Норвегия: Типпелиген 2021
0:1
Перерыв
Стадион: Intility Arena
0:1
35' ГолТеркильдсен Петер
22
Несберг
Иван
26
Сахрауи
Осам
19
Ятта
Сиди
11
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
-
26 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Нападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
35'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Волеренга
Хёугесунн
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
24 матча
41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннум Арон
|6 (2)
|0.26
|Удаль Хенрик
|5
|0.22
|Лаюни Амор
|3
|0.13
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.13
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0.13
|Толлос Йонатан
|3
|0.13
|Кьяртанссон Видар
|3
|0.13
|Кристенсен Тобиас
|3
|0.13
|Хольм Один Тьяго
|2
|0.09
|Ятта Сиди
|2
|0.09
|Сахрауи Осам
|1
|0.04
|Жута Леонард
|1
|0.04
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ваджи Ибраима
|8
|0.35
|Ндур Алиун
|7
|0.3
|Вельде Кристоффер
|5
|0.22
|Лисет Сёндре
|4
|0.17
|Сандберг Никлас
|3 (1)
|0.13
|Теркильдсен Петер
|2
|0.09
|Стёлос Александер
|2
|0.09
|Самуэльсен Мартин
|2
|0.09
|Содерлунд Александер
|2
|0.09
|Хансен Беньямин
|2
|0.09
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.04
|Деслер Миккел
|1
|0.04
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|Педерсен Торе
|0
|0
|Лейте Бруно
|0
|0
|Anders Baertelsen
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|4
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Жута Леонард
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Несберг Иван
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Толлос Йонатан
|2
|0
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|5
|0
|Лисет Сёндре
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Фредриксен Ульрик
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Стёлос Александер
|2
|0
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|Ндур Алиун
|0
|1
|Санде Мадс
|1
|0
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
19%
1
7%
1-15
0
0%
8
57%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
3
21%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
3
14%
2
14%
76-90
Пропущено
12
22
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
6
50%
4
18%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
17%
4
18%
76-90
Забито
16
27
3 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
5
31%
7
26%
61-75
6
38%
6
22%
76-90
Пропущено
17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
6
35%
2
20%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
2
12%
2
20%
76-90
Забито
37
41
11 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
5
14%
1
2%
1-15
1
3%
13
32%
16-30
5
14%
3
7%
31-45
6
16%
9
22%
46-60
11
30%
30%
7
17%
61-75
9
24%
8
20%
76-90
Пропущено
29
32
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
0
0%
4
13%
1-15
3
10%
7
22%
16-30
9
31%
5
16%
31-45
8
28%
5
16%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
4
14%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3
Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Стабек - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:1
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2
Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Викинг 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|23
|15
|5
|3
|47 - 20
|50
|2.
|Мольде
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|57 - 26
|47
|3.
|Русенборг
|3:0 Заявка
|23
|12
|5
|6
|48 - 29
|41
|4.
|Викинг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 41
|41
|5.
|Кристиансунд
|0:1 Заявка
|23
|12
|3
|8
|29 - 26
|39
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|34 - 33
|35
|7.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|23
|10
|4
|9
|40 - 34
|34
|8.
|Волеренга
|0:1 Заявка
|23
|7
|10
|6
|36 - 31
|31
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|23
|8
|5
|10
|31 - 32
|29
|10.
|Одд
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 40
|27
|11.
|Сарпсборг-08
|1:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|24 - 35
|26
|12.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|23
|7
|5
|11
|27 - 40
|26
|13.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 39
|25
|14.
|Бранн
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Стабек
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|27 - 48
|18
|16.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|23
|2
|9
|12
|23 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|0:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 9
|28
|3.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|3:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 13
|26
|5.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|6.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|7.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 10
|23
|8.
|Волеренга
|0:1 Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 13
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|15.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|16.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Мольде
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|4.
|Русенборг
|3:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|1:0 Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 26
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|13.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|14.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6