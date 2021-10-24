Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
23' ГолСамбисса Давид
1:1
25' ГолЛинссен Брайан
1:2
45' ГолЭурснес Фредрик
2:2
50' ГолСамбисса Давид
55' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
2:3
58' ГолМаласиа Тирелл
68' Желтая карточкаБангура Алекс
20
Маулун
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Доодеман НикНападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Троос ТейнВратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
23'
1:0
25'
45'
1:2
50'
2:2
55'
58'
2:3
68'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 6
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
История личных встреч
Камбюр
Фейеноорд
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|3
|0.3
|Tom Boere
|3
|0.3
|Каллон Исса
|2
|0.2
|Самбисса Давид
|2
|0.2
|Бангура Алекс
|2
|0.2
|Брей Майкл
|1
|0.1
|Маулун Робин
|1
|0.1
|Тол Марко
|1
|0.1
|Киш Тамаш
|1
|0.1
|Робертс Улдрикис
|1
|0.1
|Худемакерс Меес
|1
|0.1
|Шмидт Доке
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|7
|0.78
|Линссен Брайан
|6
|0.67
|Синистерра Луис
|3
|0.33
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.33
|Дессерс Сириль
|2
|0.22
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.11
|Эурснес Фредрик
|1
|0.11
|Маласиа Тирелл
|1
|0.11
|Баннис Науфаль
|1
|0.11
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|3
|1
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Линссен Брайан
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
5
38%
2
15%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
2
18%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
5
42%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
4
67%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Забито
18
25
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
2
8%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
5
28%
5
20%
46-60
7
39%
1
4%
61-75
2
11%
8
32%
76-90
Пропущено
25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
7
28%
1
8%
16-30
5
20%
5
38%
31-45
4
16%
4
31%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
7
28%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1
Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4 Камбюр - Хелмонд Спорт 4:1 Ден Босх - Камбюр 3:5 Камбюр - Эксельсиор 7:2 Волендам - Камбюр 0:3
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1
Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1 Фейеноорд - Дрита 3:2 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Дрита - Фейеноорд 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|10
|8
|1
|1
|33 - 2
|25
|2.
|ПСВ
|0:1
|10
|7
|0
|3
|22 - 13
|21
|3.
|Утрехт
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|1
|2
|25 - 13
|19
|5.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|6.
|Витесс
|10
|5
|1
|4
|10 - 17
|16
|7.
|Твенте
|10
|4
|3
|3
|16 - 13
|15
|8.
|НЕК Неймеген
|10
|4
|2
|4
|12 - 17
|14
|9.
|Херенвен
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|11.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|12.
|Камбюр
|10
|4
|0
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Хераклес
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|Ваалвейк
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|Гронинген
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|6
|5
|0
|1
|23 - 1
|15
|2.
|Утрехт
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|3.
|ПСВ
|0:1
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|6.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Ваалвейк
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|13.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|15.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|4.
|Фейеноорд
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|5.
|ПСВ
|0:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|6.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0