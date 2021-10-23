Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ваалвейк вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Матч возобновится спорным мячом

93' Бёгелсдейк Том получает желтую карточку за толчок соперника.

92' Тоуба Ахмед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Сметс Бриан пробил со штрафного прямо в стенку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

89' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Тоуба Ахмед бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

87' Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Хорошую попытку сделал Энгельс Марио . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Бель-Хассани Иллиас бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

84' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Одгор Йенс из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

82' Энгельс Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Удар от ворот произведет Ваалвейк

81' Энгельс Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Сметс Бриан из команды Спарта Роттердам направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

77' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Одгор Йенс не смог попасть в створ ударом издали

73' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Одгор Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Отличные скиллы показывает Одгор Йенс , обводя своих соперников

70' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Крамер Михил имел стопроцентный шанс, но как-то его удар головой прошел выше ворот!

68' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

66' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Анита Вурнон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Как он промахнулся? Крамер Михил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

63' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Игрок Крамер Михил из команды Ваалвейк неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

62' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Жанс Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Айман Азхиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Тактическая замена. Эль-Бушатауи Ашраф уходит с поля и его заменяет Айман Азхиль

59' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Плохо сыграл Окойе Мадука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Одгор Йенс из команды Ваалвейк направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

54' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Ваалвейк

51' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Анита Вурнон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

49' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля