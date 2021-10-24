Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: JYSK Park Зрители: 3662
45' Желтая карточкаЧалышир Андре
54' Undefined phrase: football_event_Валлис Николай
1:0
74' ГолSebastian Joergensen
81' Желтая карточкаSebastian Joergensen
90' Желтая карточкаOliver Sonne
1:1
90' ГолФенгер Макс
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
15 Фенгер МаксПолузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
54'
74'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
История личных встреч
Силькеборг
Оденсе
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
30 матчей
23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
5 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Joergensen
|6
|0.46
|Хелениус Никлас
|4 (1)
|0.31
|Валлис Николай
|3
|0.23
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0.15
|Alexander Lind
|1
|0.08
|Бринк Марк
|1
|0.08
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.08
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Гояни Роберт
|0
|0
|Anders Klynge
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|4
|0.31
|Шельвик Йорген
|2
|0.15
|Сабби Эммануэль
|2
|0.15
|Лидер Март
|2
|0.15
|Томасен Йенс
|2
|0.15
|Кадри Башким
|1
|0.08
|Андерсен Александр
|1
|0.08
|Джейбали Иссам
|1
|0.08
|Клеве Троэльс
|1
|0.08
|Опондо Мозес
|1
|0.08
|Фенгер Макс
|1
|0.08
|Jakob Martinsen
|1
|0.08
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|4
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|2
|0
|Gustav Klitgaard Dahl
|2
|0
|Mads Kaalund III
|2
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Sebastian Joergensen
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабби Эммануэль
|4
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Ларсен Каспер
|2
|0
|Джейбали Иссам
|2
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|2
|0
|Томасен Йенс
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Клеве Троэльс
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Окосун Айо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
20%
3
43%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
3
25%
1-15
3
43%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
12%
6
32%
1-15
4
24%
3
16%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
15%
5
28%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
1
8%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4
Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Видовре 5:1 Хорсенс - Силькеборг 0:0 Вайле - Силькеборг 0:5 Силькеборг - Фредерисия 2:1
Оденсе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3
Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Оденсе - Фремад Амагер 7:0 Несбю - Оденсе 1:3 Оденсе - Хорсенс 4:0 Люнгбю - Оденсе 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|Копенгаген
|13
|7
|4
|2
|27 - 11
|25
|3.
|Раннерс
|0:0
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|4.
|Ольборг
|12
|6
|3
|3
|18 - 10
|21
|5.
|Силькеборг
|13
|4
|7
|2
|18 - 14
|19
|6.
|Брондбю
|13
|4
|6
|3
|19 - 18
|18
|7.
|Орхус
|0:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|8.
|Оденсе
|13
|3
|6
|4
|20 - 19
|15
|9.
|Нордшелланн
|13
|4
|2
|7
|17 - 24
|14
|10.
|Виборг
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|11.
|Сённерйюск
|12
|2
|3
|7
|6 - 17
|9
|12.
|Вайле
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Брондбю
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|4.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Орхус
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|Раннерс
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|7.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Нордшелланн
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|2.
|Митьюлланд
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Раннерс
|0:0
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|Ольборг
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|6.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|7.
|Виборг
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|8.
|Нордшелланн
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|9.
|Орхус
|0:0
|6
|1
|2
|3
|2 - 8
|5
|10.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|11.
|Сённерйюск
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|12.
|Вайле
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0