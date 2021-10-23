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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
1:0
Конец матча

Стадион:
Хераклес
0'
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Сирхейс Кай
0:0
73' Не забитый пенальти
Влут Рай
1:0
90' Пенальти
Ван Полен Брам
90' Желтая карточка
Влут Рай
90'+11
1
Лампру
Костантинос
27
Пабай
Марк
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
6
Саймак
Мустафа
13
Штридер
Рико
8
Хюйбертс
Дин
7
Кастанер
Жервейн
19
Редан
Дайшон
11
Аджич
Лука
1
Бласвих
Янис
19
Бакбоорд
Навайо
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
6
Киомурцоглу
Орестис
14
Де
ла
Торре
Лука
7
Басачикоглу
Билал
10
Влут
Рай
37
Бюргзорг
Делано
16
Сирхейс
Кай
ПЕК Зволле
4-3-3
Хераклес
4-2-3-1

Ход матча

60'
Колвейк Райан
Штридер Рико
 
63'
 
Сирхейс Кай
73'
0:0
Влут Рай
73'
Mees de Wit
Аджич Лука
 
84'
 
Бакыш Синан
Сирхейс Кай
84'
 
Аззауи Исмаил
Басачикоглу Билал
90'
Ван Полен Брам
1:0
90'
Ван Ден Белт Томас
Хюйбертс Дин
 
90'
 
Влут Рай

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

ПЕК Зволле
Хераклес

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
3:1
Э
2:1
Э
2:2
ТМС
0:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
1:3
К
3:2
Э
1:1
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 2 0.2
Саймак Мустафа 1 0.1
Ван Полен Брам 1 (1) 0.1
Накаяма Юта 0 0
Штридер Рико 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.44
Влут Рай 3 (1) 0.33
Сирхейс Кай 1 0.11
Бакыш Синан 1 0.11
Аззауи Исмаил 1 0.11
Ренте Марко 1 0.11
Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 1 1
Тедич Слободан 2 0
Штридер Рико 1 0
Клемент Пелле 1 0
Накаяма Юта 1 0
Mees de Wit 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Пабай Марк 1 0
Хюйбертс Дин 1 0
Elikia Mbinga 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 4 0
Влут Рай 3 0
Бакыш Синан 1 1
Кваглиата Джакомо 2 0
Бласвих Янис 1 0
Басачикоглу Билал 1 0
Кнустер Матс 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Де ла Торре Лука 1 0
Бюргзорг Делано 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

12
7
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
5
42%
2
29%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
5
31%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2 ПЕК Зволле - Боруссия-2 Д 1:1 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - АДО Ден Хааг 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 2:1
Хераклес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1
Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Хераклес - ПАОК 1:2 Хераклес - Рёдингхаузен 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Хераклес - Спарта Роттердам 1:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
5. Витесс 9 5 1 3 9 - 15 16
6. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
7. Твенте 9 4 3 2 15 - 11 15
8. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
9. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
10. Камбюр 9 4 0 5 16 - 22 12
11. НЕК Неймеген 9 3 2 4 10 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
13. Хераклес 9 3 1 5 11 - 15 10
14. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
15. Ваалвейк 0:0 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Спарта Роттердам 0:0 10 1 5 4 8 - 17 8
17. Гронинген 9 1 4 4 8 - 15 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
3. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
11. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
12. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
13. Спарта Роттердам 0:0 5 1 3 1 6 - 8 6
14. Ваалвейк 0:0 5 1 2 2 4 - 5 5
15. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
16. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
17. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
18. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
3. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
7. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 0:0 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Спарта Роттердам 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
17. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Твенте Зерруки Рамиз 3 1
3. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
4. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
5. Утрехт Ван дер Марел Марк 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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