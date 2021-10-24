Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Фейеноорд вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Педерсен Маркус Гольмгрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Шмидт Доке навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Камбюр выполняет удар от ворот.

95' Как он промахнулся? Линссен Брайан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

94' Гертрейда Лютсхарел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Эурснес Фредрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Удар от ворот произведет Фейеноорд

92' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Хорошую попытку сделал Бангура Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Робертс Улдрикис из команды Камбюр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Удар от ворот произведет Камбюр

86' Маласиа Тирелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Удар от ворот произведет Камбюр

83' Как он промахнулся? Синистерра Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

83' Матч возобновлен

83' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

82' Удар от ворот произведет Фейеноорд

81' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков

80' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Камбюр

79' Игрок Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

78' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Линссен Брайан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

77' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удар от ворот произведет Камбюр

74' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Кекчю Оркун имел все шансы забить, но Сонни Стивенс сделал отличный сейв!

68' Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Бангура Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

65' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

64' Тол Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Худемакерс Меес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Камбюр

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

59' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Г О О О О Л - Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

57' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

57' Бейло Юстин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Удар от ворот произведет Фейеноорд

56' Как он промахнулся? Том Боер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

56' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

55' Тоорнстра Йенс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Удар от ворот произведет Камбюр

53' Удар от ворот произведет Камбюр

53' Удар от ворот произведет Камбюр

52' Маласиа Тирелл не смог попасть в створ ударом издали

52' Бангура Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Г О О О О Л - Самбисса Давид забивает с правой ноги!

50' ШАНС! Самбисса Давид вышел один на один с голкипером...

48' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Камбюр выполняет удар от ворот.

48' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля