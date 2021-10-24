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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Раннерс
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Орхус
0' 1'
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
12
Тибблинг
Симон
6
Йонсен
Лассер
Берг
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
9
Анкерсен
Якоб
44
Брок-Мадсен
Николай
90
Одей
Стивен
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
19
Каль
Эрик
10
Ольсен
Патрик
7
Бунду
Мустафа
29
Frederik
Brandhof
27
Грёнбек
Альберт
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
Раннерс
4-4-2
Орхус
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Раннерс
Орхус

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

36 матчей

47.2%
38.9%
13.9%
17 побед 14 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
15 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:2
СДЧГ
0:1
СДЧГ
2:0
К
1:1
К
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:1
СДЛЕ
1:1
СДЛЕ
2:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:4
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
4:1
СД
3:2
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:3
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
4:1
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.42
Одей Стивен 4 0.33
Камара Аль-Хаджи 3 0.25
Греве Матиас 1 0.08
Кехинде Тосин 1 0.08
Каллесеэ Миккель 1 0.08
Эгхо Марвин 1 0.08
Тибблинг Симон 0 0
Марксен Эрик 0 0
Писингер Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каль Эрик 2 0.17
Андерсон Микаэль 2 0.17
Торстейнссон Йон 2 0.17
Мортенсен Патрик 1 (1) 0.08
Frederik Brandhof 1 0.08
Биссек Янн-Аурель 1 0.08
Курминовски Давид 1 0.08
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0
Бунду Мустафа 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 4 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Камара Аль-Хаджи 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Кехинде Тосин 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Лауридсен Йеспер 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Писингер Симон 1 0
Греве Матиас 1 0
Гравес Симон 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Торстейнссон Йон 6 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Лунд Оливер 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Линкс Гифт 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
8 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
50%
1
13%
1-15
1
17%
4
50%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
3
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

17
10
13 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
18%
2
20%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
5
29%
29%
2
20%
31-45
3
18%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Пропущено

12
16
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
25%
2
13%
1-15
4
33%
6
38%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Яблонец - Раннерс 2:2 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1
Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Вайле - Раннерс 0:2 Виборг - Раннерс 4:4 Альтона - Раннерс 1:2
Орхус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3
Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1 Ольборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 0:1 Орхус - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Брондбю 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 1 2 23 - 7 28
2. Копенгаген 1:2 13 7 4 2 27 - 11 25
3. Ольборг 12 6 3 3 18 - 10 21
4. Раннерс 12 6 3 3 16 - 13 21
5. Силькеборг 13 4 7 2 18 - 14 19
6. Брондбю 2:1 13 4 6 3 19 - 18 18
7. Оденсе 13 3 6 4 20 - 19 15
8. Орхус 12 4 3 5 10 - 16 15
9. Нордшелланн 13 4 2 7 17 - 24 14
10. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
11. Сённерйюск 12 2 3 7 6 - 17 9
12. Вайле 13 1 2 10 11 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Брондбю 2:1 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
4. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Копенгаген 1:2 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Раннерс 6 2 3 1 7 - 7 9
8. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:2 7 5 1 1 18 - 5 16
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Ольборг 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
7. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
8. Нордшелланн 7 2 0 5 7 - 13 6
9. Брондбю 2:1 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Тингагер Фредерик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Брок-Мадсен Николай
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Орхус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Орхус
2.49
3.44
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Раннерс 0:0 Орхус онлайн




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