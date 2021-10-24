Норвегия: Типпелиген 2021
1:1
Конец матча
Стадион: Мариенлист Зрители: 3906
0:1
13' ГолСольбаккен Ола
1:1
75' ГолКрасники Крешник
84' Желтая карточкаВетлесен Уго
90' Желтая карточкаГрогард Томас
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
28 Жозе ВиторНападающий
- Нападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
13'
0:1
75'
1:1
84'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Будё-Глимт
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрайдей Фред
|6
|0.26
|Стенгель Херман
|5 (2)
|0.22
|Хове Йохан
|3
|0.13
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.13
|Валсвик Густав
|3
|0.13
|Ипалибо Джек
|3
|0.13
|Стеневик Халлдор
|2
|0.09
|Токстад Кристоффер
|1
|0.04
|Майгор Миккел
|1
|0.04
|Лейфссон Ари
|1
|0.04
|Мава Мозес
|1
|0.04
|Красники Крешник
|1
|0.04
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.04
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|Парр Джонатан
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Энерсен Оле
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|13
|0.57
|Салтнес Ульрик
|7
|0.3
|Сольбаккен Ола
|5 (1)
|0.22
|Пеллегрино Амаль
|5 (1)
|0.22
|Сёрли Сондре
|3
|0.13
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.13
|Фет Сондре
|2
|0.09
|Нордас Лассе
|2
|0.09
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.04
|Ветлесен Уго
|1
|0.04
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Хейбротен Мариус
|1
|0.04
|Линдаль Аксель
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Лейфссон Ари
|4
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Валсвик Густав
|1
|1
|Фрайдей Фред
|2
|0
|Мава Мозес
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Энерсен Оле
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Красники Крешник
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|3
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Фет Сондре
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Конрадсен Мортен
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Joel Mvuka
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
18
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
1
4%
1
6%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
8
31%
5
28%
61-75
4
15%
7
39%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
20%
2
20%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
20%
4
40%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Забито
7
28
3 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 11
17 Не забивали 12
2
29%
8
29%
1-15
1
14%
2
7%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
2
29%
4
14%
61-75
2
29%
6
21%
76-90
Пропущено
21
12
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
5
24%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
7
58%
76-90
Забито
33
46
13 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 17
6 Не забивали 3
3
9%
9
20%
1-15
6
18%
3
7%
16-30
4
12%
7
15%
31-45
4
12%
5
11%
46-60
10
30%
9
20%
61-75
6
18%
13
28%
76-90
Пропущено
31
22
19 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 16
7
23%
2
9%
1-15
7
23%
2
9%
16-30
5
16%
2
9%
31-45
3
10%
4
18%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
5
16%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0
Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 7:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0
Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Валюр 3:0 Рана - Будё-Глимт 1:4 Валюр - Будё-Глимт 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|47 - 21
|48
|2.
|Мольде
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|57 - 26
|47
|3.
|Русенборг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|49 - 30
|41
|4.
|Викинг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 41
|41
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|30 - 28
|39
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|34 - 33
|35
|7.
|Волеренга
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|38 - 31
|34
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|40 - 36
|31
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 32
|30
|10.
|Одд
|2:2 Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 42
|28
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|28 - 41
|26
|13.
|Тромсё
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 39
|25
|14.
|Бранн
|2:2 Заявка
|23
|4
|8
|11
|29 - 43
|20
|15.
|Стабек
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|27 - 48
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|23 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|32 - 14
|26
|5.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|2:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|21 - 19
|15
|13.
|Бранн
|2:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Тромсё
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|15.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|2.
|Мольде
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|4.
|Русенборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|13.
|Бранн
|2:2 Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6