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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 11300
АЗ Алкмаар
0'
1:0
20' Гол
Нгонж Сириль
43' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
62' Желтая карточка
Суслов Томаш
65' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
2:0
71' Гол
Де Леув Михаэль
72' Желтая карточка
Рейндерс Тиджани
90'+8
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
4
Даммерс
Вессель
3
Ван
Хинтум
Барт
2
Данкерлёй
Дамил
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
11
Эль-Ханкури
Мохамед
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
28
Гудмундссон
Альберт
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
Гронинген
3-4-3
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

Ход матча

20'
Нгонж Сириль
(Эль-Ханкури Мохамед)
1:0
43'
 
Хацидиакос Пантелис
62'
Суслов Томаш
 
65'
 
Гудмундссон Альберт
69'
 
Рейндерс Тиджани
Хацидиакос Пантелис
71'
Де Леув Михаэль
(Данкерлёй Дамил)
2:0
72'
 
Рейндерс Тиджани
74'
Постема Романо
Нгонж Сириль
 
74'
Ларсен Йорген
Де Леув Михаэль
 
77'
 
Абухлал Закария
Павлидис Вангелис
88'
Сверко Марин
Paulos Abraham
 
90'
Ван Кам Даниэль
Суслов Томаш
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 11
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

История личных встреч

Гронинген
АЗ Алкмаар

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

31 матч

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:2
Э
1:1
ЛЕ
4:1
ЛЕ
1:4
Э
0:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:4
Э
2:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:0
К
4:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 6 0.6
Суслов Томаш 1 0.1
Де Леув Михаэль 1 0.1
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.1
Ларсен Йорген 1 0.1
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вит Дани 5 0.56
Карлссон Йеспер III 4 (1) 0.44
Павлидис Вангелис 2 0.22
Рейндерс Тиджани 2 0.22
Гудмундссон Альберт 2 (1) 0.22
Вайндал Оуэн 1 0.11
Класи Йорди 1 0.11
Витри Аслак Фонн 1 0.11
Абухлал Закария 1 0.11
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 2
Суслов Томаш 4 0
Нгонж Сириль 3 0
Ван Хинтум Барт 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 4 0
Хацидиакос Пантелис 3 0
Мидтше Фредрик 2 0
Де Вит Дани 2 0
Класи Йорди 0 1
Инди Мартинс 1 0
Летсерт Тимо 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Вайндал Оуэн 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Сугавара Юкинари 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
3
30%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
40%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
2
50%
76-90

Забито

11
19
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
18%
4
21%
1-15
4
36%
3
16%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
6
32%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
14%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1
Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4 Утрехт - Гронинген 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Эммен - Гронинген 0:4
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Генк - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Осс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 1 1 37 - 2 25
2. ПСВ 10 7 0 3 22 - 17 21
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Фейеноорд 9 6 1 2 25 - 13 19
5. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
6. Витесс 10 5 1 4 10 - 17 16
7. Твенте 10 4 3 3 16 - 13 15
8. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
9. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
11. АЗ Алкмаар 9 4 0 5 19 - 15 12
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 9 3 1 5 11 - 15 10
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Гронинген 10 2 4 4 10 - 15 10
16. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
2. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
3. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
6. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
12. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
13. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
14. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
15. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
16. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
17. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
3. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
4. Фейеноорд 5 3 0 2 13 - 7 9
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0
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