Второй тайм

102' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

101' Удар от ворот произведет Хераклес

100' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

100' Матч возобновлен

99' Саймак Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

99' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

98' Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Джакомо Квальята из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

97' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

95' Костас Лампроу отбил мяч на угловой после удара Бюргзорг Делано из штрафной площади.

95' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает пас партнеру.

95' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

91' Ох, нехорошо это выглядит. Хюйбертс Дин получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' После проверки VAR судья изменил решение - ПЕК Зволле пробьет пенальти!

89' Хюйбертс Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Игрок Бюргзорг Делано из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

87' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Хераклес

84' Колвейк Райан не смог попасть в створ ударом издали

83' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Хераклес

81' Ох, нехорошо это выглядит. Кнустер Матс получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Ох, нехорошо это выглядит. Колвейк Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Кнустер Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Марк Пабаи из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.

79' Бакбоорд Навайо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

78' Саймак Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Меес де Вит имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

76' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Кастанер Жервейн из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

74' Ван Полен Брам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Влут Рай бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

71' Колвейк Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Должен был быть гол! Бюргзорг Делано имел отличный шанс, но Костас Лампроу не дал голу состоятся!

69' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Голкипер мог бы сыграть и получше

66' Марк Пабаи из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

66' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Хераклес отменен из-за положения "вне игры".

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

63' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.

62' Хераклес выполняет удар от ворот.

62' ШАНС! Кастанер Жервейн нанес удар с лета, но не попал по воротам!

61' Саймак Мустафа пробил со штрафного прямо в стенку

60' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Хераклес

56' Ох, нехорошо это выглядит. Штридер Рико получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Саймак Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Бюргзорг Делано из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

54' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Судья свистит. Джакомо Квальята атаковал сзади соперника. Это Марк Пабаи заработал своей команде штрафной

53' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

49' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

48' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

48' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Марк Пабаи из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

47' Бюргзорг Делано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' После штрафного удара,который нанес Аджич Лука мяч отбивается вратарем и возвращается в игру