Норвегия: Типпелиген 2021
3:0
Перерыв
Стадион: Леркендаль
1:0
6' ГолХольсе Карло
2:0
17' ГолВеккья Стефано
3:0
20' ГолХольсе Карло
29' Желтая карточкаЙонссон Видар
37' Желтая карточкаЗе Эдуардо де Араужо
23
Вагич
Павле
16
Ховланд
Эвен
11
Хольсе
Карло
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Вагич ПавлеЗащитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нджиэ МуссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Анене ЧумаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
Ход матча
6'
1:0
17'
2:0
20'
29'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
История личных встреч
Русенборг
Саннефьёрд
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|10
|0.43
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.35
|Хольсе Карло
|5
|0.22
|Сейде Эмиль Конрадсен
|4
|0.17
|Исламович Дино
|3
|0.13
|Хольм Ноа
|3
|0.13
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.13
|Молинс Гильермо
|2
|0.09
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.09
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.04
|Ховланд Эвен
|1
|0.04
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.04
|Скарсем Олаус
|1
|0.04
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1
|0.04
|Конрадсен Андрес
|1
|0.04
|Шербечич Бесим
|1
|0.04
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонссон Видар
|8
|0.35
|Хансен Кристоффер
|6
|0.26
|Тветер Александер Рууд
|3
|0.13
|Рисан Сандер
|2
|0.09
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.09
|Валес Марк
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|1
|0.04
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.04
|Ордагич Амер
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Ньенету Франклин
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Адам
|3
|1
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|Эйолфссон Холмар Эрн
|4
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Тетти Александер
|2
|0
|Исламович Дино
|2
|0
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Хольм Ноа
|2
|0
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Шербечич Бесим
|1
|0
|Сейде Эмиль Конрадсен
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фосс Сандер Моэн
|5
|0
|Валес Марк
|4
|0
|Кройцриглер Мартин
|4
|0
|Вембангомо Брис
|3
|0
|Йонссон Видар
|3
|0
|Зе Эдуардо де Араужо
|3
|0
|Ian Smeulers
|1
|1
|Сингх Хармет
|2
|0
|Куртович Виллиам
|2
|0
|Бренден Эрик
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
16
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
5
18%
3
19%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
2
7%
5
31%
31-45
4
14%
3
19%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
7
25%
3
19%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
4
31%
5
25%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
3
23%
3
15%
76-90
Забито
18
12
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
1
6%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
8
44%
3
25%
31-45
2
11%
4
33%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
3
17%
1
8%
76-90
Пропущено
15
16
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
20%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
20%
4
25%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Забито
46
28
24 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
6
13%
4
14%
1-15
8
17%
2
7%
16-30
10
22%
8
29%
31-45
6
13%
7
25%
46-60
6
13%
3
11%
61-75
10
22%
4
14%
76-90
Пропущено
28
36
9 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
5
18%
4
11%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
2
7%
4
11%
31-45
7
25%
9
25%
46-60
5
18%
4
11%
61-75
7
25%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1
Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7 Хабнарфьордюр - Русенборг 0:2 Тромсё - Русенборг 1:3 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Одд - Русенборг 2:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1
Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Саннефьёрд - Мольде 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 20
|50
|2.
|Мольде
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|57 - 26
|47
|3.
|Русенборг
|3:0 Заявка
|23
|12
|5
|6
|48 - 29
|41
|4.
|Викинг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 41
|41
|5.
|Кристиансунд
|0:1 Заявка
|23
|12
|3
|8
|29 - 26
|39
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|34 - 33
|35
|7.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|23
|10
|4
|9
|40 - 34
|34
|8.
|Волеренга
|0:1 Заявка
|23
|7
|10
|6
|36 - 31
|31
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|23
|8
|5
|10
|31 - 32
|29
|10.
|Одд
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 40
|27
|11.
|Сарпсборг-08
|1:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|24 - 35
|26
|12.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|23
|7
|5
|11
|27 - 40
|26
|13.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 39
|25
|14.
|Бранн
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Стабек
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|27 - 48
|18
|16.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|23
|2
|9
|12
|23 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|0:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 9
|28
|3.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|3:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 13
|26
|5.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|6.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|7.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 10
|23
|8.
|Волеренга
|0:1 Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 13
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|15.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|16.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Мольде
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|4.
|Русенборг
|3:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|1:0 Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 26
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|13.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|14.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6