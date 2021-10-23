  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
1:0
Конец матча

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
1:0
89' Гол
Крамер Михил
90' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
90'+4
1
Вассен
Этьенн
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Гаари
Жюрьен
6
Анита
Вурнон
14
Эль-Бушатауи
Ашраф
28
Бюттнер
Александер
7
Одгор
Йенс
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
1
Окойе
Мадука
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
6
Оассар
Адиль
2
Жанс
Лоран
10
Сметс
Бриан
8
Mo
Osman3
5
Пинту
Мика
7
Мейнанс
Свен
9
Тай
Леннарт
11
Ван
Крой
Вито
Ваалвейк
3-4-2-1
Спарта Роттердам
3-4-3

Ход матча

59'
Ваутерс Луук
Бюттнер Александер
 
59'
Азхиль Айман
Эль-Бушатауи Ашраф
 
59'
Бель-Хассани Иллиас
Гаари Жюрьен
 
67'
 
Энгельс Марио
Мейнанс Свен
67'
 
Хейлен Майкл
Mo Osman3
75'
 
Эмега Эмануэль
Ван Крой Вито
89'
Крамер Михил
(Бель-Хассани Иллиас)
1:0
90'
 
Бёгелсдейк Том

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 5 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

История личных встреч

Ваалвейк
Спарта Роттердам

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:2
ТМС
1:1
Э
0:1
Э
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
К
1:0
ПД
5:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ТМС
2:0
ПД
1:1
Э
4:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 4 0.4
Одгор Йенс 3 0.3
Бюттнер Александер 2 (1) 0.2
Ван дер Венне Рихард 1 0.1
Анита Вурнон 1 0.1
Бакари Саид 1 0.1
Мёленстен Мелле 1 0.1
Тоуба Ахмед 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Азхиль Айман 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сметс Бриан 2 0.2
Тай Леннарт 2 0.2
Мейнанс Свен 1 0.1
Вриндс Барт 1 0.1
Ван Крой Вито 1 0.1
Эмега Эмануэль 1 0.1
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 4 0
Тоуба Ахмед 3 0
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Бакари Саид 1 0
Joseph Oosting 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 4 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Оассар Адиль 2 0
Сметс Бриан 2 0
Бёгелсдейк Том 2 0
Мейерс Арон 0 1
Вриндс Барт 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
4
50%
3
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
5
38%
3
38%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
27%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
6
40%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
0
0%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2
Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0 Ваалвейк - Твенте 2:1 ВВВ-Венло - Ваалвейк 3:3 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Аякс 0:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2
ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Рейнбургс Бойс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:6 Спарта Роттердам - Де Трефферс 1:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
5. Витесс 9 5 1 3 9 - 15 16
6. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
7. Твенте 9 4 3 2 15 - 11 15
8. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
9. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
10. Камбюр 9 4 0 5 16 - 22 12
11. НЕК Неймеген 9 3 2 4 10 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
13. Хераклес 9 3 1 5 11 - 15 10
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
16. Гронинген 9 1 4 4 8 - 15 7
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
3. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
12. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
13. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
14. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
15. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
16. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
17. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
18. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
3. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
7. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Твенте Зерруки Рамиз 3 1
3. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
4. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
5. Утрехт Ван дер Марел Марк 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ваалвейк 1:0 Спарта Роттердам онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 