Второй тайм

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

98' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

98' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

98' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

98' Матч возобновлен

97' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

97' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

97' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

97' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

95' Плохо сыграл Хенде Марк-Даль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

95' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Кристинссон Кристофер Инги нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.

93' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

93' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сённерйюск будет все-таки засчитан.

92' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

91' Г О О О О Л - Фредериксен Эмиль забивает с левой ноги!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Святченко Эрик из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

85' Элиас Олафссон не дал случится голу! Корнвиг Эмиль должен был забивать, но Элиас Олафссон сделал отличный сейв

85' Плохо сыграл Коолс Дион - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

84' Корнвиг Эмиль из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

83' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Паулиньо VI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

82' Как он промахнулся? Феррейра Эвандер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

81' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

81' Шанс! Жуниньо из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо

80' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Феррейра Эвандер нанес удар головой, но Лоуренс Томас спокойно отбил мяч.

79' Лоуренс Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

78' Как он промахнулся? Фредериксен Эмиль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

78' Плохо сыграл Коолс Дион - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Тактическая замена. Виктор Линд уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс

76' Тайво Абдулрахман нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.

76' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

72' Корнвиг Эмиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Хенде Марк-Даль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

71' Систо Пионе из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

71' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Альбек Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Опасность предотвращена - Жуниньо из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно

68' Сегодняшная посещаемость составляет 8582 болельщиков

68' Удар от ворот произведет Сённерйюск

68' Как он промахнулся? Мабиль Авер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Матч возобновлен

67' Экани Виктор получил желтую карточку от судьи

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Прошшер Даниэл из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

64' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

61' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Олафссон Элиас-Рафн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Хег Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Феррейра Эвандер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

53' Отличные скиллы показывает Феррейра Эвандер , обводя своих соперников

52' Удар от ворот произведет Сённерйюск

52' Почти гол! Паулиньо VI пробил головой по воротам, но Лоуренс Томас спас!

51' Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

50' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Тчамба Дуплекс получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Тчамба Дуплекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

47' Симонсен Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота