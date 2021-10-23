Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Ван Крой Вито пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен ловит мяч

39' Плохо сыграл Тоуба Ахмед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Удар от ворот произведет Ваалвейк

34' Плохо сыграл Ван ден Бёйс Дарио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Одгор Йенс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

28' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

26' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

22' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

20' Бакари Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Мохаммед Осман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

11' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Одгор Йенс из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Сметс Бриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Матч остановлен

5' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ваалвейк начинает с центра поля