Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:0
Второй тайм: 89'
Стадион: Евроборг
1:0
20' ГолНгонж Сириль
43' Желтая карточкаХацидиакос Пантелис
63' Желтая карточкаСуслов Томаш
65' Желтая карточкаГудмундссон Альберт
2:0
71' ГолДе Леув Михаэль
73' Желтая карточкаРейндерс Тиджани
27
Нгонж
Сириль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
- Защитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
63'
71'
73'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 9
-
3 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
История личных встреч
Гронинген
АЗ Алкмаар
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
31 матч
29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|6
|0.6
|Суслов Томаш
|1
|0.1
|Де Леув Михаэль
|1
|0.1
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.1
|Ларсен Йорген
|1
|0.1
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Вит Дани
|5
|0.56
|Карлссон Йеспер III
|4 (1)
|0.44
|Павлидис Вангелис
|2
|0.22
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.22
|Гудмундссон Альберт
|2 (1)
|0.22
|Вайндал Оуэн
|1
|0.11
|Класи Йорди
|1
|0.11
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.11
|Абухлал Закария
|1
|0.11
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сугавара Юкинари
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|1
|2
|Суслов Томаш
|4
|0
|Нгонж Сириль
|3
|0
|Ван Хинтум Барт
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Дуарте Ларос
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Хацидиакос Пантелис
|3
|0
|Мидтше Фредрик
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Класи Йорди
|0
|1
|Инди Мартинс
|1
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Вайндал Оуэн
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
3
30%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
40%
76-90
Пропущено
11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
2
50%
76-90
Забито
9
19
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
22%
4
21%
1-15
3
33%
3
16%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
6
32%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
14%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1
Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4 Утрехт - Гронинген 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Эммен - Гронинген 0:4
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Генк - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Осс 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|1
|1
|37 - 2
|25
|2.
|ПСВ
|10
|7
|0
|3
|22 - 17
|21
|3.
|Утрехт
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|1
|2
|25 - 13
|19
|5.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|6.
|Витесс
|10
|5
|1
|4
|10 - 17
|16
|7.
|Твенте
|10
|4
|3
|3
|16 - 13
|15
|8.
|НЕК Неймеген
|10
|4
|2
|4
|12 - 17
|14
|9.
|Херенвен
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|11.
|АЗ Алкмаар
|0:2
|9
|4
|0
|5
|19 - 15
|12
|12.
|Камбюр
|10
|4
|0
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Хераклес
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|Ваалвейк
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|15.
|Гронинген
|2:0
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|2.
|Утрехт
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|3.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|6.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Ваалвейк
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|0:2
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|13.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Гронинген
|2:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|15.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|16.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|4.
|Фейеноорд
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|5.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|0:2
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Гронинген
|2:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0