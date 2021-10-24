  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 10000
Фейеноорд
0'
1:0
23' Гол
Самбисса Давид
1:1
25' Гол
Линссен Брайан
1:2
45' Гол
Эурснес Фредрик
2:2
50' Гол
Самбисса Давид
55' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
2:3
58' Гол
Маласиа Тирелл
68' Желтая карточка
Бангура Алекс
90'+6
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
18
Самбисса
Давид
9
Tom
Boere
7
Каллон
Исса
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
28
Тоорнстра
Йенс
11
Линссен
Брайан
7
Синистерра
Луис
Камбюр
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

23'
Самбисса Давид
(Каллон Исса)
1:0
25'
1:1
Линссен Брайан
(Педерсен Маркус Гольмгрен)
45'
1:2
Эурснес Фредрик
(Тиль Гус)
50'
Самбисса Давид
(Якобс Ями)
2:2
55'
 
Тоорнстра Йенс
58'
2:3
Маласиа Тирелл
(Кекчю Оркун)
61'
Тол Марко
Схаутен Эрик
 
68'
Бангура Алекс
 
71'
Крастев Филип
Маулун Робин
 
72'
Робертс Улдрикис
Tom Boere
 
76'
Хендрикс Сэм
Макинтош Келвин
 
76'
Паулиссен Митчелл
Якобс Ями
 
84'
 
Гертрейда Лютсхарел
Кекчю Оркун
90'
 
Нелсон Райс
Синистерра Луис

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 6
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Камбюр
Фейеноорд

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

К
1:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 3 0.3
Tom Boere 3 0.3
Каллон Исса 2 0.2
Самбисса Давид 2 0.2
Бангура Алекс 2 0.2
Брей Майкл 1 0.1
Маулун Робин 1 0.1
Тол Марко 1 0.1
Киш Тамаш 1 0.1
Робертс Улдрикис 1 0.1
Худемакерс Меес 1 0.1
Шмидт Доке 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 7 0.78
Линссен Брайан 6 0.67
Синистерра Луис 3 0.33
Тоорнстра Йенс 3 0.33
Дессерс Сириль 2 0.22
Кекчю Оркун 1 (1) 0.11
Эурснес Фредрик 1 0.11
Маласиа Тирелл 1 0.11
Баннис Науфаль 1 0.11
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 3 1
Макинтош Келвин 3 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Каллон Исса 1 0
Самбисса Давид 1 0
Якобс Ями 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
5
38%
2
15%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
2
18%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
5
42%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
4
67%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Забито

18
25
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
2
8%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
5
28%
5
20%
46-60
7
39%
1
4%
61-75
2
11%
8
32%
76-90

Пропущено

25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
7
28%
1
8%
16-30
5
20%
5
38%
31-45
4
16%
4
31%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
7
28%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1
Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4 Камбюр - Хелмонд Спорт 4:1 Ден Босх - Камбюр 3:5 Камбюр - Эксельсиор 7:2 Волендам - Камбюр 0:3
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1
Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1 Фейеноорд - Дрита 3:2 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Дрита - Фейеноорд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 10 8 1 1 33 - 2 25
2. ПСВ 0:1 10 7 0 3 22 - 13 21
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Фейеноорд 9 6 1 2 25 - 13 19
5. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
6. Витесс 10 5 1 4 10 - 17 16
7. Твенте 10 4 3 3 16 - 13 15
8. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
9. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
11. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 9 3 1 5 11 - 15 10
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
16. Гронинген 9 1 4 4 8 - 15 7
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 6 5 0 1 23 - 1 15
2. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
3. ПСВ 0:1 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
6. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
12. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
13. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
14. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
15. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
16. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
17. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
18. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 1:0 4 3 1 0 10 - 1 10
3. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
4. Фейеноорд 5 3 0 2 13 - 7 9
5. ПСВ 0:1 5 3 0 2 8 - 4 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Камбюр 2:3 Фейеноорд онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 