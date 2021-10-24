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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
2:0
Второй тайм: 89'

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
1:0
20' Гол
Нгонж Сириль
43' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
63' Желтая карточка
Суслов Томаш
65' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
2:0
71' Гол
Де Леув Михаэль
73' Желтая карточка
Рейндерс Тиджани
89'
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
4
Даммерс
Вессель
3
Ван
Хинтум
Барт
2
Данкерлёй
Дамил
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
11
Эль-Ханкури
Мохамед
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
28
Гудмундссон
Альберт
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
Гронинген
3-4-3
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

Ход матча

20'
Нгонж Сириль
(Эль-Ханкури Мохамед)
1:0
43'
 
Хацидиакос Пантелис
63'
Суслов Томаш
 
65'
 
Гудмундссон Альберт
69'
 
Рейндерс Тиджани
Хацидиакос Пантелис
71'
Де Леув Михаэль
(Данкерлёй Дамил)
2:0
73'
 
Рейндерс Тиджани
74'
Постема Романо
Нгонж Сириль
 
74'
Ларсен Йорген
Де Леув Михаэль
 
77'
 
Абухлал Закария
Павлидис Вангелис
88'
Сверко Марин
Paulos Abraham
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Гронинген
АЗ Алкмаар

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

31 матч

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:2
Э
1:1
ЛЕ
4:1
ЛЕ
1:4
Э
0:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:4
Э
2:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:0
К
4:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 6 0.6
Суслов Томаш 1 0.1
Де Леув Михаэль 1 0.1
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.1
Ларсен Йорген 1 0.1
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вит Дани 5 0.56
Карлссон Йеспер III 4 (1) 0.44
Павлидис Вангелис 2 0.22
Рейндерс Тиджани 2 0.22
Гудмундссон Альберт 2 (1) 0.22
Вайндал Оуэн 1 0.11
Класи Йорди 1 0.11
Витри Аслак Фонн 1 0.11
Абухлал Закария 1 0.11
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 2
Суслов Томаш 4 0
Нгонж Сириль 3 0
Ван Хинтум Барт 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 4 0
Хацидиакос Пантелис 3 0
Мидтше Фредрик 2 0
Де Вит Дани 2 0
Класи Йорди 0 1
Инди Мартинс 1 0
Летсерт Тимо 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Вайндал Оуэн 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Сугавара Юкинари 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
3
30%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
40%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
2
50%
76-90

Забито

9
19
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
22%
4
21%
1-15
3
33%
3
16%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
6
32%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
14%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1
Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4 Утрехт - Гронинген 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Эммен - Гронинген 0:4
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Генк - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Осс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 1 1 37 - 2 25
2. ПСВ 10 7 0 3 22 - 17 21
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Фейеноорд 9 6 1 2 25 - 13 19
5. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
6. Витесс 10 5 1 4 10 - 17 16
7. Твенте 10 4 3 3 16 - 13 15
8. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
9. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
11. АЗ Алкмаар 0:2 9 4 0 5 19 - 15 12
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 9 3 1 5 11 - 15 10
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Гронинген 2:0 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
2. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
3. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
6. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
12. АЗ Алкмаар 0:2 3 2 0 1 10 - 4 6
13. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
14. Гронинген 2:0 5 1 3 1 4 - 3 6
15. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
16. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
17. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
3. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
4. Фейеноорд 5 3 0 2 13 - 7 9
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 0:2 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Гронинген 2:0 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0
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Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
АЗ Алкмаар
4.20
3.80
8.83
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гронинген 2:0 АЗ Алкмаар онлайн




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