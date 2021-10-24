  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Русенборг
3:0
Перерыв

Стадион:
Саннефьёрд
0'
1:0
6' Гол
Хольсе Карло
2:0
17' Гол
Веккья Стефано
3:0
20' Гол
Хольсе Карло
29' Желтая карточка
Йонссон Видар
37' Желтая карточка
Зе Эдуардо де Араужо
13
Лунд
Юлиан
Файе
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Вагич
Павле
16
Ховланд
Эвен
25
Андерссон
Адам
5
Шелбред
Пер-Сильян
20
Тагсет
Эдвард
11
Хольсе
Карло
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
18
Хольм
Ноа
22
Веккья
Стефано
1
Стуревик
Якоб
23
Йонссон
Видар
3
Валес
Марк
17
Фосс
Сандер
Моэн
4
Ian
Smeulers
15
Бренден
Эрик
8
Зе
Эдуардо
де
Араужо
18
Куртович
Виллиам
22
Нджиэ
Мусса
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
Русенборг
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

Ход матча

6'
Хольсе Карло
1:0
17'
Веккья Стефано
2:0
20'
Хольсе Карло
(Рейтан Эрленд Даль)
3:0
29'
 
Йонссон Видар
37'
 
Зе Эдуардо де Араужо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

История личных встреч

Русенборг
Саннефьёрд

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Т
1:2
Т
0:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
5:1
Т
0:3
Т
1:2
Т
5:1
Т
1:3
КН
1:4
Т
1:0
Т
4:0
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 10 0.43
Захариассен Кристоффер 8 0.35
Хольсе Карло 5 0.22
Сейде Эмиль Конрадсен 4 0.17
Исламович Дино 3 0.13
Хольм Ноа 3 0.13
Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.13
Молинс Гильермо 2 0.09
Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.09
Рейтан Эрленд Даль 1 0.04
Ховланд Эвен 1 0.04
Шелбред Пер-Сильян 1 0.04
Скарсем Олаус 1 0.04
Тагсет Эдвард 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 0.04
Конрадсен Андрес 1 0.04
Шербечич Бесим 1 0.04
Хофф Вебьёрн 0 0
Андерссон Адам 0 0
Аугустинссон Йонатан 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 8 0.35
Хансен Кристоффер 6 0.26
Тветер Александер Рууд 3 0.13
Рисан Сандер 2 0.09
Фосс Сандер Моэн 2 0.09
Валес Марк 1 0.04
Куртович Виллиам 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Гуссиос Сиверт 1 0.04
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Адам 3 1
Захариассен Кристоффер 4 0
Эйолфссон Холмар Эрн 4 0
Шелбред Пер-Сильян 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Тетти Александер 2 0
Исламович Дино 2 0
Аугустинссон Йонатан 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Хольм Ноа 2 0
Молинс Гильермо 1 0
Ховланд Эвен 1 0
Шербечич Бесим 1 0
Сейде Эмиль Конрадсен 1 0
Вагич Павле 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 5 0
Валес Марк 4 0
Кройцриглер Мартин 4 0
Вембангомо Брис 3 0
Йонссон Видар 3 0
Зе Эдуардо де Араужо 3 0
Ian Smeulers 1 1
Сингх Хармет 2 0
Куртович Виллиам 2 0
Бренден Эрик 2 0
Хансен Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
16
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
5
18%
3
19%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
2
7%
5
31%
31-45
4
14%
3
19%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
7
25%
3
19%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
4
31%
5
25%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
3
23%
3
15%
76-90

Забито

18
12
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
1
6%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
8
44%
3
25%
31-45
2
11%
4
33%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
3
17%
1
8%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
20%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
20%
4
25%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Забито

46
28
24 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
6
13%
4
14%
1-15
8
17%
2
7%
16-30
10
22%
8
29%
31-45
6
13%
7
25%
46-60
6
13%
3
11%
61-75
10
22%
4
14%
76-90

Пропущено

28
36
9 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
5
18%
4
11%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
2
7%
4
11%
31-45
7
25%
9
25%
46-60
5
18%
4
11%
61-75
7
25%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1
Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7 Хабнарфьордюр - Русенборг 0:2 Тромсё - Русенборг 1:3 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Одд - Русенборг 2:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1
Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Саннефьёрд - Мольде 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 23 15 5 3 47 - 20 50
2. Мольде Заявка 23 14 5 4 57 - 26 47
3. Русенборг 3:0 Заявка 23 12 5 6 48 - 29 41
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд 0:1 Заявка 23 12 3 8 29 - 26 39
6. Лиллестрём Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Хёугесунн 1:0 Заявка 23 10 4 9 40 - 34 34
8. Волеренга 0:1 Заявка 23 7 10 6 36 - 31 31
9. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 23 8 5 10 31 - 32 29
10. Одд Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 23 7 5 11 24 - 35 26
12. Саннефьёрд 0:3 Заявка 23 7 5 11 27 - 40 26
13. Тромсё 1:0 Заявка 23 6 7 10 27 - 39 25
14. Бранн Заявка 22 4 7 11 27 - 41 19
15. Стабек Заявка 23 4 6 13 27 - 48 18
16. Мьёндален 0:1 Заявка 23 2 9 12 23 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд 0:1 Заявка 12 9 1 2 21 - 9 28
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг 3:0 Заявка 12 8 2 2 31 - 13 26
5. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
6. Хёугесунн 1:0 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
7. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 12 7 2 3 25 - 10 23
8. Волеренга 0:1 Заявка 12 4 6 2 21 - 13 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё 1:0 Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
15. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
16. Мьёндален 0:1 Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг 3:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё 1:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга 0:1 Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд 0:1 Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 11 3 1 7 13 - 26 10
12. Стабек Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
13. Хёугесунн 1:0 Заявка 12 2 3 7 14 - 23 9
14. Мьёндален 0:1 Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Саннефьёрд
1.51
5.00
7.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Русенборг 3:0 Саннефьёрд онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 