Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Аякс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' ПСВ выполняет удар от ворот.

44' Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

44' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Макс Филипп из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' ПСВ выполняет удар от ворот.

42' Сангаре Ибрахим из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

42' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' ПСВ выполняет удар от ворот.

38' Бергёйс Стивен из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

38' Плохо сыграл Макс Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

37' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Макс Филипп получил желтую карточку от судьи

36' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

36' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

34' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Тимбер Юррьен из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Аякс выполняет удар от ворот.

32' Брума Арминду из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

31' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' После штрафного удара,который нанес Боскальи Оливье мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

29' Мартинес Лисандро получил желтую карточку от судьи

28' Удар от ворот произведет ПСВ

28' Как он промахнулся? Антони имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

28' Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

27' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Алле Себастьян из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Альварес Эдсон получил желтую карточку от судьи

22' Гравенберх Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Мвене Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Блинд Дэйли пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем

20' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Г О О О О Л - Бергёйс Стивен забивает с левой ноги!

19' Опасность! Гравенберх Райан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

19' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Антони из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

16' Антони нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Захави Эран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Гравенберх Райан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Макс Филипп из команды ПСВ

13' Опасность! Алле Себастьян из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

12' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Винисиус Карлос из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

12' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

10' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Винисиус Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Опасность! Альварес Эдсон из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

8' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

8' Брума Арминду нанес удар, мяч был парирован, но Ремко Пасвеер не удержал его в руках.

6' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Захави Эран нанес удар, мяч был парирован, но Ремко Пасвеер не удержал его в руках.

3' Головой пробил Винисиус Карлос , но голкипер отбил его в поле!

1' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' ПСВ начинает с центра поля