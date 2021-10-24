Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 7758
1:0
19' Гол в свои воротаFrederik Brandhof
39' Желтая карточкаМортенсен Патрик
43' Желтая карточкаБунду Мустафа
62' Желтая карточкаТингагер Фредерик
71' Желтая карточкаЭгхо Марвин
77' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
80' Желтая карточкаТибблинг Симон
90' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
90' Желтая карточкаГрёнбек Альберт
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
39'
43'
71'
77'
80'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Раннерс
Орхус
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
36 матчей
47.2%
38.9%
13.9%
17 побед 14 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
15 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5 (1)
|0.38
|Одей Стивен
|4
|0.31
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0.23
|Греве Матиас
|1
|0.08
|Кехинде Тосин
|1
|0.08
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.08
|Эгхо Марвин
|1
|0.08
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
|Писингер Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каль Эрик
|2
|0.15
|Андерсон Микаэль
|2
|0.15
|Торстейнссон Йон
|2
|0.15
|Мортенсен Патрик
|1 (1)
|0.08
|Frederik Brandhof
|1
|0.08
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.08
|Курминовски Давид
|1
|0.08
|Грёнбек Альберт
|0
|0
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бунду Мустафа
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|5
|0
|Каллесеэ Миккель
|3
|0
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Лауридсен Йеспер
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Лунд Оливер
|2
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Андерсон Микаэль
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Бунду Мустафа
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
8 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
50%
1
13%
1-15
1
17%
4
50%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
3
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
17
10
13 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
18%
2
20%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
5
29%
29%
2
20%
31-45
3
18%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Пропущено
12
16
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
25%
2
13%
1-15
4
33%
6
38%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Яблонец - Раннерс 2:2 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1
Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Вайле - Раннерс 0:2 Виборг - Раннерс 4:4 Альтона - Раннерс 1:2
Орхус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3
Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1 Ольборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 0:1 Орхус - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Брондбю 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|Копенгаген
|13
|7
|4
|2
|27 - 11
|25
|3.
|Раннерс
|13
|7
|3
|3
|17 - 13
|24
|4.
|Ольборг
|12
|6
|3
|3
|18 - 10
|21
|5.
|Силькеборг
|13
|4
|7
|2
|18 - 14
|19
|6.
|Брондбю
|13
|4
|6
|3
|19 - 18
|18
|7.
|Оденсе
|13
|3
|6
|4
|20 - 19
|15
|8.
|Орхус
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|9.
|Нордшелланн
|13
|4
|2
|7
|17 - 24
|14
|10.
|Виборг
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|11.
|Сённерйюск
|12
|2
|3
|7
|6 - 17
|9
|12.
|Вайле
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Брондбю
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|4.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Раннерс
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|7.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Нордшелланн
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|2.
|Митьюлланд
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|Ольборг
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|6.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|7.
|Виборг
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|8.
|Нордшелланн
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|9.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|11.
|Сённерйюск
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|12.
|Вайле
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0