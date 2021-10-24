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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
 
Позже

Стадион:
Сённерйюск
16
Олафссон
Элиас-Рафн
5
Хег
Даниэль
28
Святченко
Эрик
44
Дюр
Николас
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
45
Исаксен
Густав
53
Линн
Виктор
7
Систо
Пионе
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
5
Хенде
Марк-Даль
7
Эскесен
Юлиус
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
21
Симонсен
Йеппе
25
Тайво
Абдулрахман
17
Прошшер
Даниэл
Митьюлланд
3-4-3
Сённерйюск
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Митьюлланд
Сённерйюск

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
41.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

42 матча

50%
19%
31%
21 победа 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.7%
52.4%
11.9%
15 побед 22 ничьи 5 побед

Второй тайм

38.1%
40.5%
21.4%
16 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

СД
0:2
К
3:1
К
1:0
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
0:0
ТМК
2:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
3:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
3:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
0:2
ТМС
1:0
СЛ
0:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
1:1
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 7 (1) 0.58
Дрейер Андерс 3 0.25
Линн Виктор 3 0.25
Систо Пионе 2 0.17
Исаксен Густав 2 0.17
Феррейра Эвандер 2 (1) 0.17
Святченко Эрик 2 0.17
Мабиль Авер 1 0.08
Паулиньо VI 1 0.08
Андерссон Йоэль 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прошшер Даниэл 2 0.17
Тайво Абдулрахман 1 0.08
Симонсен Йеппе 1 0.08
Экани Виктор 1 0.08
Корнвиг Эмиль 1 0.08
Реесе Сёрен 0 0
Emil Holm 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 2 1
Святченко Эрик 2 0
Паулиньо VI 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Феррейра Эвандер 0 1
Хег Даниэль 1 0
Систо Пионе 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Шарлес 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экани Виктор 3 0
Emil Holm 3 0
Альбек Мадс 2 0
Хенде Марк-Даль 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Корнвиг Эмиль 2 0
Хассан Рилван 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0
Мумбанья Фарис 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
1
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
1
100%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

23
6
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
1
17%
16-30
3
13%
2
33%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
1
17%
61-75
5
22%
2
33%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
2
29%
3
18%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
1
14%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1
Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Селтик 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Селтик - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4
Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Сённерйюск - Ольборг 0:4 Хорсенс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Люнгбю 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 1 2 23 - 7 28
2. Копенгаген 13 7 4 2 27 - 11 25
3. Раннерс 13 7 3 3 17 - 13 24
4. Ольборг 12 6 3 3 18 - 10 21
5. Силькеборг 13 4 7 2 18 - 14 19
6. Брондбю 13 4 6 3 19 - 18 18
7. Оденсе 13 3 6 4 20 - 19 15
8. Орхус 13 4 3 6 10 - 17 15
9. Нордшелланн 13 4 2 7 17 - 24 14
10. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
11. Сённерйюск 12 2 3 7 6 - 17 9
12. Вайле 13 1 2 10 11 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
4. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Раннерс 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Ольборг 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
7. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
8. Нордшелланн 7 2 0 5 7 - 13 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 6 1 1 4 2 - 9 4
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Сённерйюск
1.44
5.20
8.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Митьюлланд - Сённерйюск онлайн




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