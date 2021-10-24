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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
3:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 3728
Бранн
0'
0:1
7' Гол
Тейлор Роберт
1:1
12' Гол
Свеннсен Сандер
1:2
17' Гол
Кнудсен Фредрик
2:2
45' Гол
Свеннсен Сандер
3:2
52' Гол
Овусу Соломон
3:3
63' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
90' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
90'+4
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
23
Овусу
Соломон
3
Йонассен
Эмиль
16
Китолано
Джошуа
7
Йоргенсен
Филип
8
Коса
Маркус
Андреас
29
Свеннсен
Сандер
20
Леуритсен
Тобиас
26
Евтович
Милан
28
Грилль
Леннарт
8
Хорн
Майер
3
Кнудсен
Фредрик
26
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
9
Странд
Петтер
16
Тейлор
Роберт
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
11
Финне
Бор
Одд
4-3-3
Бранн
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Тейлор Роберт
(Расмуссен Матиас)
12'
Свеннсен Сандер
(Рууд Эспен)
1:1
17'
1:2
Кнудсен Фредрик
(Финне Бор)
45'
Свеннсен Сандер
(Леуритсен Тобиас)
2:2
52'
Овусу Соломон
(Свеннсен Сандер)
3:2
63'
3:3
Селанн-Хеггебе Эуне
(Странд Петтер)
64'
 
Сконес Каспер
Финне Бор
64'
 
Симба Мунга
Тейлор Роберт
66'
Валлем Конрад
Евтович Милан
 
72'
Кастрати Фламур
Леуритсен Тобиас
 
72'
Хаген Стеффен
Овусу Соломон
 
89'
Ларсен Кристоффер
Йонассен Эмиль
 
90'
 
Кнудсен Фредрик

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Одд
Бранн

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Т
1:3
Т
2:1
Т
1:0
Т
1:0
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:3
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.48
Свеннсен Сандер 8 0.35
Леуритсен Тобиас 4 0.17
Китолано Джошуа 2 0.09
Ролантссон Гилли 1 0.04
Рууд Эспен 1 0.04
Ларсен Кристоффер 1 0.04
Коса Маркус Андреас 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Йоргенсен Филип 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Кителано Йон 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 6 0.26
Бамба Дауда 6 0.26
Тейлор Роберт 5 (1) 0.22
Расмуссен Матиас 2 0.09
Странд Петтер 1 0.04
Сконес Каспер 1 0.04
Кристиансен Рубен 1 0.04
Финне Бор 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Симба Мунга 1 0.04
Педерсен Даниэль 1 0.04
Твейта Йон-Хельге 1 0.04
Сери Яфет 1 0.04
Нильсен Сиверт 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 6 0
Бакенга Мушага 4 0
Ролантссон Гилли 3 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Рууд Эспен 1 0
Кастрати Фламур 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 5 1
Расмуссен Матиас 3 0
Форрен Вегард 2 0
Кристиансен Рубен 2 0
Нильсен Сиверт 2 0
Сконес Каспер 2 0
Странд Петтер 2 0
Бамба Дауда 2 0
Eirik Horneland 1 0
Бармен Кристоффер 1 0
Хорн Майер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
14%
2
13%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
3
14%
5
33%
61-75
4
19%
1
7%
76-90

Пропущено

21
25
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
14%
2
8%
1-15
7
33%
4
16%
16-30
4
19%
3
12%
31-45
4
19%
4
16%
46-60
3
14%
8
32%
61-75
0
0%
4
16%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 13
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
1
9%
8
57%
76-90

Пропущено

24
20
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
6
25%
0
0%
1-15
2
8%
6
30%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
3
13%
7
35%
76-90

Забито

32
29
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
4
13%
3
10%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
9
28%
2
7%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
5
16%
6
21%
61-75
5
16%
9
31%
76-90

Пропущено

45
45
26 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
9
20%
2
4%
1-15
9
20%
10
22%
16-30
8
18%
6
13%
31-45
9
20%
5
11%
46-60
7
16%
11
24%
61-75
3
7%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3
Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0 Бранн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 1:1
Бранн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5
Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0 Бранн - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0 Бранн - Эйгарден 3:0 Бранн - Стрёмсгодсет 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 23 14 6 3 47 - 21 48
2. Мольде Заявка 23 14 5 4 57 - 26 47
3. Русенборг Заявка 23 12 5 6 49 - 30 41
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд Заявка 23 12 3 8 30 - 28 39
6. Лиллестрём Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Волеренга Заявка 23 8 10 5 38 - 31 34
8. Хёугесунн Заявка 23 9 4 10 40 - 36 31
9. Стрёмсгодсет Заявка 23 8 6 9 32 - 32 30
10. Одд Заявка 23 7 7 9 34 - 43 28
11. Сарпсборг-08 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
12. Саннефьёрд Заявка 23 7 5 11 28 - 41 26
13. Тромсё Заявка 23 6 7 10 27 - 39 25
14. Бранн Заявка 23 4 8 11 30 - 44 20
15. Стабек Заявка 23 4 6 13 27 - 48 18
16. Мьёндален Заявка 23 2 9 12 23 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
6. Хёугесунн Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
15. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
16. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
13. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6
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