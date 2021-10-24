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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
2:2
Перерыв

Стадион:
Бранн
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
23
Овусу
Соломон
3
Йонассен
Эмиль
16
Китолано
Джошуа
7
Йоргенсен
Филип
8
Коса
Маркус
Андреас
29
Свеннсен
Сандер
20
Леуритсен
Тобиас
26
Евтович
Милан
28
Грилль
Леннарт
8
Хорн
Майер
3
Кнудсен
Фредрик
26
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
9
Странд
Петтер
16
Тейлор
Роберт
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
11
Финне
Бор
Одд
4-3-3
Бранн
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Тейлор Роберт
(Расмуссен Матиас)
12'
Свеннсен Сандер
(Рууд Эспен)
1:1
17'
1:2
Кнудсен Фредрик
(Финне Бор)
45'
Свеннсен Сандер
(Леуритсен Тобиас)
2:2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Одд
Бранн

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Т
1:3
Т
2:1
Т
1:0
Т
1:0
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:3
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.48
Свеннсен Сандер 8 0.35
Леуритсен Тобиас 4 0.17
Китолано Джошуа 2 0.09
Ролантссон Гилли 1 0.04
Рууд Эспен 1 0.04
Ларсен Кристоффер 1 0.04
Коса Маркус Андреас 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Йоргенсен Филип 1 0.04
Кителано Йон 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Дауда 6 0.26
Тейлор Роберт 5 (1) 0.22
Селанн-Хеггебе Эуне 5 0.22
Расмуссен Матиас 2 0.09
Сконес Каспер 1 0.04
Странд Петтер 1 0.04
Кристиансен Рубен 1 0.04
Финне Бор 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Симба Мунга 1 0.04
Педерсен Даниэль 1 0.04
Твейта Йон-Хельге 1 0.04
Сери Яфет 1 0.04
Нильсен Сиверт 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 6 0
Бакенга Мушага 4 0
Ролантссон Гилли 3 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Рууд Эспен 1 0
Кастрати Фламур 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 4 1
Расмуссен Матиас 3 0
Форрен Вегард 2 0
Кристиансен Рубен 2 0
Нильсен Сиверт 2 0
Сконес Каспер 2 0
Странд Петтер 2 0
Бамба Дауда 2 0
Eirik Horneland 1 0
Бармен Кристоффер 1 0
Хорн Майер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
3
17%
4
33%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Пропущено

18
22
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
11%
1
5%
1-15
6
33%
4
18%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
2
11%
8
36%
61-75
0
0%
4
18%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 12
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
1
9%
8
57%
76-90

Пропущено

24
20
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
6
25%
0
0%
1-15
2
8%
6
30%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
3
13%
7
35%
76-90

Забито

29
26
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
3
10%
2
8%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
8
28%
2
8%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
5
17%
9
35%
76-90

Пропущено

42
42
24 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
8
19%
1
2%
1-15
8
19%
10
24%
16-30
8
19%
5
12%
31-45
9
21%
4
10%
46-60
6
14%
11
26%
61-75
3
7%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3
Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0 Бранн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 1:1
Бранн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5
Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0 Бранн - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0 Бранн - Эйгарден 3:0 Бранн - Стрёмсгодсет 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 23 14 6 3 47 - 21 48
2. Мольде Заявка 23 14 5 4 57 - 26 47
3. Русенборг Заявка 23 12 5 6 49 - 30 41
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд Заявка 23 12 3 8 30 - 28 39
6. Лиллестрём Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Волеренга Заявка 23 8 10 5 38 - 31 34
8. Хёугесунн Заявка 23 9 4 10 40 - 36 31
9. Стрёмсгодсет Заявка 23 8 6 9 32 - 32 30
10. Одд 2:2 Заявка 23 7 7 9 33 - 42 28
11. Сарпсборг-08 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
12. Саннефьёрд Заявка 23 7 5 11 28 - 41 26
13. Тромсё Заявка 23 6 7 10 27 - 39 25
14. Бранн 2:2 Заявка 23 4 8 11 29 - 43 20
15. Стабек Заявка 23 4 6 13 27 - 48 18
16. Мьёндален Заявка 23 2 9 12 23 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
6. Хёугесунн Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд 2:2 Заявка 11 4 3 4 21 - 19 15
13. Бранн 2:2 Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
15. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
16. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд 2:2 Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
13. Бранн 2:2 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6
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