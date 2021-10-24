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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
ПСВ
0'
1:0
19' Гол
Бергёйс Стивен
24' Желтая карточка
Альварес Эдсон
29' Желтая карточка
Мартинес Лисандро
36' Желтая карточка
Макс Филипп
54'
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
6
Сангаре
Ибрахим
27
Гётце
Марио
19
Брума
Арминду
9
Винисиус
Карлос
7
Захави
Эран
Аякс
4-2-3-1
ПСВ
4-2-2-2

Ход матча

19'
Бергёйс Стивен
(Тадич Душан)
1:0
24'
Альварес Эдсон
 
29'
Мартинес Лисандро
 
36'
 
Макс Филипп

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

История личных встреч

Аякс
ПСВ

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:4
Э
1:1
К
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
С
2:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
3:1
СГ
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
4:1
Э
4:3
ПЛ
6:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 6 0.6
Тадич Душан 4 0.4
Мазрауи Нуссер 4 0.4
Бергёйс Стивен 3 0.3
Нерес Давид 3 0.3
Антони 2 0.2
Альварес Эдсон 2 0.2
Дарами Мохаммед 1 0.1
Тальяфико Николас 1 0.1
Классен Дэви 1 0.1
Кудус Мохаммед 1 0.1
Перейра Данило II 1 0.1
Гравенберх Райан 1 0.1
Тимбер Юррьен 1 0.1
Мартинес Лисандро 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 0.3
Захави Эран 3 0.3
Боскальи Оливье 3 0.3
Брума Арминду 2 0.2
Рамальо Андре 2 0.2
Мадуэке Нони 2 0.2
Вертессен Йорбе 1 0.1
Прёппер Дэви 1 0.1
Ван Гинкел Марко 1 0.1
Томас Райан 1 0.1
Доан Рицу 1 0.1
Сангаре Ибрахим 1 0.1
Гётце Марио 0 0
Тезе Джордан 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравенберх Райан 2 0
Антони 1 0
Алле Себастьян 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Альварес Эдсон 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 0
Ван Гинкел Марко 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Жуниор Мауро 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
9
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
15%
2
22%
1-15
4
20%
2
22%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
3
15%
2
22%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
7
54%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
3
30%
76-90

Забито

30
22
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
4
13%
3
14%
1-15
7
23%
4
18%
16-30
6
20%
2
9%
31-45
3
10%
2
9%
46-60
6
20%
2
9%
61-75
4
13%
9
41%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0
Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1 Аякс - Квик-20 1:1
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4
Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1 ПСВ - ПАОК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 10 8 1 1 33 - 2 25
2. ПСВ 0:1 10 7 0 3 22 - 13 21
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Фейеноорд 9 6 1 2 25 - 13 19
5. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
6. Витесс 10 5 1 4 10 - 17 16
7. Твенте 10 4 3 3 16 - 13 15
8. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
9. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
11. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 9 3 1 5 11 - 15 10
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
16. Гронинген 9 1 4 4 8 - 15 7
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 6 5 0 1 23 - 1 15
2. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
3. ПСВ 0:1 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
6. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
12. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
13. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
14. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
15. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
16. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
17. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
18. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 1:0 4 3 1 0 10 - 1 10
3. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
4. Фейеноорд 5 3 0 2 13 - 7 9
5. ПСВ 0:1 5 3 0 2 8 - 4 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Второй тайм
  • 55'
    Аякс контролирует мяч.
  • 55'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 55'
    Винисиус Карлос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 55'
    Гётце Марио из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 55'
    Контроль мяча: Аякс: 60%, ПСВ: 40%.
  • 54'
    Аякс контролирует мяч.
  • 54'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 54'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 53'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    52'
    Гётце Марио из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Гравенберх Райан.
  • 52'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 51'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 50'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Аякс: 58%, ПСВ: 42%.
  • 49'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 48'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Блинд Дэйли нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 47'
    Аякс контролирует мяч.
  • 46'
    Хорошую попытку сделал Гётце Марио. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 46'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    46'
    Бергёйс Стивен наказан за толчок Сангаре Ибрахим
  • 46'
    Аякс контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Аякс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Гравенберх Райан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мвене Филипп
  • 46'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Аякс: 56%, ПСВ: 44%.
  • 45'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 45'
    Шанс! Тимбер Юррьен из команды Аякс пробил головой, но мимо
  • Угловой
    45'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс подал угловой справа.
  • 45'
    Алле Себастьян мяч отрикошетил от ворот
  • 45'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 45'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 45'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 44'
    Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 44'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 44'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 43'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 43'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 43'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 42'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 42'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 42'
    Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Винисиус Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    Макс Филипп из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 41'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Мвене Филипп из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 41'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 40'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Аякс: 60%, ПСВ: 40%.
  • 39'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Аякс контролирует мяч.
  • 38'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 38'
    Плохо сыграл Макс Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 38'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Аякс пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    36'
    Макс Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Антони
  • 36'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 36'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Аякс контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Аякс: 57%, ПСВ: 43%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Макс Филипп из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Мазрауи Нуссер.
  • 34'
    Аякс контролирует мяч.
  • 34'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Тимбер Юррьен из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Гётце Марио из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Блинд Дэйли
  • 33'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 32'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Аякс контролирует мяч.
  • 32'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Брума Арминду из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 31'
    Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Мвене Филипп из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 31'
    Боскальи Оливье мяч отрикошетил от ворот
  • 31'
    После штрафного удара,который нанес Боскальи Оливье мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • 30'
    Контроль мяча: Аякс: 56%, ПСВ: 44%.
  • Желтая карточка
    29'
    Мартинес Лисандро получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Мартинес Лисандро из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Захави Эран
  • 28'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 28'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 28'
    Как он промахнулся? Антони имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 28'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 28'
    Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 27'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 27'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Алле Себастьян из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Аякс контролирует мяч.
  • 26'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 26'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Мвене Филипп из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Блинд Дэйли пострадал.
  • 25'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Аякс: 58%, ПСВ: 42%.
  • 25'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    24'
    Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    24'
    Альварес Эдсон получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    24'
    Безумный фол. Альварес Эдсон грубо играет против соперника. Пострадал Рамальо Андре
  • 23'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 22'
    Гравенберх Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Мвене Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Мартинес Лисандро наказан за толчок Винисиус Карлос
  • 21'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Аякс контролирует мяч.
  • 21'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 20'
    Блинд Дэйли пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем
  • 20'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Аякс: 65%, ПСВ: 35%.
  • 19'
    Тадич Душан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Бергёйс Стивен забивает с левой ноги!
  • 19'
    Тадич Душан из команды Аякс делает отличный кросс...
  • 19'
    Опасность! Гравенберх Райан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 19'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 18'
    Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Аякс контролирует мяч.
  • 17'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 17'
    Антони из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Аякс контролирует мяч.
  • 16'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Гравенберх Райан из команды Аякс подал угловой слева.
  • 16'
    Альварес Эдсон мяч отрикошетил от ворот
  • 15'
    Мартинес Лисандро из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 15'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    15'
    Гравенберх Райан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
  • 15'
    Захави Эран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    15'
    Гравенберх Райан из команды Аякс подал угловой слева.
  • 15'
    Контроль мяча: Аякс: 58%, ПСВ: 42%.
  • 14'
    Ван Гинкел Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 14'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 14'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Макс Филипп из команды ПСВ.
  • 13'
    Опасность! Алле Себастьян из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 12'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 12'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 12'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 11'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Сангаре Ибрахим.
  • 11'
    Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 10'
    Аякс контролирует мяч.
  • 10'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Аякс: 52%, ПСВ: 48%.
  • 10'
    Винисиус Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс подал угловой справа.
  • 9'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 9'
    Опасность! Альварес Эдсон из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 9'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Винисиус Карлос наказан за толчок Тимбер Юррьен
  • 8'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Блинд Дэйли из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 8'
    Тадич Душан из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 8'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 8'
    Брума Арминду нанес удар, мяч был парирован, но Ремко Пасвеер не удержал его в руках.
  • 8'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 7'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 7'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 6'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Мазрауи Нуссер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
  • 5'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Аякс: 56%, ПСВ: 44%.
  • 5'
    Захави Эран нанес удар, мяч был парирован, но Ремко Пасвеер не удержал его в руках.
  • 5'
    Альварес Эдсон ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Алле Себастьян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
  • 3'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Захави Эран задерживает мяч рукой
  • 3'
    Мвене Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Головой пробил Винисиус Карлос, но голкипер отбил его в поле!
  • 3'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 3'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 2'
    Аякс контролирует мяч.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Антони из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Макс Филипп.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
ПСВ
1.68
6.59
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аякс 1:0 ПСВ онлайн




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