  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2201
Мьёндален
0'
1:0
11' Гол
Китолано Эрик
38' Желтая карточка
Скистад Эрик Ставас
90'+5
1
Карлстрём
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
16
Тотлэнд
Томас
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
9
Эспейор
Рунар
14
Миккельсен
Эугуст
30
Лисгард
Идар
21
Herman
Kleppa
12
Накким
Маркус
4
Яневски
Даниэль
3
Вальстад
Николас
7
Ларсен
Ларс
Олден
18
Осмундсен
Стиан
20
Тум
Исаак
10
Скистад
Эрик
Ставас
17
Овенстад
Мартин
14
Эриксен
Кент
Хавард
Тромсё
3-5-2
Мьёндален
4-5-1

Ход матча

11'
Китолано Эрик
(Тотлэнд Томас)
1:0
38'
 
Скистад Эрик Ставас
64'
 
Стокке Беньямин
Скистад Эрик Ставас
68'
Ондрашек Зденек
Эспейор Рунар
 
74'
Енссен Андерс
Эйванн Каспер
 
86'
 
Сольберг Йоаким
Овенстад Мартин
89'
Бернтсен Даниэль
Опсал Сакариас
 
90'
Эбийе Мозес
Миккельсен Эугуст
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

История личных встреч

Тромсё
Мьёндален

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Т
2:3
Т
2:2
Т
1:1
ТМК
5:1
Т
0:0
Т
4:3
ТМК
1:2
ПД
2:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 6 0.26
Тотлэнд Томас 5 0.22
Миккельсен Эугуст 5 0.22
Китолано Эрик 4 0.17
Вестерлунн Никлас 2 0.09
Ондрашек Зденек 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Амундсен Исак 1 0.04
Йенсен Рубен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Арнарсон Адам 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овенстад Мартин 3 0.13
Ларсен Ларс Олден 3 0.13
Стокке Беньямин 3 (1) 0.13
Накким Маркус 3 0.13
Эриксен Кент Хавард 2 0.09
Вальстад Николас 2 0.09
Брохман Тонни 1 0.04
Брустад Фредрик 1 0.04
Эриксен Сивер Скаар 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Юхансен Сондре 1 0.04
Ибрагим Шуайбу 1 0.04
Спорронг Альбин 1 0.04
Сольберг Йоаким 0 0
Гёусетх Кристиан 0 0
Себулонсен Себастьян 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 3 0
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Тотлэнд Томас 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Амундсен Исак 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Китолано Эрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорронг Альбин 4 1
Осмундсен Стиан 4 0
Накким Маркус 3 0
Селл Вильям 3 0
Свеен Оле 2 0
Сольберг Йоаким 2 0
Вальстад Николас 2 0
Тум Исаак 2 0
Эриксен Сивер Скаар 2 0
Гёусетх Кристиан 1 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Брустад Фредрик 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Скистад Эрик Ставас 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
17%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
21%
3
12%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
3
16%
5
20%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
4
21%
5
20%
61-75
3
16%
8
32%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
13%
1
7%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
6
30%
3
21%
76-90

Забито

27
24
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
4
15%
3
13%
1-15
7
26%
2
8%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
5
19%
5
21%
46-60
4
15%
5
21%
61-75
3
11%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

39
39
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
7
18%
3
8%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
6
15%
9
23%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
7
18%
6
15%
61-75
9
23%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1
Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Стабек - Тромсё 0:3 Тромсё - Сарпсборг-08 0:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2
Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Одд 1:2 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 23 14 6 3 47 - 21 48
2. Мольде Заявка 23 14 5 4 57 - 26 47
3. Русенборг Заявка 23 12 5 6 49 - 30 41
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд Заявка 23 12 3 8 30 - 28 39
6. Лиллестрём Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Волеренга Заявка 23 8 10 5 38 - 31 34
8. Хёугесунн Заявка 23 9 4 10 40 - 36 31
9. Стрёмсгодсет Заявка 23 8 6 9 32 - 32 30
10. Одд 2:2 Заявка 23 7 7 9 33 - 42 28
11. Сарпсборг-08 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
12. Саннефьёрд Заявка 23 7 5 11 28 - 41 26
13. Тромсё Заявка 23 6 7 10 27 - 39 25
14. Бранн 2:2 Заявка 23 4 8 11 29 - 43 20
15. Стабек Заявка 23 4 6 13 27 - 48 18
16. Мьёндален Заявка 23 2 9 12 23 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
6. Хёугесунн Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд 2:2 Заявка 11 4 3 4 21 - 19 15
13. Бранн 2:2 Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
15. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
16. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд 2:2 Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
13. Бранн 2:2 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Скистад Эрик Ставас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Китолано Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тромсё 1:0 Мьёндален онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 