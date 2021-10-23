Голландия: Эредивизие 2021-2022
ПЕК Зволле
1:0
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК
Хераклес
63' Undefined phrase: football_event_Сирхейс Кай
0:0
73' Не забитый пенальтиВлут Рай
1:0
90' ПенальтиВан Полен Брам
90' Желтая карточкаВлут Рай
27
Пабай
Марк
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
19
Редан
Дайшон
11
Аджич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Пабай МаркЗащитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Редан ДайшонНападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Mees de Wit
-
Главный тренер: Art Langeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
63'
73'
0:0
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
ПЕК Зволле
Хераклес
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|2
|0.2
|Саймак Мустафа
|1
|0.1
|Ван Полен Брам
|1 (1)
|0.1
|Накаяма Юта
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.44
|Влут Рай
|3 (1)
|0.33
|Сирхейс Кай
|1
|0.11
|Бакыш Синан
|1
|0.11
|Аззауи Исмаил
|1
|0.11
|Ренте Марко
|1
|0.11
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|1
|1
|Тедич Слободан
|2
|0
|Штридер Рико
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Накаяма Юта
|1
|0
|Mees de Wit
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Хюйбертс Дин
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Кваглиата Джакомо
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Де ла Торре Лука
|1
|0
|Бюргзорг Делано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
12
7
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
5
42%
2
29%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
5
31%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2 ПЕК Зволле - Боруссия-2 Д 1:1 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - АДО Ден Хааг 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 2:1
Хераклес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1
Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Хераклес - ПАОК 1:2 Хераклес - Рёдингхаузен 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Хераклес - Спарта Роттердам 1:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|32 - 2
|22
|2.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|22 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|5.
|Витесс
|9
|5
|1
|3
|9 - 15
|16
|6.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|22 - 11
|16
|7.
|Твенте
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Херенвен
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|9.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|10.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|16 - 22
|12
|11.
|НЕК Неймеген
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Хераклес
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|15.
|Ваалвейк
|0:0
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0
|10
|1
|5
|4
|8 - 17
|8
|17.
|Гронинген
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|6.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|12.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|13.
|Спарта Роттердам
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|15.
|Витесс
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|13.
|Ваалвейк
|0:0
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|14.
|Спарта Роттердам
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|17.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|7
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Твенте
|Зерруки Рамиз
|3
|1
|3.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|5.
|Утрехт
|Ван дер Марел Марк
|4
|0