Второй тайм

88' Тактическая замена. Паулос Абрахам уходит с поля и его заменяет Сверко Марин

87' Постема Романо видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

87' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Инди Мартинс нанес удар головой, но Петер Леувенбург спокойно отбил мяч.

86' Касанвирджо Нерайшо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Должен был быть гол! Карлссон Йеспер III имел отличный шанс, но Петер Леувенбург не дал голу состоятся!

84' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Касанвирджо Нерайшо получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Касанвирджо Нерайшо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

81' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Хорошую попытку сделал Абухлал Закария . Удар в створ, но вратарь начеку

78' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Карлссон Йеспер III нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

75' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Рейндерс Тиджани получил желтую карточку от судьи

73' Судья свистит. Рейндерс Тиджани атаковал сзади соперника. Это Паулос Абрахам заработал своей команде штрафной

71' Данкерлёй Дамил разрезает оборону соперника отличным пасом

70' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Игрок Нгонж Сириль из команды Гронинген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

69' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Гудмундссон Альберт нанес удар издали, а Петер Леувенбург отбил его обратно в игру!

67' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

67' Паулос Абрахам из команды Гронинген подал угловой слева.

66' Сугавара Юкинари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Опасность! Томаш Суслов из команды Гронинген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Гудмундссон Альберт получает желтую карточку за неспортивное поведение

65' Де Вит Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Рефери не любит споров - именно за это Томаш Суслов сейчас получил желтую

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Гронинген

57' Томаш Суслов наказан за толчок Мидтше Фредрик

55' Сугавара Юкинари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Гронинген выполняет удар от ворот.

53' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

51' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Плохо сыграл Данкерлёй Дамил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

48' Судья свистит. Томаш Суслов атаковал сзади соперника. Это Де Вит Дани заработал своей команде штрафной

48' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Гронинген выполняет удар от ворот.

46' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля