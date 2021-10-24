Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Менса Кевин из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Хёйлунн Расмус из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Френнруп Мортен из команды Брондбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

89' Риверос Блас из команды Брондбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

88' Удар от ворот произведет Копенгаген

88' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Сегодняшная посещаемость составляет 23754 болельщиков

87' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дикс Кевин из команды Копенгаген

86' ШТАНГА! Пробил головой Павлович Андрия прямо в каркас ворот!

85' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Уре Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Уре Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' О, нет. Из многообещающей позиции Винд Жонас из команды Копенгаген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

81' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Копенгаген

79' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Уре Микаэль из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

78' Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Уре Микаэль из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Штрафной исполнил Хедлунд Симон , после его удара Камиль Грабара сделал классный сейв. Угловой

73' Хочолава Давид получил желтую карточку от судьи

72' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Дикс Кевин из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Хедлунд Симон получил желтую карточку от судьи

68' Брондбю выполняет удар от ворот.

68' Копенгаген выполняет удар от ворот.

68' Риверос Блас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Стаге Йенс имел все шансы забить, но Томас Миккельсен сделал отличный сейв!

64' Г О О О О Л - Винд Жонас забивает с правой ноги!

63' Матч возобновлен

62' Матч приостановлен из-за петард на поле

61' Хороший удар издали нанес Хедлунд Симон , но отличный сейв сделал Камиль Грабара. Угловой.

60' Удар от ворот произведет Брондбю

60' Дикс Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Г О О О О О Л - Махсо Андреас из команды Брондбю забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Камиль Грабара прыгнул вправо!

57' Грабара Камил получил желтую карточку от судьи

56' Опасность! Хедлунд Симон из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

56' Отличные скиллы показывает Уре Микаэль , обводя своих соперников

55' Опасность! Хедлунд Симон из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

55' Хеггхейм Хенрик получил желтую карточку от судьи

54' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Копенгаген отменен из-за положения "вне игры".

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

49' Головой пробил Винд Жонас , но голкипер отбил его в поле!

47' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Копенгаген

47' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Уильям Бовинг уходит с поля и его заменяет Хёйлунн Расмус

46' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.