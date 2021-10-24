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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Силькеборг
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3662
Оденсе
0'
45' Желтая карточка
Чалышир Андре
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Валлис Николай
1:0
74' Гол
Sebastian Joergensen
81' Желтая карточка
Sebastian Joergensen
90' Желтая карточка
Oliver Sonne
1:1
90' Гол
Фенгер Макс
90'+7
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
5
Oliver
Sonne
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
6
Тверсков
Йеппе
3
Андерсен
Александр
16
Шельвик
Йорген
14
Томасен
Йенс
19
Трандарсон
Арон-Элис
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
23
Клеве
Троэльс
8
Кадри
Башким
Силькеборг
4-3-2-1
Оденсе
4-2-3-1

Ход матча

45'
Anders Klynge
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
45'
Чалышир Андре
 
54'
Валлис Николай
 
71'
 
Фенгер Макс
Мадс Фрокьяер-Йенсен
71'
 
Лидер Март
Кадри Башким
74'
Sebastian Joergensen
(Гояни Роберт)
1:0
77'
 
Опондо Мозес
Клеве Троэльс
78'
Andreas Oggesen
Гояни Роберт
 
81'
Sebastian Joergensen
 
88'
 
Jakob Martinsen
Трандарсон Арон-Элис
88'
Рёйкьер Никлас
Sebastian Joergensen
 
90'
Oliver Sonne
 
90'
1:1
Фенгер Макс
(Сабби Эммануэль)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

История личных встреч

Силькеборг
Оденсе

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

30 матчей

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
5 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:3
СД
6:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
1:0
СДЛЕ
2:1
СДЛЕ
3:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
1:1
СД
3:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:3
ТМС
3:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
3:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Joergensen 6 0.46
Хелениус Никлас 4 (1) 0.31
Валлис Николай 3 0.23
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.15
Alexander Lind 1 0.08
Бринк Марк 1 0.08
Рёйкьер Никлас 1 0.08
Карстенсен Расмус 0 0
Гояни Роберт 0 0
Anders Klynge 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадс Фрокьяер-Йенсен 4 0.31
Шельвик Йорген 2 0.15
Сабби Эммануэль 2 0.15
Лидер Март 2 0.15
Томасен Йенс 2 0.15
Кадри Башким 1 0.08
Андерсен Александр 1 0.08
Джейбали Иссам 1 0.08
Клеве Троэльс 1 0.08
Опондо Мозес 1 0.08
Фенгер Макс 1 0.08
Jakob Martinsen 1 0.08
Трандарсон Арон-Элис 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Tobias Sahlquist 2 0
Gustav Klitgaard Dahl 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Валлис Николай 1 0
Sebastian Joergensen 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабби Эммануэль 4 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Ларсен Каспер 2 0
Джейбали Иссам 2 0
Трандарсон Арон-Элис 2 0
Томасен Йенс 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Окосун Айо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
20%
3
43%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
3
25%
1-15
3
43%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
12%
6
32%
1-15
4
24%
3
16%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
15%
5
28%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4
Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Видовре 5:1 Хорсенс - Силькеборг 0:0 Вайле - Силькеборг 0:5 Силькеборг - Фредерисия 2:1
Оденсе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3
Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Оденсе - Фремад Амагер 7:0 Несбю - Оденсе 1:3 Оденсе - Хорсенс 4:0 Люнгбю - Оденсе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 1 2 23 - 7 28
2. Копенгаген 13 7 4 2 27 - 11 25
3. Раннерс 0:0 13 6 4 3 16 - 13 22
4. Ольборг 12 6 3 3 18 - 10 21
5. Силькеборг 13 4 7 2 18 - 14 19
6. Брондбю 13 4 6 3 19 - 18 18
7. Орхус 0:0 13 4 4 5 10 - 16 16
8. Оденсе 13 3 6 4 20 - 19 15
9. Нордшелланн 13 4 2 7 17 - 24 14
10. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
11. Сённерйюск 12 2 3 7 6 - 17 9
12. Вайле 13 1 2 10 11 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
4. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Орхус 0:0 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Раннерс 0:0 7 2 4 1 7 - 7 10
7. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 0:0 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Ольборг 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
7. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
8. Нордшелланн 7 2 0 5 7 - 13 6
9. Орхус 0:0 6 1 2 3 2 - 8 5
10. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Силькеборг 1:1 Оденсе онлайн




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