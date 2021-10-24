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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стрёмсгодсет
0:1
Перерыв

Стадион:
Будё-Глимт
0'
0:1
13' Гол
Сольбаккен Ола
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
92
Красники
Крешник
19
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
16
Конрадсен
Мортен
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
Стрёмсгодсет
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Сольбаккен Ола
(Ботхейм Эрик)
24'
 
Хаген Элиас
Берг Патрик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Будё-Глимт

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

20 матчей

40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Т
7:2
Т
1:2
Т
3:2
ТМК
0:5
Т
1:3
Т
2:0
ТМК
0:5
Т
4:0
Т
2:2
ТМК
2:1
Т
4:2
Т
2:0
Т
3:1
Т
3:5
Т
0:4
Т
2:0
Т
3:0
Т
1:0
Т
3:2
Т
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 6 0.26
Стенгель Херман 5 (2) 0.22
Хове Йохан 3 0.13
Гулликсен Тобиас 3 0.13
Валсвик Густав 3 0.13
Ипалибо Джек 3 0.13
Стеневик Халлдор 2 0.09
Токстад Кристоффер 1 0.04
Майгор Миккел 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Тчамба Дуплекс 1 0.04
Jordan Attah Kadiri 1 0.04
Парр Джонатан 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Энерсен Оле 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 13 0.57
Салтнес Ульрик 7 0.3
Сольбаккен Ола 5 (1) 0.22
Пеллегрино Амаль 5 (1) 0.22
Сёрли Сондре 3 0.13
Берг Патрик 3 (1) 0.13
Фет Сондре 2 0.09
Нордас Лассе 2 0.09
Бьоркан Фредерик 1 0.04
Ветлесен Уго 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Кумсан Джилберт 1 0.04
Хейбротен Мариус 1 0.04
Линдаль Аксель 1 0.04
Сампстед Альфонс 0 0
Конрадсен Мортен 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Никлас 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Лейфссон Ари 4 0
Стенгель Херман 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Валсвик Густав 1 1
Фрайдей Фред 2 0
Мава Мозес 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Энерсен Оле 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Майгор Миккел 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Красники Крешник 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 5 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Салтнес Ульрик 2 0
Фет Сондре 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Мо Бреде 1 0
Лоде Мариус 1 0
Конрадсен Мортен 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Joel Mvuka 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
17
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
4%
0
0%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
4
16%
3
18%
46-60
7
28%
5
29%
29%
61-75
4
16%
7
41%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
11%
2
22%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

7
28
3 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 11
16 Не забивали 11
2
29%
8
29%
1-15
1
14%
2
7%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
2
29%
4
14%
61-75
2
29%
6
21%
76-90

Пропущено

21
12
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
5
24%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
7
58%
76-90

Забито

32
45
13 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 16
6 Не забивали 3
3
9%
8
18%
1-15
6
19%
3
7%
16-30
4
13%
7
16%
31-45
4
13%
5
11%
46-60
9
28%
9
20%
61-75
6
19%
13
29%
76-90

Пропущено

30
21
18 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 15
6
20%
2
10%
1-15
7
23%
2
10%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
3
10%
4
19%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
5
17%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0
Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 7:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0
Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Валюр 3:0 Рана - Будё-Глимт 1:4 Валюр - Будё-Глимт 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 23 15 5 3 47 - 20 50
2. Мольде Заявка 23 14 5 4 57 - 26 47
3. Русенборг 3:0 Заявка 23 12 5 6 48 - 29 41
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд 0:1 Заявка 23 12 3 8 29 - 26 39
6. Лиллестрём Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Хёугесунн 1:0 Заявка 23 10 4 9 40 - 34 34
8. Волеренга 0:1 Заявка 23 7 10 6 36 - 31 31
9. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 23 8 5 10 31 - 32 29
10. Одд Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 23 7 5 11 24 - 35 26
12. Саннефьёрд 0:3 Заявка 23 7 5 11 27 - 40 26
13. Тромсё 1:0 Заявка 23 6 7 10 27 - 39 25
14. Бранн Заявка 22 4 7 11 27 - 41 19
15. Стабек Заявка 23 4 6 13 27 - 48 18
16. Мьёндален 0:1 Заявка 23 2 9 12 23 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд 0:1 Заявка 12 9 1 2 21 - 9 28
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг 3:0 Заявка 12 8 2 2 31 - 13 26
5. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
6. Хёугесунн 1:0 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
7. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 12 7 2 3 25 - 10 23
8. Волеренга 0:1 Заявка 12 4 6 2 21 - 13 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё 1:0 Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
15. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
16. Мьёндален 0:1 Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг 3:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё 1:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга 0:1 Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд 0:1 Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 11 3 1 7 13 - 26 10
12. Стабек Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
13. Хёугесунн 1:0 Заявка 12 2 3 7 14 - 23 9
14. Мьёндален 0:1 Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 24'
    Берг Патрик уходит с поля. Хаген Элиас выходит вместо него
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Сольбаккен Ола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Будё-Глимт
8.55
5.22
1.74
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:1 Будё-Глимт онлайн




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