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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
0:5
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
0:1
8' Гол
Экспозито Эрик
0:2
12' Гол
Экспозито Эрик
23' Желтая карточка
Грушковски Конрад
25' Желтая карточка
Фрыдрых Михал
0:3
27' Гол
Вердаска Диогу
43' Желтая карточка
Шварц Петр
47' Желтая карточка
Шот Давид
0:4
76' Пенальти
Экспозито Эрик
0:5
90' Гол
Цилла Марсель
90'+2
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
17
Шота
Серафин
6
Урига
Алан
4
Садлок
Мацей
25
Фрыдрых
Михал
54
Piotr
Starzynski
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
92
Шкварка
Михал
15
Ганоушек
Матей
91
Форбс
Браун
22
Шромник
Михал
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
2
Вердаска
Диогу
19
Янасик
Патрик
17
Шварц
Петр
29
Мончиньски
Кжиштоф
4
Штиглец
Дино
7
Пих
Роберт
8
Прашелик
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
Висла Краков
4-1-4-1
Шлёнск
3-4-2-1

История личных встреч

Висла Краков
Шлёнск

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
66.7%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

33 матча

33.3%
21.2%
45.5%
11 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.2%
60.6%
21.2%
6 побед 20 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
0:1
ЭГБ
1:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:5
ЭГБ
1:1
Э
1:0
Э
4:2
ЭГА
0:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
3:0
КП
2:3
КП
2:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
2:0
OE
2:1
КЛ
0:0
КЛ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 3 (1) 0.25
Фрыдрых Михал 3 0.25
Климент Ян 2 0.17
Форбс Браун 2 0.17
Шкварка Михал 1 0.08
Садлок Мацей 1 0.08
Жуков Георгий 1 0.08
Млыньски Матеуш 1 0.08
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Грушковски Конрад 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 8 (1) 0.67
Пих Роберт 4 (3) 0.33
Прашелик Матеуш 3 0.25
Штиглец Дино 1 0.08
Вердаска Диогу 1 0.08
Гарсия Виктор III 1 0.08
Пясецки Фабиан 1 0.08
Цилла Марсель 1 0.08
Павловски Бартоломей 0 0
Маковски Рафал 0 0
Голла Войцех 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грушковски Конрад 5 0
Эль-Махдиуи Ашраф 4 0
Шота Серафин 2 1
Форбс Браун 3 0
Садлок Мацей 2 0
Фрыдрых Михал 2 0
Млыньски Матеуш 2 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Климент Ян 1 0
Жуков Георгий 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Плевка Патрик 1 0
Шот Давид 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 4 0
Шварц Петр 2 1
Экспозито Эрик 3 0
Штиглец Дино 2 0
Мончиньски Кжиштоф 2 0
Вердаска Диогу 2 0
Тамаш Марк 0 1
Собота Вальдемар 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Маковски Рафал 1 0
Поправа Конрад 1 0
Бейгер Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
4
57%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
30%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

8
8
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
50%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Забито

15
21
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
5
33%
5
24%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
3
20%
6
29%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
15%
1
8%
1-15
4
20%
4
31%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3
Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2 Легия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2
Шлёнск
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1
Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Арарат - Шлёнск 2:4 Шлёнск - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 8 3 1 27 - 7 27
2. Ракув 11 7 3 1 24 - 16 24
3. Лехия Гданьск 12 6 5 1 21 - 10 23
4. Погонь Щецин 12 6 4 2 20 - 10 22
5. Шлёнск 12 5 5 2 20 - 14 20
6. Краковия 11 4 4 3 18 - 18 16
7. Радомьяк Радом 12 3 7 2 15 - 12 16
8. Ягеллония 12 4 4 4 13 - 16 16
9. Сталь Мелец 11 4 3 4 15 - 18 15
10. Заглембе Любин 10 5 0 5 13 - 17 15
11. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
12. Висла Краков 12 4 2 6 14 - 21 14
13. Гурник Забже 11 4 2 5 14 - 16 14
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Легия 9 3 0 6 10 - 13 9
16. Брук-Бет Термалица 11 1 4 6 12 - 18 7
17. Варта Познань 11 1 4 6 8 - 15 7
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 6 4 0 2 9 - 8 12
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
10. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
12. Краковия 5 2 2 1 10 - 8 8
13. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Шлёнск 6 3 2 1 12 - 8 11
3. Лех 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
5. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
11. Радомьяк Радом 6 0 4 2 5 - 7 4
12. Ягеллония 5 1 1 3 4 - 10 4
13. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
15. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 8 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 8 1 1
3. Ракув Иви Лопес 7 3 4
4. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
5. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Висла Плоцк Жезничак Якуб 4 1
3. Висла Краков Грушковски Конрад 5 0
4. Ягеллония Пуэрто Исраэль 3 1
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
Весь список
Где смотреть матч Висла Краков 0:5 Шлёнск онлайн




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