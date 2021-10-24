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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 8582
Сённерйюск
0'
0:1
6' Гол
Emil Holm
1:1
42' Гол
Феррейра Эвандер
2:1
54' Гол
Святченко Эрик
67' Желтая карточка
Экани Виктор
2:2
90' Гол
Фредериксен Эмиль
3:2
90' Гол
Хансен Мадс
90'+9
16
Олафссон
Элиас-Рафн
5
Хег
Даниэль
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
53
Линн
Виктор
7
Систо
Пионе
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
5
Хенде
Марк-Даль
7
Эскесен
Юлиус
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
17
Прошшер
Даниэл
25
Тайво
Абдулрахман
21
Симонсен
Йеппе
Митьюлланд
3-4-3
Сённерйюск
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Emil Holm
(Альбек Мадс)
42'
Феррейра Эвандер
(Исаксен Густав)
1:1
46'
 
Хассан Рилван
Emil Holm
54'
Святченко Эрик
(Систо Пионе)
2:1
57'
Jose Ferreira
Хег Даниэль
 
65'
Мабиль Авер
Исаксен Густав
 
67'
 
Экани Виктор
72'
 
Фредериксен Эмиль
Эскесен Юлиус
72'
 
Корнвиг Эмиль
Прошшер Даниэл
77'
Хансен Мадс
Линн Виктор
 
77'
Коолс Дион
Дюр Николас
 
83'
 
Кристинссон Кристофер Инги
Экани Виктор
89'
 
Йенсен Исак
Альбек Мадс
90'
2:2
Фредериксен Эмиль
(Симонсен Йеппе)
90'
Хансен Мадс
(Мабиль Авер)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 8
  • 14 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

История личных встреч

Митьюлланд
Сённерйюск

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
41.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

42 матча

50%
19%
31%
21 победа 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.7%
52.4%
11.9%
15 побед 22 ничьи 5 побед

Второй тайм

38.1%
40.5%
21.4%
16 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

СД
0:2
К
3:1
К
1:0
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
0:0
ТМК
2:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
3:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
3:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
0:2
ТМС
1:0
СЛ
0:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
1:1
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 7 (1) 0.54
Дрейер Андерс 3 0.23
Феррейра Эвандер 3 (1) 0.23
Святченко Эрик 3 0.23
Линн Виктор 3 0.23
Систо Пионе 2 0.15
Исаксен Густав 2 0.15
Мабиль Авер 1 0.08
Паулиньо VI 1 0.08
Хансен Мадс 1 0.08
Андерссон Йоэль 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прошшер Даниэл 2 0.15
Симонсен Йеппе 1 0.08
Тайво Абдулрахман 1 0.08
Emil Holm 1 0.08
Экани Виктор 1 0.08
Корнвиг Эмиль 1 0.08
Фредериксен Эмиль 1 0.08
Альбек Мадс 0 0
Реесе Сёрен 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 2 1
Святченко Эрик 2 0
Паулиньо VI 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Феррейра Эвандер 0 1
Хег Даниэль 1 0
Систо Пионе 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Шарлес 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экани Виктор 4 0
Emil Holm 3 0
Альбек Мадс 2 0
Хенде Марк-Даль 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Корнвиг Эмиль 2 0
Хассан Рилван 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0
Мумбанья Фарис 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
3
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
2
11%
1
33%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
33%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
1
33%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

26
8
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
3
12%
1
13%
1-15
4
15%
1
13%
16-30
4
15%
2
25%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
3
12%
1
13%
61-75
6
23%
3
38%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
3
33%
3
15%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
22%
5
25%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
2
22%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1
Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Селтик 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Селтик - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4
Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Сённерйюск - Ольборг 0:4 Хорсенс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Люнгбю 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 13 10 1 2 26 - 9 31
2. Копенгаген 13 7 4 2 27 - 11 25
3. Раннерс 13 7 3 3 17 - 13 24
4. Ольборг 12 6 3 3 18 - 10 21
5. Силькеборг 13 4 7 2 18 - 14 19
6. Брондбю 13 4 6 3 19 - 18 18
7. Оденсе 13 3 6 4 20 - 19 15
8. Орхус 13 4 3 6 10 - 17 15
9. Нордшелланн 13 4 2 7 17 - 24 14
10. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
11. Сённерйюск 13 2 3 8 8 - 20 9
12. Вайле 13 1 2 10 11 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
4. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Раннерс 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Ольборг 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
7. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
8. Нордшелланн 7 2 0 5 7 - 13 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 6 1 1 4 2 - 9 4
11. Сённерйюск 7 0 1 6 3 - 13 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0
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