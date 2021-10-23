Польша: Экстракласса 2021-2022
Висла Краков
0:5
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Шлёнск
0:1
8' ГолЭкспозито Эрик
0:2
12' ГолЭкспозито Эрик
23' Желтая карточкаГрушковски Конрад
25' Желтая карточкаФрыдрых Михал
0:3
27' ГолВердаска Диогу
43' Желтая карточкаШварц Петр
47' Желтая карточкаШот Давид
0:4
76' ПенальтиЭкспозито Эрик
0:5
90' ГолЦилла Марсель
17
Шота
Серафин
91
Форбс
Браун
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Левкот ШимонЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
Ход матча
8'
12'
25'
27'
0:3
33'
43'
47'
76'
0:4
90'
История личных встреч
Висла Краков
Шлёнск
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
66.7%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
33 матча
33.3%
21.2%
45.5%
11 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.2%
60.6%
21.2%
6 побед 20 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|3 (1)
|0.25
|Фрыдрых Михал
|3
|0.25
|Климент Ян
|2
|0.17
|Форбс Браун
|2
|0.17
|Шкварка Михал
|1
|0.08
|Садлок Мацей
|1
|0.08
|Жуков Георгий
|1
|0.08
|Млыньски Матеуш
|1
|0.08
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Грушковски Конрад
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|8 (1)
|0.67
|Пих Роберт
|4 (3)
|0.33
|Прашелик Матеуш
|3
|0.25
|Штиглец Дино
|1
|0.08
|Вердаска Диогу
|1
|0.08
|Гарсия Виктор III
|1
|0.08
|Пясецки Фабиан
|1
|0.08
|Цилла Марсель
|1
|0.08
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Маковски Рафал
|0
|0
|Голла Войцех
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грушковски Конрад
|5
|0
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0
|Шота Серафин
|2
|1
|Форбс Браун
|3
|0
|Садлок Мацей
|2
|0
|Фрыдрых Михал
|2
|0
|Млыньски Матеуш
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Жуков Георгий
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Плевка Патрик
|1
|0
|Шот Давид
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Штиглец Дино
|2
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|Вердаска Диогу
|2
|0
|Тамаш Марк
|0
|1
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Маковски Рафал
|1
|0
|Поправа Конрад
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
4
57%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
30%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Забито
8
8
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
50%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Забито
15
21
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
5
33%
5
24%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
3
20%
6
29%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
15%
1
8%
1-15
4
20%
4
31%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3
Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2 Легия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2
Шлёнск
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1
Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Арарат - Шлёнск 2:4 Шлёнск - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|8
|3
|1
|27 - 7
|27
|2.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|3.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|6.
|Краковия
|11
|4
|4
|3
|18 - 18
|16
|7.
|Радомьяк Радом
|12
|3
|7
|2
|15 - 12
|16
|8.
|Ягеллония
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|9.
|Сталь Мелец
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|10.
|Заглембе Любин
|10
|5
|0
|5
|13 - 17
|15
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Висла Краков
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|13.
|Гурник Забже
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Легия
|9
|3
|0
|6
|10 - 13
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|4
|6
|12 - 18
|7
|17.
|Варта Познань
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|10.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|12.
|Краковия
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Шлёнск
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|3.
|Лех
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|9.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|11.
|Радомьяк Радом
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|8
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|8
|1
|1
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|7
|3
|4
|4.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|5.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Жезничак Якуб
|4
|1
|3.
|Висла Краков
|Грушковски Конрад
|5
|0
|4.
|Ягеллония
|Пуэрто Исраэль
|3
|1
|5.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1