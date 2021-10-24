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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Волеренга
0:1
Перерыв

Стадион:
Хёугесунн
1
Хауг
Кьетил
8
Бьёрдаль
Хенрик
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
26
Сахрауи
Осам
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
17
Кристенсен
Тобиас
19
Ятта
Сиди
9
Кьяртанссон
Видар
11
Лаюни
Амор
12
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
9
Лисет
Сёндре
10
Сандберг
Никлас
13
Самуэльсен
Мартин
25
Ндур
Алиун
Волеренга
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

11'
 
Вельде Кристоффер
Самуэльсен Мартин
35'
0:1
Теркильдсен Петер
(Вельде Кристоффер)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Волеренга
Хёугесунн

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

24 матча

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Т
3:1
Т
2:1
Т
1:0
Т
1:2
Т
1:4
Т
1:0
Т
2:2
Т
3:0
Т
4:3
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:1
Т
2:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
4:2
Т
2:1
Т
3:2
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннум Арон 6 (2) 0.26
Удаль Хенрик 5 0.22
Лаюни Амор 3 0.13
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.13
Борхгревинк Кристиан 3 0.13
Толлос Йонатан 3 0.13
Кьяртанссон Видар 3 0.13
Кристенсен Тобиас 3 0.13
Хольм Один Тьяго 2 0.09
Ятта Сиди 2 0.09
Сахрауи Осам 1 0.04
Жута Леонард 1 0.04
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Клаессон Кристоффер 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.35
Ндур Алиун 7 0.3
Вельде Кристоффер 5 0.22
Лисет Сёндре 4 0.17
Сандберг Никлас 3 (1) 0.13
Теркильдсен Петер 2 0.09
Стёлос Александер 2 0.09
Самуэльсен Мартин 2 0.09
Содерлунд Александер 2 0.09
Хансен Беньямин 2 0.09
Крюгор Кевин Мартин 1 0.04
Деслер Миккел 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0
Anders Baertelsen 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 4 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Жута Леонард 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Несберг Иван 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Доннум Арон 2 0
Толлос Йонатан 2 0
Клаессон Кристоффер 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Скарет Браге 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Фредриксен Ульрик 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Стёлос Александер 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Крюгор Кевин Мартин 2 0
Ндур Алиун 0 1
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лейте Бруно 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
19%
1
7%
1-15
0
0%
8
57%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
3
21%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
3
14%
2
14%
76-90

Пропущено

12
22
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
6
50%
4
18%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
17%
4
18%
76-90

Забито

16
27
3 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
5
31%
7
26%
61-75
6
38%
6
22%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
6
35%
2
20%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
2
12%
2
20%
76-90

Забито

37
41
11 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
5
14%
1
2%
1-15
1
3%
13
32%
16-30
5
14%
3
7%
31-45
6
16%
9
22%
46-60
11
30%
30%
7
17%
61-75
9
24%
8
20%
76-90

Пропущено

29
32
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
0
0%
4
13%
1-15
3
10%
7
22%
16-30
9
31%
5
16%
31-45
8
28%
5
16%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
4
14%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3
Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Стабек - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:1
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2
Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Викинг 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 23 15 5 3 47 - 20 50
2. Мольде Заявка 23 14 5 4 57 - 26 47
3. Русенборг 3:0 Заявка 23 12 5 6 48 - 29 41
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд 0:1 Заявка 23 12 3 8 29 - 26 39
6. Лиллестрём Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Хёугесунн 1:0 Заявка 23 10 4 9 40 - 34 34
8. Волеренга 0:1 Заявка 23 7 10 6 36 - 31 31
9. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 23 8 5 10 31 - 32 29
10. Одд Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 23 7 5 11 24 - 35 26
12. Саннефьёрд 0:3 Заявка 23 7 5 11 27 - 40 26
13. Тромсё 1:0 Заявка 23 6 7 10 27 - 39 25
14. Бранн Заявка 22 4 7 11 27 - 41 19
15. Стабек Заявка 23 4 6 13 27 - 48 18
16. Мьёндален 0:1 Заявка 23 2 9 12 23 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд 0:1 Заявка 12 9 1 2 21 - 9 28
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг 3:0 Заявка 12 8 2 2 31 - 13 26
5. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
6. Хёугесунн 1:0 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
7. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 12 7 2 3 25 - 10 23
8. Волеренга 0:1 Заявка 12 4 6 2 21 - 13 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё 1:0 Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
15. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
16. Мьёндален 0:1 Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг 3:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё 1:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга 0:1 Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд 0:1 Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 11 3 1 7 13 - 26 10
12. Стабек Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
13. Хёугесунн 1:0 Заявка 12 2 3 7 14 - 23 9
14. Мьёндален 0:1 Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Питер Теркилдсен бьет в цель!
  • 11'
    Самуэльсен Мартин уходит с поля. Вельде Кристоффер выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Хёугесунн
4.27
3.86
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волеренга 0:1 Хёугесунн онлайн




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