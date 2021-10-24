Норвегия: Типпелиген 2021
1:0
11' ГолКитолано Эрик
38' Желтая карточкаСкистад Эрик Ставас
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Эбийе МозесНападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Тромсё
Мьёндален
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбийе Мозес
|6
|0.26
|Тотлэнд Томас
|5
|0.22
|Миккельсен Эугуст
|5
|0.22
|Китолано Эрик
|4
|0.17
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.09
|Ондрашек Зденек
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Амундсен Исак
|1
|0.04
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Арнарсон Адам
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овенстад Мартин
|3
|0.13
|Ларсен Ларс Олден
|3
|0.13
|Стокке Беньямин
|3 (1)
|0.13
|Накким Маркус
|3
|0.13
|Эриксен Кент Хавард
|2
|0.09
|Вальстад Николас
|2
|0.09
|Брохман Тонни
|1
|0.04
|Брустад Фредрик
|1
|0.04
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0.04
|Свеен Оле
|1
|0.04
|Юхансен Сондре
|1
|0.04
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.04
|Спорронг Альбин
|1
|0.04
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Енссен Андерс
|2
|1
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Тотлэнд Томас
|2
|0
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|Амундсен Исак
|2
|0
|Арнарсон Адам
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спорронг Альбин
|4
|1
|Осмундсен Стиан
|4
|0
|Накким Маркус
|3
|0
|Селл Вильям
|3
|0
|Свеен Оле
|2
|0
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Тум Исаак
|2
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0
|Гёусетх Кристиан
|1
|0
|Брохман Тонни
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Брустад Фредрик
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Яневски Даниэль
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
17%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
19
25
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
21%
3
12%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
3
16%
5
20%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
4
21%
5
20%
61-75
3
16%
8
32%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
13%
1
7%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
3
20%
2
14%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
6
30%
3
21%
76-90
Забито
27
24
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
4
15%
3
13%
1-15
7
26%
2
8%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
5
19%
5
21%
46-60
4
15%
5
21%
61-75
3
11%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
39
39
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
7
18%
3
8%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
6
15%
9
23%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
7
18%
6
15%
61-75
9
23%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1
Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Стабек - Тромсё 0:3 Тромсё - Сарпсборг-08 0:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2
Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Одд 1:2 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|47 - 21
|48
|2.
|Мольде
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|57 - 26
|47
|3.
|Русенборг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|49 - 30
|41
|4.
|Викинг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 41
|41
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|30 - 28
|39
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|34 - 33
|35
|7.
|Волеренга
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|38 - 31
|34
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|40 - 36
|31
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 32
|30
|10.
|Одд
|2:2 Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 42
|28
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|28 - 41
|26
|13.
|Тромсё
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 39
|25
|14.
|Бранн
|2:2 Заявка
|23
|4
|8
|11
|29 - 43
|20
|15.
|Стабек
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|27 - 48
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|23 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|32 - 14
|26
|5.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|2:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|21 - 19
|15
|13.
|Бранн
|2:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Тромсё
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|15.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|2.
|Мольде
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|4.
|Русенборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|13.
|Бранн
|2:2 Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6