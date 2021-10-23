Голландия: Эредивизие 2021-2022
Ваалвейк
1:0
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс
Спарта Роттердам
1:0
89' ГолКрамер Михил
90' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
10
Сметс
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
-
14 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Achraf Madi
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
История личных встреч
Ваалвейк
Спарта Роттердам
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|4
|0.4
|Одгор Йенс
|3
|0.3
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.2
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.1
|Анита Вурнон
|1
|0.1
|Бакари Саид
|1
|0.1
|Мёленстен Мелле
|1
|0.1
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сметс Бриан
|2
|0.2
|Тай Леннарт
|2
|0.2
|Мейнанс Свен
|1
|0.1
|Вриндс Барт
|1
|0.1
|Ван Крой Вито
|1
|0.1
|Эмега Эмануэль
|1
|0.1
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|4
|0
|Тоуба Ахмед
|3
|0
|Бюттнер Александер
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абелс Дирк
|4
|0
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Оассар Адиль
|2
|0
|Сметс Бриан
|2
|0
|Бёгелсдейк Том
|2
|0
|Мейерс Арон
|0
|1
|Вриндс Барт
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
4
50%
3
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
5
38%
3
38%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
27%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
6
40%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2
Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0 Ваалвейк - Твенте 2:1 ВВВ-Венло - Ваалвейк 3:3 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Аякс 0:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2
ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Рейнбургс Бойс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:6 Спарта Роттердам - Де Трефферс 1:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|32 - 2
|22
|2.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|22 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|5.
|Витесс
|9
|5
|1
|3
|9 - 15
|16
|6.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|22 - 11
|16
|7.
|Твенте
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Херенвен
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|9.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|10.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|16 - 22
|12
|11.
|НЕК Неймеген
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Хераклес
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|Ваалвейк
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|Гронинген
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|6.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Ваалвейк
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|13.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|15.
|Витесс
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|13.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|7
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Твенте
|Зерруки Рамиз
|3
|1
|3.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|5.
|Утрехт
|Ван дер Марел Марк
|4
|0