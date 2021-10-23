Первый тайм

17' Джакомо Квальята из команды Хераклес в офсайде

16' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

16' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

14' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Матч остановлен

9' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

6' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

5' Бакбоорд Навайо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Аджич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хераклес начинает с центра поля