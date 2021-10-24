Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Позже
Стадион: МСХ Арена
44
Дюр
Николас
29
Паулиньо
VI
53
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
54 Фрауло ОскарПолузащитник
-
48 Хансен МадсНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
Главный тренер: Michael Boris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Митьюлланд
Сённерйюск
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
41.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
42 матча
50%
19%
31%
21 победа 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.7%
52.4%
11.9%
15 побед 22 ничьи 5 побед
Второй тайм
38.1%
40.5%
21.4%
16 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брумадо Жуниор
|7 (1)
|0.58
|Дрейер Андерс
|3
|0.25
|Линн Виктор
|3
|0.25
|Систо Пионе
|2
|0.17
|Исаксен Густав
|2
|0.17
|Феррейра Эвандер
|2 (1)
|0.17
|Святченко Эрик
|2
|0.17
|Мабиль Авер
|1
|0.08
|Паулиньо VI
|1
|0.08
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прошшер Даниэл
|2
|0.17
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.08
|Симонсен Йеппе
|1
|0.08
|Экани Виктор
|1
|0.08
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.08
|Реесе Сёрен
|0
|0
|Emil Holm
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Святченко Эрик
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|0
|1
|Хег Даниэль
|1
|0
|Систо Пионе
|1
|0
|Мабиль Авер
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экани Виктор
|3
|0
|Emil Holm
|3
|0
|Альбек Мадс
|2
|0
|Хенде Марк-Даль
|2
|0
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|Корнвиг Эмиль
|2
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|0
|Тайво Абдулрахман
|1
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
1
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
1
100%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
23
6
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
1
17%
16-30
3
13%
2
33%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
1
17%
61-75
5
22%
2
33%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
2
29%
3
18%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
1
14%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1
Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Селтик 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Селтик - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4
Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Сённерйюск - Ольборг 0:4 Хорсенс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Люнгбю 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|Копенгаген
|13
|7
|4
|2
|27 - 11
|25
|3.
|Раннерс
|13
|7
|3
|3
|17 - 13
|24
|4.
|Ольборг
|12
|6
|3
|3
|18 - 10
|21
|5.
|Силькеборг
|13
|4
|7
|2
|18 - 14
|19
|6.
|Брондбю
|13
|4
|6
|3
|19 - 18
|18
|7.
|Оденсе
|13
|3
|6
|4
|20 - 19
|15
|8.
|Орхус
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|9.
|Нордшелланн
|13
|4
|2
|7
|17 - 24
|14
|10.
|Виборг
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|11.
|Сённерйюск
|12
|2
|3
|7
|6 - 17
|9
|12.
|Вайле
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Брондбю
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|4.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Раннерс
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|7.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Нордшелланн
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|2.
|Митьюлланд
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|Ольборг
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|6.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|7.
|Виборг
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|8.
|Нордшелланн
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|9.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|11.
|Сённерйюск
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|12.
|Вайле
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0