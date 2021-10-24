Голландия: Эредивизие 2021-2022
5:0
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 53585
1:0
19' ГолБергёйс Стивен
24' Желтая карточкаАльварес Эдсон
29' Желтая карточкаМартинес Лисандро
36' Желтая карточкаМакс Филипп
2:0
56' ГолАлле Себастьян
3:0
66' ГолАнтони
69' Желтая карточкаВинисиус Карлос
4:0
76' ГолКлассен Дэви
5:0
90' ГолТадич Душан
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
19'
1:0
24'
36'
56'
2:0
66'
3:0
69'
76'
4:0
80'
90'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Аякс
ПСВ
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
32 матча
40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|7
|0.7
|Тадич Душан
|5
|0.5
|Мазрауи Нуссер
|4
|0.4
|Бергёйс Стивен
|3
|0.3
|Нерес Давид
|3
|0.3
|Антони
|3
|0.3
|Классен Дэви
|2
|0.2
|Альварес Эдсон
|2
|0.2
|Дарами Мохаммед
|1
|0.1
|Тальяфико Николас
|1
|0.1
|Кудус Мохаммед
|1
|0.1
|Перейра Данило II
|1
|0.1
|Гравенберх Райан
|1
|0.1
|Тимбер Юррьен
|1
|0.1
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|3
|0.3
|Захави Эран
|3
|0.3
|Боскальи Оливье
|3
|0.3
|Брума Арминду
|2
|0.2
|Рамальо Андре
|2
|0.2
|Мадуэке Нони
|2
|0.2
|Вертессен Йорбе
|1
|0.1
|Прёппер Дэви
|1
|0.1
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.1
|Томас Райан
|1
|0.1
|Доан Рицу
|1
|0.1
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.1
|Гётце Марио
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Мвене Филипп
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Алле Себастьян
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|Альварес Эдсон
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гётце Марио
|2
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Обиспо Армандо
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
9
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
12%
2
22%
1-15
5
20%
2
22%
16-30
5
20%
1
11%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
16%
2
22%
61-75
5
20%
2
22%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
7
54%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
3
30%
76-90
Забито
35
22
18 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
11%
3
14%
1-15
8
23%
4
18%
16-30
6
17%
2
9%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
7
20%
2
9%
61-75
6
17%
9
41%
76-90
Пропущено
4
17
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
25%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
50%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0
Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1 Аякс - Квик-20 1:1
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4
Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1 ПСВ - ПАОК 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|1
|1
|37 - 2
|25
|2.
|ПСВ
|10
|7
|0
|3
|22 - 17
|21
|3.
|Утрехт
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|1
|2
|25 - 13
|19
|5.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|6.
|Витесс
|10
|5
|1
|4
|10 - 17
|16
|7.
|Твенте
|10
|4
|3
|3
|16 - 13
|15
|8.
|НЕК Неймеген
|10
|4
|2
|4
|12 - 17
|14
|9.
|Херенвен
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|11.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|12.
|Камбюр
|10
|4
|0
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Хераклес
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|Ваалвейк
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|Гронинген
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|2.
|Утрехт
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|3.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|6.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Ваалвейк
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|13.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|15.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|4.
|Фейеноорд
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|5.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0