Норвегия: Типпелиген 2021
3:3
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена Зрители: 3728
0:1
7' ГолТейлор Роберт
1:1
12' ГолСвеннсен Сандер
1:2
17' ГолКнудсен Фредрик
2:2
45' ГолСвеннсен Сандер
3:2
52' ГолОвусу Соломон
3:3
63' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
90' Желтая карточкаКнудсен Фредрик
26
Сери
Яфет
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сери ЯфетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Симба МунгаНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Ход матча
7'
12'
1:1
17'
1:2
45'
52'
3:2
63'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Одд
Бранн
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.48
|Свеннсен Сандер
|8
|0.35
|Леуритсен Тобиас
|4
|0.17
|Китолано Джошуа
|2
|0.09
|Ролантссон Гилли
|1
|0.04
|Рууд Эспен
|1
|0.04
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.04
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.04
|Валлем Конрад
|1
|0.04
|Йоргенсен Филип
|1
|0.04
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Кителано Йон
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|6
|0.26
|Бамба Дауда
|6
|0.26
|Тейлор Роберт
|5 (1)
|0.22
|Расмуссен Матиас
|2
|0.09
|Странд Петтер
|1
|0.04
|Сконес Каспер
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|1
|0.04
|Финне Бор
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Симба Мунга
|1
|0.04
|Педерсен Даниэль
|1
|0.04
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.04
|Сери Яфет
|1
|0.04
|Нильсен Сиверт
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кителано Йон
|6
|0
|Бакенга Мушага
|4
|0
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Валлем Конрад
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Кастрати Фламур
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Россбах Сондре
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Фредрик
|5
|1
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Форрен Вегард
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|Сконес Каспер
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Бамба Дауда
|2
|0
|Eirik Horneland
|1
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
14%
2
13%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
3
14%
5
33%
61-75
4
19%
1
7%
76-90
Пропущено
21
25
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
14%
2
8%
1-15
7
33%
4
16%
16-30
4
19%
3
12%
31-45
4
19%
4
16%
46-60
3
14%
8
32%
61-75
0
0%
4
16%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 13
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
1
9%
8
57%
76-90
Пропущено
24
20
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
6
25%
0
0%
1-15
2
8%
6
30%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
3
13%
7
35%
76-90
Забито
32
29
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
4
13%
3
10%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
9
28%
2
7%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
5
16%
6
21%
61-75
5
16%
9
31%
76-90
Пропущено
45
45
26 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
9
20%
2
4%
1-15
9
20%
10
22%
16-30
8
18%
6
13%
31-45
9
20%
5
11%
46-60
7
16%
11
24%
61-75
3
7%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3
Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0 Бранн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 1:1
Бранн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5
Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0 Бранн - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0 Бранн - Эйгарден 3:0 Бранн - Стрёмсгодсет 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|47 - 21
|48
|2.
|Мольде
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|57 - 26
|47
|3.
|Русенборг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|49 - 30
|41
|4.
|Викинг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 41
|41
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|30 - 28
|39
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|34 - 33
|35
|7.
|Волеренга
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|38 - 31
|34
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|40 - 36
|31
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 32
|30
|10.
|Одд
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|34 - 43
|28
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|28 - 41
|26
|13.
|Тромсё
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 39
|25
|14.
|Бранн
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 44
|20
|15.
|Стабек
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|27 - 48
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|23 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|32 - 14
|26
|5.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|22 - 20
|15
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Тромсё
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|15.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|2.
|Мольде
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|4.
|Русенборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|13.
|Бранн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6