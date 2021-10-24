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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 23754
Копенгаген
0'
1:0
23' Гол
Френнруп Мортен
26' Желтая карточка
Лерагер Лукас
36' Желтая карточка
Бруус Андреас
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Стаге Йенс
55' Желтая карточка
Хеггхейм Хенрик
57' Желтая карточка
Грабара Камил
2:0
57' Пенальти
Махсо Андреас
2:1
64' Гол
Винд Жонас
69' Желтая карточка
Хедлунд Симон
73' Желтая карточка
Хочолава Давид
90'+5
16
Миккельсен
Томас
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
17
Бруус
Андреас
19
Френнруп
Мортен
22
Радошевич
Йосип
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
1
Грабара
Камил
2
Дикс
Кевин
5
Хочолава
Давид
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
12
Лерагер
Лукас
6
Стаге
Йенс
16
Биэл
Пеп
24
Бовинг
Виллиам
23
Винд
Жонас
Брондбю
3-5-2
Копенгаген
4-2-3-1

Ход матча

23'
Френнруп Мортен
(Уре Микаэль)
1:0
26'
 
Лерагер Лукас
36'
Бруус Андреас
 
46'
 
Хёйлунн Расмус
Бовинг Виллиам
49'
 
Стаге Йенс
55'
Хеггхейм Хенрик
 
57'
 
Грабара Камил
57'
Махсо Андреас
2:0
64'
2:1
Винд Жонас
(Биэл Пеп)
65'
 
Elias Jelert Kristensen
Йоханнессон Исак-Бергманн
66'
Риверос Блас
Бруус Андреас
 
69'
Хедлунд Симон
 
73'
 
Хочолава Давид
76'
Дивкович Марко
Хедлунд Симон
 
76'
Шиембе Кевин
Хеггхейм Хенрик
 
84'
Павлович Андрия
Уре Микаэль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Брондбю
Копенгаген

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
78.9%
8 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

33 матча

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы

52 матча

25%
25%
50%
13 побед 13 ничьих 26 побед

Первый тайм

15.4%
51.9%
32.7%
8 побед 27 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.2%
34.6%
44.2%
11 побед 18 ничьих 23 победы

История матчей

СД
4:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СДЧГ
3:2
СДЧГ
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 7 0.54
Каппис Кристиан 2 0.15
Хедлунд Симон 1 0.08
Слимане Анис 1 0.08
Радошевич Йосип 1 0.08
Рустед Сигурд 1 0.08
Бруус Андреас 1 0.08
Менса Кевин 1 0.08
Бёркеейет Тобиас 1 0.08
Френнруп Мортен 1 0.08
Махсо Андреас 1 (1) 0.08
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Греве Матиас 0 0
Риверос Блас 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 7 0.54
Винд Жонас 5 0.38
Стаге Йенс 4 0.31
Дикс Кевин 2 0.15
Дарами Мохаммед 2 0.15
Зека Карлос 1 0.08
Лерагер Лукас 1 0.08
Хочолава Давид 1 0.08
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.08
Бовинг Виллиам 1 0.08
Вильчек Камиль 1 0.08
Кристансен Виктор 0 0
Фальк Расмус 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Кевин 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Бруус Андреас 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Слимане Анис 2 0
Радошевич Йосип 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 6 0
Бойлесен Николай 3 1
Зека Карлос 4 0
Лерагер Лукас 4 0
Дикс Кевин 2 0
Стаге Йенс 2 0
Винд Жонас 2 0
Нельссон Виктор 1 0
Грабара Камил 1 0
Биэл Пеп 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Кристансен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
4
25%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
2
22%
5
31%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
3
75%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

16
26
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
3
19%
7
27%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
25%
5
19%
76-90

Пропущено

18
9
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
4
22%
5
56%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0
Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:1 Орхус - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Оденсе - Брондбю 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1
Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Торпедо-БелАЗ - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Силькеборг 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 1 2 23 - 7 28
2. Копенгаген 13 7 4 2 27 - 11 25
3. Раннерс 0:0 13 6 4 3 16 - 13 22
4. Ольборг 12 6 3 3 18 - 10 21
5. Силькеборг 13 4 7 2 18 - 14 19
6. Брондбю 13 4 6 3 19 - 18 18
7. Орхус 0:0 13 4 4 5 10 - 16 16
8. Оденсе 13 3 6 4 20 - 19 15
9. Нордшелланн 13 4 2 7 17 - 24 14
10. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
11. Сённерйюск 12 2 3 7 6 - 17 9
12. Вайле 13 1 2 10 11 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
4. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Орхус 0:0 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Раннерс 0:0 7 2 4 1 7 - 7 10
7. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 0:0 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Ольборг 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
7. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
8. Нордшелланн 7 2 0 5 7 - 13 6
9. Орхус 0:0 6 1 2 3 2 - 8 5
10. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брондбю 2:1 Копенгаген онлайн




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