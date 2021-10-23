Голландия: Эредивизие 2021-2022
Утрехт
1:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Галгенваард
Херенвен
1:0
21' ГолСилла Мусса
1:1
23' Гол в свои воротаЯнссен Виллем
35' Желтая карточкаКонголо Родни
48' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
29
Силла
Мусса
22
Маус
Ксавье
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Зал ТимоЗащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
1:0
23'
1:1
35'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Утрехт
Херенвен
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
34 матча
47.1%
20.6%
32.3%
16 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|4 (2)
|0.4
|Силла Мусса
|3
|0.3
|Рамселар Барт
|3 (1)
|0.3
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.3
|Янссен Виллем
|2
|0.2
|Тимбер Квинтен
|1
|0.1
|Махи Мимаун
|1
|0.1
|Вормердам Дьянго
|1
|0.1
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.1
|Махер Адам
|1
|0.1
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|5 (1)
|0.5
|Халилович Тибор
|3
|0.3
|Верман Йоэй
|1
|0.1
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|4
|0
|Янссен Виллем
|3
|0
|Махер Адам
|3
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Эвейк Милан
|3
|0
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Мусаба Антони
|2
|0
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
21%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Забито
19
10
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
4
21%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
20%
3
20%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1
НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5 Утрехт - Волос 6:2 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Брюгге - Утрехт 2:4
Херенвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1
Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Херенвен - Кортрейк 2:2 Херенвен - Утрехт-2 3:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:2 Эммен - Херенвен 3:1 Херенвен - Утрехт 0:0 ПСВ - Херенвен 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|32 - 2
|22
|2.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|22 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|1:1
|10
|5
|3
|2
|20 - 11
|18
|4.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|5.
|Витесс
|9
|5
|1
|3
|9 - 15
|16
|6.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|22 - 11
|16
|7.
|Твенте
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Херенвен
|1:1
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|9.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|10.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|16 - 22
|12
|11.
|НЕК Неймеген
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|12.
|Хераклес
|0:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|15.
|Ваалвейк
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|Гронинген
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 17
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|10
|0
|2
|8
|3 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Утрехт
|1:1
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|6.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|0:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|12.
|Херенвен
|1:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|13.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|14.
|Витесс
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|15.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Херенвен
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|7.
|Утрехт
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|13.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|15.
|Хераклес
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|7
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Твенте
|Зерруки Рамиз
|3
|1
|3.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|5.
|Утрехт
|Ван дер Марел Марк
|4
|0