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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
1:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
3' Пенальти
Икома Луис
17' Желтая карточка
Дейл Матс
32' Желтая карточка
Беро Матуш
1:1
53' Гол
Кордоба Иньиго
61' Желтая карточка
Дарфалу Усама
72'
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
39
Корнелисс
Энцо
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
8
Тронстад
Сондре
21
Беро
Матуш
20
Гбоо
Янн
27
Япи
Ромарик
9
Дарфалу
Усама
7
Икома
Луис
1
Хан
Уорнер
20
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
2
Люкассен
Бойд
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
21
Кордоба
Иньиго
29
Кардона
Марк
Витесс
3-5-2
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

Ход матча

3'
Икома Луис
1:0
17'
 
Дейл Матс
32'
Беро Матуш
 
53'
1:1
Кордоба Иньиго
(Брауэрс Люк)
61'
Дарфалу Усама
 
63'
Фредериксен Николай
Дарфалу Усама
 
63'
 
Martjin Berden
Кардона Марк
63'
 
Ogechika Heil
Ромменс Филипп

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Витесс
Гоу Эхед Иглс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 3 0.3
Икома Луис 3 (1) 0.3
Гбоо Янн 2 0.2
Дарфалу Усама 1 0.1
Духи Данило 1 0.1
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Базур Рихедли 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 4 0.4
Брауэрс Люк 3 0.3
Ботос Яннис-Фивос 2 0.2
Дейл Матс 1 0.1
Баккер Юстин 1 (1) 0.1
Ромменс Филипп 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Люкассен Бойд 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 4 0
Виттек Максимилиан 3 0
Духи Данило 1 1
Бёйтинк Томас 1 1
Расмуссен Якоб 2 0
Таннан Уссама 2 0
Ороз Алоис 2 0
Шуберт Маркус 1 0
Тронстад Сондре 1 0
Икома Луис 1 0
Уйсман Дан 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидберг Исак 2 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Ботос Яннис-Фивос 0 1
Хан Уорнер 1 0
Крамер Йорис 1 0
Люкассен Бойд 1 0
Идзес Джей 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
4
40%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

14
19
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
21%
3
16%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
1
7%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2
Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Дандолк - Витесс 1:2 Витесс - Дандолк 2:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 5:1 Утрехт-2 - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Фейеноорд 3:2 9 6 1 2 25 - 13 19
5. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
6. Витесс 1:1 10 5 2 3 10 - 16 17
7. Твенте 10 4 3 3 16 - 13 15
8. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
9. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
10. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
11. Камбюр 2:3 10 4 0 6 18 - 25 12
12. Гоу Эхед Иглс 1:1 10 3 2 5 12 - 19 11
13. Хераклес 9 3 1 5 11 - 15 10
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
16. Гронинген 9 1 4 4 8 - 15 7
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
3. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Фейеноорд 3:2 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
6. Камбюр 2:3 6 3 0 3 13 - 11 9
7. Гоу Эхед Иглс 1:1 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
12. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
13. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
14. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
15. Витесс 1:1 5 1 2 2 5 - 10 5
16. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
17. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
18. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:1 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
3. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
4. Фейеноорд 3:2 5 3 0 2 13 - 7 9
5. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Камбюр 2:3 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Гоу Эхед Иглс 1:1 5 0 2 3 4 - 14 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0
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Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Гоу Эхед Иглс
3.09
5.45
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Витесс 1:1 Гоу Эхед Иглс онлайн




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