Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Йохан Кройф Арена
1:0
19' ГолБергёйс Стивен
24' Желтая карточкаАльварес Эдсон
29' Желтая карточкаМартинес Лисандро
36' Желтая карточкаМакс Филипп
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
19'
1:0
24'
36'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
История личных встреч
Аякс
ПСВ
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
32 матча
40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|6
|0.6
|Тадич Душан
|4
|0.4
|Мазрауи Нуссер
|4
|0.4
|Бергёйс Стивен
|3
|0.3
|Нерес Давид
|3
|0.3
|Антони
|2
|0.2
|Альварес Эдсон
|2
|0.2
|Дарами Мохаммед
|1
|0.1
|Тальяфико Николас
|1
|0.1
|Классен Дэви
|1
|0.1
|Кудус Мохаммед
|1
|0.1
|Перейра Данило II
|1
|0.1
|Гравенберх Райан
|1
|0.1
|Тимбер Юррьен
|1
|0.1
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|3
|0.3
|Захави Эран
|3
|0.3
|Боскальи Оливье
|3
|0.3
|Брума Арминду
|2
|0.2
|Рамальо Андре
|2
|0.2
|Мадуэке Нони
|2
|0.2
|Вертессен Йорбе
|1
|0.1
|Прёппер Дэви
|1
|0.1
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.1
|Томас Райан
|1
|0.1
|Доан Рицу
|1
|0.1
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.1
|Гётце Марио
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Мвене Филипп
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Алле Себастьян
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|Альварес Эдсон
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гётце Марио
|2
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Обиспо Армандо
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
9
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
15%
2
22%
1-15
4
20%
2
22%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
3
15%
2
22%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
7
54%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
3
30%
76-90
Забито
30
22
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
4
13%
3
14%
1-15
7
23%
4
18%
16-30
6
20%
2
9%
31-45
3
10%
2
9%
46-60
6
20%
2
9%
61-75
4
13%
9
41%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0
Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1 Аякс - Квик-20 1:1
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4
Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1 ПСВ - ПАОК 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|10
|8
|1
|1
|33 - 2
|25
|2.
|ПСВ
|0:1
|10
|7
|0
|3
|22 - 13
|21
|3.
|Утрехт
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|1
|2
|25 - 13
|19
|5.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|6.
|Витесс
|10
|5
|1
|4
|10 - 17
|16
|7.
|Твенте
|10
|4
|3
|3
|16 - 13
|15
|8.
|НЕК Неймеген
|10
|4
|2
|4
|12 - 17
|14
|9.
|Херенвен
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|11.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|12.
|Камбюр
|10
|4
|0
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Хераклес
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|Ваалвейк
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|Гронинген
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|6
|5
|0
|1
|23 - 1
|15
|2.
|Утрехт
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|3.
|ПСВ
|0:1
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|6.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Ваалвейк
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|13.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|15.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|4.
|Фейеноорд
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|5.
|ПСВ
|0:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|6.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0