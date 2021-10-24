Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Cepheus Park Randers
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Раннерс
Орхус
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
36 матчей
47.2%
38.9%
13.9%
17 побед 14 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
15 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5 (1)
|0.42
|Одей Стивен
|4
|0.33
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0.25
|Греве Матиас
|1
|0.08
|Кехинде Тосин
|1
|0.08
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.08
|Эгхо Марвин
|1
|0.08
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
|Писингер Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каль Эрик
|2
|0.17
|Андерсон Микаэль
|2
|0.17
|Торстейнссон Йон
|2
|0.17
|Мортенсен Патрик
|1 (1)
|0.08
|Frederik Brandhof
|1
|0.08
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.08
|Курминовски Давид
|1
|0.08
|Грёнбек Альберт
|0
|0
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бунду Мустафа
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|4
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Лауридсен Йеспер
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Лунд Оливер
|2
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Андерсон Микаэль
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
8 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
50%
1
13%
1-15
1
17%
4
50%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
3
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
17
10
13 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
18%
2
20%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
5
29%
29%
2
20%
31-45
3
18%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Пропущено
12
16
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
25%
2
13%
1-15
4
33%
6
38%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Яблонец - Раннерс 2:2 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1
Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Вайле - Раннерс 0:2 Виборг - Раннерс 4:4 Альтона - Раннерс 1:2
Орхус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3
Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1 Ольборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 0:1 Орхус - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Брондбю 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|Копенгаген
|1:2
|13
|7
|4
|2
|27 - 11
|25
|3.
|Ольборг
|12
|6
|3
|3
|18 - 10
|21
|4.
|Раннерс
|12
|6
|3
|3
|16 - 13
|21
|5.
|Силькеборг
|13
|4
|7
|2
|18 - 14
|19
|6.
|Брондбю
|2:1
|13
|4
|6
|3
|19 - 18
|18
|7.
|Оденсе
|13
|3
|6
|4
|20 - 19
|15
|8.
|Орхус
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|9.
|Нордшелланн
|13
|4
|2
|7
|17 - 24
|14
|10.
|Виборг
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|11.
|Сённерйюск
|12
|2
|3
|7
|6 - 17
|9
|12.
|Вайле
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Брондбю
|2:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|4.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|Копенгаген
|1:2
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|Нордшелланн
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:2
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|2.
|Митьюлланд
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|Ольборг
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|6.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|7.
|Виборг
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|8.
|Нордшелланн
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|9.
|Брондбю
|2:1
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|Сённерйюск
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|12.
|Вайле
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0