 8 12
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Шлёнск 2:0 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
10. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
12. Краковия 5 2 2 1 10 - 8 8
13. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Висла Краков 0:2 6 2 1 3 7 - 7 7
15. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Шлёнск 2:0 6 3 2 1 9 - 8 11
3. Лех 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
5. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 0:2 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
11. Радомьяк Радом 6 0 4 2 5 - 7 4
12. Ягеллония 5 1 1 3 4 - 10 4
13. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
15. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 8 1 1
2. Ракув Иви Лопес 7 3 4
3. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
4. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
5. Шлёнск Экспозито Эрик 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Висла Плоцк Жезничак Якуб 4 1
3. Ягеллония Пуэрто Исраэль 3 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
5. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Гросицки Камил бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Черных Фёдор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Пуэрто Исраэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Журавски Мачей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погонь Щецин 4:1 Ягеллония онлайн




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