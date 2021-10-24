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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Раннерс
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7758
Орхус
0'
1:0
19' Гол в свои ворота
Frederik Brandhof
39' Желтая карточка
Мортенсен Патрик
43' Желтая карточка
Бунду Мустафа
62' Желтая карточка
Тингагер Фредерик
71' Желтая карточка
Эгхо Марвин
77' Желтая карточка
Йулсгор Йеспер
80' Желтая карточка
Тибблинг Симон
90' Желтая карточка
Каллесеэ Миккель
90' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
90'+5
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
12
Тибблинг
Симон
6
Йонсен
Лассер
Берг
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
9
Анкерсен
Якоб
44
Брок-Мадсен
Николай
90
Одей
Стивен
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
19
Каль
Эрик
10
Ольсен
Патрик
7
Бунду
Мустафа
27
Грёнбек
Альберт
29
Frederik
Brandhof
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
Раннерс
4-4-2
Орхус
4-1-4-1

Ход матча

19'
Frederik Brandhof
1:0
39'
 
Мортенсен Патрик
43'
 
Бунду Мустафа
56'
Лауридсен Йеспер
Гравес Симон
 
61'
 
Йулсгор Йеспер
Каль Эрик
61'
 
Курминовски Давид
Бунду Мустафа
62'
 
Тингагер Фредерик
67'
Кехинде Тосин
Анкерсен Якоб
 
67'
Эгхо Марвин
Брок-Мадсен Николай
 
70'
 
Данкан Закари
Frederik Brandhof
70'
 
Линкс Гифт
Торстейнссон Йон
71'
Эгхо Марвин
 
76'
 
Лунд Оливер
Д'Альберто Антони
77'
 
Йулсгор Йеспер
80'
Тибблинг Симон
 
83'
Бундгаард Оливер
Тибблинг Симон
 
84'
Камара Аль-Хаджи
Одей Стивен
 
90'
Каллесеэ Миккель
 
90'
 
Грёнбек Альберт

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Раннерс
Орхус

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

36 матчей

47.2%
38.9%
13.9%
17 побед 14 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
15 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:2
СДЧГ
0:1
СДЧГ
2:0
К
1:1
К
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:1
СДЛЕ
1:1
СДЛЕ
2:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:4
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
4:1
СД
3:2
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:3
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
4:1
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.38
Одей Стивен 4 0.31
Камара Аль-Хаджи 3 0.23
Греве Матиас 1 0.08
Кехинде Тосин 1 0.08
Каллесеэ Миккель 1 0.08
Эгхо Марвин 1 0.08
Тибблинг Симон 0 0
Марксен Эрик 0 0
Писингер Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каль Эрик 2 0.15
Андерсон Микаэль 2 0.15
Торстейнссон Йон 2 0.15
Мортенсен Патрик 1 (1) 0.08
Frederik Brandhof 1 0.08
Биссек Янн-Аурель 1 0.08
Курминовски Давид 1 0.08
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0
Бунду Мустафа 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 5 0
Каллесеэ Миккель 3 0
Камара Аль-Хаджи 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Кехинде Тосин 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Лауридсен Йеспер 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Писингер Симон 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Греве Матиас 1 0
Гравес Симон 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Торстейнссон Йон 6 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Лунд Оливер 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Линкс Гифт 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
8 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
50%
1
13%
1-15
1
17%
4
50%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
3
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

17
10
13 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
18%
2
20%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
5
29%
29%
2
20%
31-45
3
18%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Пропущено

12
16
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
25%
2
13%
1-15
4
33%
6
38%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Яблонец - Раннерс 2:2 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1
Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Вайле - Раннерс 0:2 Виборг - Раннерс 4:4 Альтона - Раннерс 1:2
Орхус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3
Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1 Ольборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 0:1 Орхус - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Брондбю 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 1 2 23 - 7 28
2. Копенгаген 13 7 4 2 27 - 11 25
3. Раннерс 13 7 3 3 17 - 13 24
4. Ольборг 12 6 3 3 18 - 10 21
5. Силькеборг 13 4 7 2 18 - 14 19
6. Брондбю 13 4 6 3 19 - 18 18
7. Оденсе 13 3 6 4 20 - 19 15
8. Орхус 13 4 3 6 10 - 17 15
9. Нордшелланн 13 4 2 7 17 - 24 14
10. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
11. Сённерйюск 12 2 3 7 6 - 17 9
12. Вайле 13 1 2 10 11 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
4. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Раннерс 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Ольборг 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
7. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
8. Нордшелланн 7 2 0 5 7 - 13 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 6 1 1 4 2 - 9 4
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Раннерс 1:0 Орхус онлайн




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