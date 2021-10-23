Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Утрехт вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен . Удар в створ, но вратарь начеку

93' Игрок Хаяль Рами из команды Херенвен неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

92' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Хаяль Рами из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

87' Mohamed Mallahi из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

86' Mohamed Mallahi из команды Утрехт делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

86' Mohamed Mallahi из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

83' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Тактическая замена. Силла Мусса уходит с поля и его заменяет Mohamed Mallahi

80' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Удар от ворот произведет Херенвен

78' Хорошую попытку сделал Верман Хенк . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

74' Конголо Родни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Кайб Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Верман Йоэй из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Херенвен выполняет удар от ворот.

69' Ремко Балк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Тактическая замена. Бауссайд Отман уходит с поля и его заменяет Ремко Балк

63' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

62' Хорошую попытку сделал Халилович Тибор . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

57' [team] вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Херенвен выполняет удар от ворот.

52' Херенвен выполняет удар от ворот.

51' Плохо сыграл Кайб Рами - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

51' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Утрехт

51' Де Йонг Сим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Верман Йоэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Утрехт выполняет удар от ворот.

47' Плохо сыграл Пас Мартен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности