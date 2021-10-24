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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
5:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 53585
ПСВ
0'
1:0
19' Гол
Бергёйс Стивен
24' Желтая карточка
Альварес Эдсон
29' Желтая карточка
Мартинес Лисандро
36' Желтая карточка
Макс Филипп
2:0
56' Гол
Алле Себастьян
3:0
66' Гол
Антони
69' Желтая карточка
Винисиус Карлос
4:0
76' Гол
Классен Дэви
5:0
90' Гол
Тадич Душан
90'+4
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
6
Сангаре
Ибрахим
27
Гётце
Марио
19
Брума
Арминду
9
Винисиус
Карлос
7
Захави
Эран
Аякс
4-2-3-1
ПСВ
4-2-2-2

Ход матча

19'
Бергёйс Стивен
(Тадич Душан)
1:0
24'
Альварес Эдсон
 
29'
Мартинес Лисандро
 
36'
 
Макс Филипп
56'
Алле Себастьян
(Тадич Душан)
2:0
58'
 
Вертессен Йорбе
Брума Арминду
66'
Антони
(Алле Себастьян)
3:0
69'
 
Винисиус Карлос
69'
Классен Дэви
Бергёйс Стивен
 
72'
 
Жуниор Мауро
Винисиус Карлос
72'
 
Прёппер Дэви
Ван Гинкел Марко
76'
Классен Дэви
4:0
80'
Кудус Мохаммед
Гравенберх Райан
 
80'
Нерес Давид
Антони
 
80'
Тальяфико Николас
Блинд Дэйли
 
80'
 
Гутьеррес Эрик
Гётце Марио
80'
 
Тезе Джордан
Мвене Филипп
88'
Шуурс Перр
Альварес Эдсон
 
90'
Тадич Душан
(Шуурс Перр)
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Аякс
ПСВ

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:4
Э
1:1
К
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
С
2:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
3:1
СГ
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
4:1
Э
4:3
ПЛ
6:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 7 0.7
Тадич Душан 5 0.5
Мазрауи Нуссер 4 0.4
Бергёйс Стивен 3 0.3
Нерес Давид 3 0.3
Антони 3 0.3
Классен Дэви 2 0.2
Альварес Эдсон 2 0.2
Дарами Мохаммед 1 0.1
Тальяфико Николас 1 0.1
Кудус Мохаммед 1 0.1
Перейра Данило II 1 0.1
Гравенберх Райан 1 0.1
Тимбер Юррьен 1 0.1
Мартинес Лисандро 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 0.3
Захави Эран 3 0.3
Боскальи Оливье 3 0.3
Брума Арминду 2 0.2
Рамальо Андре 2 0.2
Мадуэке Нони 2 0.2
Вертессен Йорбе 1 0.1
Прёппер Дэви 1 0.1
Ван Гинкел Марко 1 0.1
Томас Райан 1 0.1
Доан Рицу 1 0.1
Сангаре Ибрахим 1 0.1
Гётце Марио 0 0
Тезе Джордан 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравенберх Райан 2 0
Антони 1 0
Алле Себастьян 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Альварес Эдсон 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 0
Ван Гинкел Марко 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Жуниор Мауро 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
9
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
12%
2
22%
1-15
5
20%
2
22%
16-30
5
20%
1
11%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
16%
2
22%
61-75
5
20%
2
22%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
7
54%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
3
30%
76-90

Забито

35
22
18 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
11%
3
14%
1-15
8
23%
4
18%
16-30
6
17%
2
9%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
7
20%
2
9%
61-75
6
17%
9
41%
76-90

Пропущено

4
17
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
25%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
50%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0
Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1 Аякс - Квик-20 1:1
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4
Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1 ПСВ - ПАОК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 1 1 37 - 2 25
2. ПСВ 10 7 0 3 22 - 17 21
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Фейеноорд 9 6 1 2 25 - 13 19
5. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
6. Витесс 10 5 1 4 10 - 17 16
7. Твенте 10 4 3 3 16 - 13 15
8. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
9. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
11. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
12. Камбюр 10 4 0 6 18 - 25 12
13. Хераклес 9 3 1 5 11 - 15 10
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
16. Гронинген 9 1 4 4 8 - 15 7
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
2. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
3. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
6. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
12. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
13. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
14. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
15. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
16. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
17. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
18. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
3. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
4. Фейеноорд 5 3 0 2 13 - 7 9
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Тадич Душан из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 94'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 53585 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Аякс: 58%, ПСВ: 42%.
  • 93'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 92'
    ШАНС! Тадич Душан вышел один на один с голкипером...
  • 92'
    Шуурс Перр разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 92'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Отличную игру провел сегодня Тадич Душан! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 92'
    Шуурс Перр сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Тадич Душан забивает с левой ноги!
  • 91'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Аякс контролирует мяч.
  • 90'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 90'
    Контроль мяча: Аякс: 57%, ПСВ: 43%.
  • 90'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 89'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 88'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Тактическая замена. Альварес Эдсон уходит с поля и его заменяет Шуурс Перр
  • 88'
    Прёппер Дэви из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 87'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 87'
    Макс Филипп из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 87'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 86'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Кудус Мохаммед
  • 86'
    Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 85'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: Аякс: 60%, ПСВ: 40%.
  • 85'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 85'
    Нерес Давид из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
  • 85'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 84'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 84'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 83'
    Аякс контролирует мяч.
  • 82'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    82'
    Сангаре Ибрахим наказан за толчок Мазрауи Нуссер
  • 81'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 81'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 81'
    Контроль мяча: Аякс: 58%, ПСВ: 42%.
  • 80'
    Тактическая замена. Мвене Филипп уходит с поля и его заменяет Тезе Джордан
  • 80'
    Тактическая замена. Гётце Марио уходит с поля и его заменяет Гутьеррес Эрик
  • 80'
    Тактическая замена. Блинд Дэйли уходит с поля и его заменяет Тальяфико Николас
  • 80'
    Тактическая замена. Антони уходит с поля и его заменяет Нерес Давид
  • 80'
    Тактическая замена. Гравенберх Райан уходит с поля и его заменяет Кудус Мохаммед
  • 78'
    Аякс контролирует мяч.
  • 78'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 78'
    Тадич Душан не смог попасть в створ ударом издали
  • 78'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 77'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 77'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    76'
    Г О О О О Л - Классен Дэви первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 76'
    Плохо сыграл Боскальи Оливье - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 76'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 75'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: Аякс: 60%, ПСВ: 40%.
  • 74'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 74'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 74'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    73'
    Алле Себастьян наказан за толчок Боскальи Оливье
  • 73'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 72'
    Аякс контролирует мяч.
  • 72'
    Тактическая замена. Ван Гинкел Марко уходит с поля и его заменяет Прёппер Дэви
  • 72'
    Тактическая замена. Винисиус Карлос уходит с поля и его заменяет Жуниор Мауро
  • 71'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Гравенберх Райан из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тадич Душан мяча так и не получил
  • 71'
    Аякс контролирует мяч.
  • 70'
    Антони из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 70'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 70'
    Контроль мяча: Аякс: 58%, ПСВ: 42%.
  • 69'
    Тактическая замена. Бергёйс Стивен уходит с поля и его заменяет Классен Дэви
  • Желтая карточка
    69'
    Винисиус Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    69'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ толкнул локтем оппонента. Это Мартинес Лисандро заработал фол
  • Фол, нарушение
    68'
    Судья сигнализирует, что Гётце Марио из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мазрауи Нуссер
  • 68'
    Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Алле Себастьян сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - Антони забивает с левой ноги!
  • 66'
    Алле Себастьян из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 66'
    Опасность! Блинд Дэйли из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 66'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    65'
    Альварес Эдсон из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Захави Эран.
  • 65'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Тадич Душан из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 65'
    Контроль мяча: Аякс: 57%, ПСВ: 43%.
  • 64'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 64'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    64'
    Гравенберх Райан наказан за толчок Ван Гинкел Марко
  • Фол, нарушение
    63'
    Судья сигнализирует, что Мвене Филипп из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Блинд Дэйли
  • 63'
    Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Ван Гинкел Марко из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Гётце Марио из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 62'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 62'
    Аякс контролирует мяч.
  • 62'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 61'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Мазрауи Нуссер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Рамальо Андре из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 60'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Аякс: 59%, ПСВ: 41%.
  • 60'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 59'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Аякс контролирует мяч.
  • 58'
    Тактическая замена. Брума Арминду уходит с поля и его заменяет Вертессен Йорбе
  • 56'
    Тадич Душан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    56'
    ГОООООЛ - Алле Себастьян Аякс забивает ударом головой
  • 56'
    Тадич Душан из команды Аякс делает отличный кросс...
  • Угловой
    56'
    Гравенберх Райан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
  • 56'
    Гравенберх Райан из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 56'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Аякс контролирует мяч.
  • 55'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 55'
    Винисиус Карлос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 55'
    Гётце Марио из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 55'
    Контроль мяча: Аякс: 60%, ПСВ: 40%.
  • 54'
    Аякс контролирует мяч.
  • 54'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 54'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 53'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    52'
    Гётце Марио из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Гравенберх Райан.
  • 52'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 51'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 50'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Аякс: 58%, ПСВ: 42%.
  • 49'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 48'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Блинд Дэйли нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 47'
    Аякс контролирует мяч.
  • 46'
    Хорошую попытку сделал Гётце Марио. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 46'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    46'
    Бергёйс Стивен наказан за толчок Сангаре Ибрахим
  • 46'
    Аякс контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Аякс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Гравенберх Райан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мвене Филипп
  • 46'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Аякс: 56%, ПСВ: 44%.
  • 45'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 45'
    Шанс! Тимбер Юррьен из команды Аякс пробил головой, но мимо
  • Угловой
    45'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс подал угловой справа.
  • 45'
    Алле Себастьян мяч отрикошетил от ворот
  • 45'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 45'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 45'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 44'
    Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 44'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 44'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 43'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 43'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 43'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 42'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 42'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 42'
    Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Винисиус Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    Макс Филипп из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 41'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Мвене Филипп из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 41'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 40'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Аякс: 60%, ПСВ: 40%.
  • 39'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Аякс контролирует мяч.
  • 38'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 38'
    Плохо сыграл Макс Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 38'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Аякс пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    36'
    Макс Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Антони
  • 36'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 36'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Аякс контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Аякс: 57%, ПСВ: 43%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Макс Филипп из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Мазрауи Нуссер.
  • 34'
    Аякс контролирует мяч.
  • 34'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Тимбер Юррьен из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Гётце Марио из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Блинд Дэйли
  • 33'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 32'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Аякс контролирует мяч.
  • 32'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Брума Арминду из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 31'
    Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Мвене Филипп из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 31'
    Боскальи Оливье мяч отрикошетил от ворот
  • 31'
    После штрафного удара,который нанес Боскальи Оливье мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • 30'
    Контроль мяча: Аякс: 56%, ПСВ: 44%.
  • Желтая карточка
    29'
    Мартинес Лисандро получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Мартинес Лисандро из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Захави Эран
  • 28'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 28'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 28'
    Как он промахнулся? Антони имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 28'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 28'
    Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 27'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 27'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Алле Себастьян из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Аякс контролирует мяч.
  • 26'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 26'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Мвене Филипп из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Блинд Дэйли пострадал.
  • 25'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Аякс: 58%, ПСВ: 42%.
  • 25'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    24'
    Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    24'
    Альварес Эдсон получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    24'
    Безумный фол. Альварес Эдсон грубо играет против соперника. Пострадал Рамальо Андре
  • 23'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 22'
    Гравенберх Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Мвене Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Мартинес Лисандро наказан за толчок Винисиус Карлос
  • 21'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Аякс контролирует мяч.
  • 21'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 20'
    Блинд Дэйли пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем
  • 20'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Аякс: 65%, ПСВ: 35%.
  • 19'
    Тадич Душан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Бергёйс Стивен забивает с левой ноги!
  • 19'
    Тадич Душан из команды Аякс делает отличный кросс...
  • 19'
    Опасность! Гравенберх Райан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 19'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 18'
    Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Аякс контролирует мяч.
  • 17'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 17'
    Антони из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Гравенберх Райан из команды Аякс подал угловой слева.
  • 16'
    Альварес Эдсон мяч отрикошетил от ворот
  • 15'
    Мартинес Лисандро из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 15'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    15'
    Гравенберх Райан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
  • 15'
    Захави Эран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    15'
    Гравенберх Райан из команды Аякс подал угловой слева.
  • 15'
    Контроль мяча: Аякс: 58%, ПСВ: 42%.
  • 14'
    Ван Гинкел Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 14'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 14'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Макс Филипп из команды ПСВ.
  • 13'
    Опасность! Алле Себастьян из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 12'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 12'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 12'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 11'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Сангаре Ибрахим.
  • 11'
    Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 10'
    Аякс контролирует мяч.
  • 10'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Аякс: 52%, ПСВ: 48%.
  • 10'
    Винисиус Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс подал угловой справа.
  • 9'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 9'
    Опасность! Альварес Эдсон из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 9'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Винисиус Карлос наказан за толчок Тимбер Юррьен
  • 8'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Блинд Дэйли из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 8'
    Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 8'
    Брума Арминду нанес удар, мяч был парирован, но Ремко Пасвеер не удержал его в руках.
  • 8'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 7'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 7'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 6'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Мазрауи Нуссер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
  • 5'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Аякс: 56%, ПСВ: 44%.
  • 5'
    Захави Эран нанес удар, мяч был парирован, но Ремко Пасвеер не удержал его в руках.
  • 5'
    Альварес Эдсон ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Алле Себастьян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
  • 3'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Захави Эран задерживает мяч рукой
  • 3'
    Мвене Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Головой пробил Винисиус Карлос, но голкипер отбил его в поле!
  • 3'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 3'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 2'
    Аякс контролирует мяч.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Антони из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Макс Филипп.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аякс 5:0 ПСВ онлайн




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