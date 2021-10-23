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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
2:1
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
1:0
21' Гол
Силла Мусса
1:1
23' Гол в свои ворота
Янссен Виллем
35' Желтая карточка
Конголо Родни
48' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
2:1
80' Гол
Ван де Стрек Сандер
90'+4
1
Пас
Мартен
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
26
Бауссайд
Отман
23
Рамселар
Барт
29
Силла
Мусса
18
Дувикас
Анастасиос
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
14
Дрешевич
Ибрахим
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
21
Конголо
Родни
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
11
Мусаба
Антони
6
Де
Йонг
Сим
16
Ван
дер
Хейде
Арьен
Утрехт
4-2-3-1
Херенвен
4-3-3

Ход матча

21'
Силла Мусса
(Вормердам Дьянго)
1:0
23'
1:1
Янссен Виллем
35'
 
Конголо Родни
48'
Ван дер Марел Марк
 
64'
Тер Авест Хидде
Ван дер Марел Марк
 
64'
Remco Balk
Бауссайд Отман
 
64'
Ван де Стрек Сандер
Тимбер Квинтен
 
75'
 
Верман Хенк
Ван дер Хейде Арьен
80'
Ван де Стрек Сандер
(Тер Авест Хидде)
2:1
82'
Маллахи Мохамед
Силла Мусса
 
85'
 
Хаяль Рами
Конголо Родни
85'
 
Беньямин Нюгрен
Мусаба Антони
88'
Бенамар Бенаисса
Ван дер Хорн Майк
 
90'
 
Акуджоби Хамди
Де Йонг Сим

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Утрехт
Херенвен

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

34 матча

47.1%
20.6%
32.3%
16 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:1
ТМС
4:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:3
ЛЕ
2:1
ЛЕ
4:3
Э
2:2
Э
3:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:0
ТМС
1:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.4
Силла Мусса 3 0.3
Рамселар Барт 3 (1) 0.3
Густафссон Симон 3 (2) 0.3
Янссен Виллем 2 0.2
Тимбер Квинтен 1 0.1
Махи Мимаун 1 0.1
Вормердам Дьянго 1 0.1
Ван дер Марел Марк 1 0.1
Махер Адам 1 0.1
Ван де Стрек Сандер 1 0.1
Ван дер Хорн Майк 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Моконо Сильян 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 5 (1) 0.5
Халилович Тибор 3 0.3
Верман Йоэй 1 0.1
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Стеванович Филип 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 4 0
Янссен Виллем 3 0
Махер Адам 3 0
Тимбер Квинтен 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Керк Джирано 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Пас Мартен 1 0
Силла Мусса 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Эвейк Милан 3 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Мадсен Николас 2 0
Мусаба Антони 2 0
Ван Бик Свен 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Кайб Рами 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Стеванович Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
3
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
18%
1
33%
1-15
2
12%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
1
33%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Забито

22
10
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
18%
4
40%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
6
27%
2
20%
76-90

Пропущено

10
18
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
20%
3
17%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
5
28%
61-75
2
20%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1
НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5 Утрехт - Волос 6:2 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Брюгге - Утрехт 2:4
Херенвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1
Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Херенвен - Кортрейк 2:2 Херенвен - Утрехт-2 3:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:2 Эммен - Херенвен 3:1 Херенвен - Утрехт 0:0 ПСВ - Херенвен 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
5. Витесс 9 5 1 3 9 - 15 16
6. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
7. Твенте 9 4 3 2 15 - 11 15
8. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
9. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
10. Камбюр 9 4 0 5 16 - 22 12
11. НЕК Неймеген 9 3 2 4 10 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
13. Хераклес 9 3 1 5 11 - 15 10
14. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
15. Ваалвейк 0:0 10 1 5 4 12 - 15 8
16. Спарта Роттердам 0:0 10 1 5 4 8 - 17 8
17. Гронинген 9 1 4 4 8 - 15 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
3. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
11. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
12. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
13. Спарта Роттердам 0:0 5 1 3 1 6 - 8 6
14. Ваалвейк 0:0 5 1 2 2 4 - 5 5
15. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
16. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
17. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
18. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
3. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
7. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 0:0 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Спарта Роттердам 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
17. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Твенте Зерруки Рамиз 3 1
3. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
4. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
5. Утрехт Ван дер Марел Марк 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Утрехт 2:1 Херенвен онлайн




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