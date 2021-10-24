Дания: Суперлига Дании 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Брондбю Зрители: 23754
1:0
23' ГолФреннруп Мортен
26' Желтая карточкаЛерагер Лукас
36' Желтая карточкаБруус Андреас
49' Undefined phrase: football_event_Стаге Йенс
55' Желтая карточкаХеггхейм Хенрик
57' Желтая карточкаГрабара Камил
2:0
57' ПенальтиМахсо Андреас
2:1
64' ГолВинд Жонас
69' Желтая карточкаХедлунд Симон
73' Желтая карточкаХочолава Давид
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
16
Биэл
Пеп
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
1:0
26'
36'
49'
55'
57'
57'
2:0
64'
2:1
69'
73'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Брондбю
Копенгаген
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
78.9%
8 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
33 матча
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы
52 матча
25%
25%
50%
13 побед 13 ничьих 26 побед
Первый тайм
15.4%
51.9%
32.7%
8 побед 27 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.2%
34.6%
44.2%
11 побед 18 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|7
|0.54
|Каппис Кристиан
|2
|0.15
|Хедлунд Симон
|1
|0.08
|Слимане Анис
|1
|0.08
|Радошевич Йосип
|1
|0.08
|Рустед Сигурд
|1
|0.08
|Бруус Андреас
|1
|0.08
|Менса Кевин
|1
|0.08
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.08
|Френнруп Мортен
|1
|0.08
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.08
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|7
|0.54
|Винд Жонас
|5
|0.38
|Стаге Йенс
|4
|0.31
|Дикс Кевин
|2
|0.15
|Дарами Мохаммед
|2
|0.15
|Зека Карлос
|1
|0.08
|Лерагер Лукас
|1
|0.08
|Хочолава Давид
|1
|0.08
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.08
|Бовинг Виллиам
|1
|0.08
|Вильчек Камиль
|1
|0.08
|Кристансен Виктор
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Кевин
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Бруус Андреас
|3
|0
|Шиембе Кевин
|3
|0
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|6
|0
|Бойлесен Николай
|3
|1
|Зека Карлос
|4
|0
|Лерагер Лукас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Стаге Йенс
|2
|0
|Винд Жонас
|2
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Грабара Камил
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Кристансен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
4
25%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
2
22%
5
31%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
3
75%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
16
26
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
3
19%
7
27%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
25%
5
19%
76-90
Пропущено
18
9
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
4
22%
5
56%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0
Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:1 Орхус - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Оденсе - Брондбю 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1
Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Торпедо-БелАЗ - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Силькеборг 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|Копенгаген
|13
|7
|4
|2
|27 - 11
|25
|3.
|Раннерс
|0:0
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|4.
|Ольборг
|12
|6
|3
|3
|18 - 10
|21
|5.
|Силькеборг
|13
|4
|7
|2
|18 - 14
|19
|6.
|Брондбю
|13
|4
|6
|3
|19 - 18
|18
|7.
|Орхус
|0:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|8.
|Оденсе
|13
|3
|6
|4
|20 - 19
|15
|9.
|Нордшелланн
|13
|4
|2
|7
|17 - 24
|14
|10.
|Виборг
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|11.
|Сённерйюск
|12
|2
|3
|7
|6 - 17
|9
|12.
|Вайле
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Брондбю
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|4.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Орхус
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|Раннерс
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|7.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Нордшелланн
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|2.
|Митьюлланд
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Раннерс
|0:0
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|Ольборг
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|6.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|7.
|Виборг
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|8.
|Нордшелланн
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|9.
|Орхус
|0:0
|6
|1
|2
|3
|2 - 8
|5
|10.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|11.
|Сённерйюск
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|12.
|Вайле
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0