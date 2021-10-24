Второй тайм

97' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Оденсе будет все-таки засчитан.

97' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

96' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Томасен Йенс из команды Оденсе навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

92' Оливер Сонн получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Томасен Йенс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

83' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Себастьян Йоргенсен получает желтую карточку за неспортивное поведение

80' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок Хелениус Никлас из команды Силькеборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

80' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

79' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Сабби Эммануэль из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

79' Оливер Сонн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

76' Гояни Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

76' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Силькеборг будет все-таки засчитан.

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

74' Г О О О О Л - Себастьян Йоргенсен забивает с левой ноги!

74' Отличные скиллы показывает Себастьян Йоргенсен , обводя своих соперников

72' Сегодняшная посещаемость составляет 3662 болельщиков

71' Удар от ворот произведет Оденсе

71' Как он промахнулся? Себастьян Йоргенсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

69' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Оденсе выполняет удар от ворот.

69' Оливер Сонн из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

67' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отдал передачу, которая была заблокирована.

66' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Оденсе

65' Матч возобновлен

64' Бернат Ханс Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает неудачный навес.

61' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Оденсе выполняет удар от ворот.

60' Расмус Карстенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

58' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Ханс Кристиан Бернат не дал случится голу! Себастьян Йоргенсен должен был забивать, но Ханс Кристиан Бернат сделал отличный сейв

58' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.

56' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Силькеборг отменен из-за положения "вне игры".

55' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

53' Силькеборг выполняет удар от ворот.

53' Микельсон Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Силькеборг выполняет удар от ворот.

52' Сабби Эммануэль из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

51' Оденсе выполняет удар от ворот.

51' Себастьян Йоргенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Плохо сыграл Шельвик Йорген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Валлис Николай из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

46' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

46' Идеальный солнечный день для футбола