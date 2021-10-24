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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
1:0
Перерыв

Стадион:
Мьёндален
0'
1:0
11' Гол
Китолано Эрик
38' Желтая карточка
Скистад Эрик Ставас
1
Карлстрём
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
16
Тотлэнд
Томас
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
9
Эспейор
Рунар
14
Миккельсен
Эугуст
30
Лисгард
Идар
21
Herman
Kleppa
12
Накким
Маркус
4
Яневски
Даниэль
3
Вальстад
Николас
7
Ларсен
Ларс
Олден
18
Осмундсен
Стиан
20
Тум
Исаак
10
Скистад
Эрик
Ставас
17
Овенстад
Мартин
14
Эриксен
Кент
Хавард
Тромсё
3-5-2
Мьёндален
4-5-1

Ход матча

11'
Китолано Эрик
(Тотлэнд Томас)
1:0
38'
 
Скистад Эрик Ставас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

История личных встреч

Тромсё
Мьёндален

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Т
2:3
Т
2:2
Т
1:1
ТМК
5:1
Т
0:0
Т
4:3
ТМК
1:2
ПД
2:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 6 0.26
Тотлэнд Томас 5 0.22
Миккельсен Эугуст 5 0.22
Китолано Эрик 4 0.17
Вестерлунн Никлас 2 0.09
Ондрашек Зденек 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Амундсен Исак 1 0.04
Йенсен Рубен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Арнарсон Адам 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овенстад Мартин 3 0.13
Ларсен Ларс Олден 3 0.13
Стокке Беньямин 3 (1) 0.13
Накким Маркус 3 0.13
Эриксен Кент Хавард 2 0.09
Вальстад Николас 2 0.09
Брохман Тонни 1 0.04
Брустад Фредрик 1 0.04
Эриксен Сивер Скаар 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Юхансен Сондре 1 0.04
Ибрагим Шуайбу 1 0.04
Спорронг Альбин 1 0.04
Сольберг Йоаким 0 0
Гёусетх Кристиан 0 0
Себулонсен Себастьян 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 3 0
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Тотлэнд Томас 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Амундсен Исак 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Китолано Эрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорронг Альбин 4 1
Осмундсен Стиан 4 0
Накким Маркус 3 0
Селл Вильям 3 0
Свеен Оле 2 0
Сольберг Йоаким 2 0
Вальстад Николас 2 0
Тум Исаак 2 0
Эриксен Сивер Скаар 2 0
Гёусетх Кристиан 1 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Брустад Фредрик 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Скистад Эрик Ставас 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

19
24
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
21%
2
8%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
4
21%
5
21%
61-75
3
16%
8
33%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
13%
1
7%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
6
30%
3
21%
76-90

Забито

26
24
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
3
12%
3
13%
1-15
7
27%
2
8%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
5
19%
5
21%
46-60
4
15%
5
21%
61-75
3
12%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

39
38
19 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
7
18%
2
5%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
6
15%
9
24%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
7
18%
6
16%
61-75
9
23%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1
Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Стабек - Тромсё 0:3 Тромсё - Сарпсборг-08 0:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2
Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Одд 1:2 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 23 15 5 3 47 - 20 50
2. Мольде Заявка 23 14 5 4 57 - 26 47
3. Русенборг 3:0 Заявка 23 12 5 6 48 - 29 41
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд 0:1 Заявка 23 12 3 8 29 - 26 39
6. Лиллестрём Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Хёугесунн 1:0 Заявка 23 10 4 9 40 - 34 34
8. Волеренга 0:1 Заявка 23 7 10 6 36 - 31 31
9. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 23 8 5 10 31 - 32 29
10. Одд Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 23 7 5 11 24 - 35 26
12. Саннефьёрд 0:3 Заявка 23 7 5 11 27 - 40 26
13. Тромсё 1:0 Заявка 23 6 7 10 27 - 39 25
14. Бранн Заявка 22 4 7 11 27 - 41 19
15. Стабек Заявка 23 4 6 13 27 - 48 18
16. Мьёндален 0:1 Заявка 23 2 9 12 23 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд 0:1 Заявка 12 9 1 2 21 - 9 28
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг 3:0 Заявка 12 8 2 2 31 - 13 26
5. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
6. Хёугесунн 1:0 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
7. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 12 7 2 3 25 - 10 23
8. Волеренга 0:1 Заявка 12 4 6 2 21 - 13 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё 1:0 Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
15. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
16. Мьёндален 0:1 Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг 3:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё 1:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга 0:1 Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд 0:1 Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 11 3 1 7 13 - 26 10
12. Стабек Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
13. Хёугесунн 1:0 Заявка 12 2 3 7 14 - 23 9
14. Мьёндален 0:1 Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Скистад Эрик Ставас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Китолано Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Мьёндален
1.95
7.12
7.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 1:0 Мьёндален онлайн




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