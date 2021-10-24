Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Альберт Гроенбек пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Стало опасно, как только Писингер Симон из команды Раннерс пробил издали. Мяч неудобно срикошетил, и Йеспер Хансен приложил все силы, чтобы отбить его. Угловой.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Бунду Мустафа получил желтую карточку от судьи

42' Удар от ворот произведет Раннерс

42' Какой промах! Мортенсен Патрик имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

41' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Мортенсен Патрик получил желтую карточку от судьи

39' Опасность! Торстейнссон Йон из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

39' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Раннерс

34' Отличный пас сделал Торстейнссон Йон из команды Орхус . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

33' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон , обводя своих соперников

32' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Раннерс

31' Удар от ворот произведет Раннерс

30' Как он промахнулся? Мортенсен Патрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

30' Отличные скиллы показывает Анкерсен Якоб , обводя своих соперников

28' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Бунду Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Биссек Янн-Аурель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

24' Удар от ворот произведет Раннерс

23' Удар от ворот произведет Орхус

22' Раннерс выполняет удар от ворот.

21' Удар от ворот произведет Орхус

21' Анкерсен Якоб из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

20' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Г О О О О Л - Фредерик Брандоф уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

17' Брок-Мадсен Николай нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

15' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

15' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Раннерс

13' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Орхус

12' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Орхус

11' Как он промахнулся? Хаммерсхёй-Мистрати Вито имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

11' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Раннерс выполняет удар от ворот.

6' Альберт Гроенбек не смог попасть в створ ударом издали

5' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

4' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Орхус начинает с центра поля