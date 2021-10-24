  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Волеренга
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5035
Хёугесунн
0'
0:1
35' Гол
Теркильдсен Петер
56' Желтая карточка
Лисет Сёндре
1:1
80' Гол
Сахрауи Осам
2:1
87' Гол
Томсен Николай
89' Желтая карточка
Хансен Беньямин
90'+6
1
Хауг
Кьетил
8
Бьёрдаль
Хенрик
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
26
Сахрауи
Осам
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
17
Кристенсен
Тобиас
19
Ятта
Сиди
9
Кьяртанссон
Видар
11
Лаюни
Амор
12
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
9
Лисет
Сёндре
10
Сандберг
Никлас
13
Самуэльсен
Мартин
25
Ндур
Алиун
Волеренга
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

11'
 
Вельде Кристоффер
Самуэльсен Мартин
35'
0:1
Теркильдсен Петер
(Вельде Кристоффер)
46'
Хольм Один Тьяго
Ятта Сиди
 
46'
Скарет Браге
Несберг Иван
 
46'
Удаль Хенрик
Кьяртанссон Видар
 
56'
 
Лисет Сёндре
67'
 
Содерлунд Александер
Ндур Алиун
71'
Томсен Николай
Лаюни Амор
 
80'
Сахрауи Осам
(Хольм Один Тьяго)
1:1
82'
 
Санде Мадс
Сандберг Никлас
82'
 
Torje Naustdal
Фредриксен Ульрик
87'
Томсен Николай
(Сахрауи Осам)
2:1
89'
 
Хансен Беньямин
89'
Jacob Eng
Сахрауи Осам
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 14 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35

История личных встреч

Волеренга
Хёугесунн

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

24 матча

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Т
3:1
Т
2:1
Т
1:0
Т
1:2
Т
1:4
Т
1:0
Т
2:2
Т
3:0
Т
4:3
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:1
Т
2:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
4:2
Т
2:1
Т
3:2
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннум Арон 6 (2) 0.26
Удаль Хенрик 5 0.22
Лаюни Амор 3 0.13
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.13
Борхгревинк Кристиан 3 0.13
Толлос Йонатан 3 0.13
Кьяртанссон Видар 3 0.13
Кристенсен Тобиас 3 0.13
Сахрауи Осам 2 0.09
Хольм Один Тьяго 2 0.09
Ятта Сиди 2 0.09
Томсен Николай 1 0.04
Жута Леонард 1 0.04
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Клаессон Кристоффер 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.35
Ндур Алиун 7 0.3
Вельде Кристоффер 5 0.22
Лисет Сёндре 4 0.17
Сандберг Никлас 3 (1) 0.13
Теркильдсен Петер 2 0.09
Стёлос Александер 2 0.09
Самуэльсен Мартин 2 0.09
Содерлунд Александер 2 0.09
Хансен Беньямин 2 0.09
Крюгор Кевин Мартин 1 0.04
Деслер Миккел 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0
Anders Baertelsen 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 4 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Жута Леонард 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Несберг Иван 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Доннум Арон 2 0
Толлос Йонатан 2 0
Клаессон Кристоффер 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Скарет Браге 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 4 0
Хансен Беньямин 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Фредриксен Ульрик 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Стёлос Александер 2 0
Крюгор Кевин Мартин 2 0
Ндур Алиун 0 1
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лейте Бруно 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
15
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
4
17%
1
7%
1-15
0
0%
8
53%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
5
22%
2
13%
76-90

Пропущено

13
24
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
3
13%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
7
54%
4
17%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
2
15%
6
25%
76-90

Забито

16
27
3 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
5
31%
7
26%
61-75
6
38%
6
22%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
6
35%
2
20%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
2
12%
2
20%
76-90

Забито

39
42
11 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
5
13%
1
2%
1-15
1
3%
13
31%
16-30
5
13%
4
10%
31-45
6
15%
9
21%
46-60
11
28%
7
17%
61-75
11
28%
8
19%
76-90

Пропущено

30
34
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
0
0%
4
12%
1-15
3
10%
7
21%
16-30
10
33%
5
15%
31-45
8
27%
5
15%
46-60
5
17%
5
15%
61-75
4
13%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3
Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Стабек - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:1
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2
Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Викинг 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 23 14 6 3 47 - 21 48
2. Мольде Заявка 23 14 5 4 57 - 26 47
3. Русенборг Заявка 23 12 5 6 49 - 30 41
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд Заявка 23 12 3 8 30 - 28 39
6. Лиллестрём Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Волеренга Заявка 23 8 10 5 38 - 31 34
8. Хёугесунн Заявка 23 9 4 10 40 - 36 31
9. Стрёмсгодсет Заявка 23 8 6 9 32 - 32 30
10. Одд 2:2 Заявка 23 7 7 9 33 - 42 28
11. Сарпсборг-08 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
12. Саннефьёрд Заявка 23 7 5 11 28 - 41 26
13. Тромсё Заявка 23 6 7 10 27 - 39 25
14. Бранн 2:2 Заявка 23 4 8 11 29 - 43 20
15. Стабек Заявка 23 4 6 13 27 - 48 18
16. Мьёндален Заявка 23 2 9 12 23 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
6. Хёугесунн Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд 2:2 Заявка 11 4 3 4 21 - 19 15
13. Бранн 2:2 Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
15. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
16. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд 2:2 Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
13. Бранн 2:2 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Питер Теркилдсен бьет в цель!
  • 11'
    Самуэльсен Мартин уходит с поля. Вельде Кристоффер выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волеренга 2:1 Хёугесунн онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 