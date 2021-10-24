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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
0:1
Перерыв

Стадион:
Сарпсборг-08
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
18
Аскар
Армин
21
Диоп
Амиду
6
Хопмарк
Андреас
8
Картум
Сандер
Эрик
25
Ертсен
Торгиль
11
Мава
Мозес
9
Муколли
Агон
21
Кристиансен
Андерс
II
4
Утвик
Бьорн
5
Эдегор
Магнар
24
Дюрестам
Микаэль
16
Томассен
Йоахим
32
Вишне
Эйрик
15
Хеберг-Ветти
Геуте
20
Салетрос
Антон
25
Майгор
Миккел
11
Линнсет
Йонатан
29
Коне
Ибраима
Кристиансунд
4-3-3
Сарпсборг-08
3-5-2

Ход матча

7'
0:1
Линнсет Йонатан
(Коне Ибраима)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

Кристиансунд
Сарпсборг-08

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

Т
0:1
Т
1:1
Т
4:1
Т
4:0
Т
0:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нилсен Снорре 5 0.22
Бюэ Бендик 5 (2) 0.22
Муколли Агон 4 0.17
Картум Сандер Эрик 4 0.17
Ертсен Торгиль 3 0.13
Каллудра Лиридон 1 0.04
Осбак Кристоффер 1 0.04
Хопмарк Андреас 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Коли Алиу 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Сивертсен Оскар 1 0.04
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Исаксен Йеспер 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 10 (1) 0.43
Линнсет Йонатан 5 0.22
Томассен Йоахим 2 0.09
Упсет Кристиан 2 0.09
Салетрос Антон 1 0.04
Хальворсен Уле Йорген 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коли Алиу 3 0
Ульвестад Пол Эрик 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Кастрати Фламур 2 0
Ертсен Торгиль 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Муколли Агон 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Каллудра Лиридон 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Диоп Амиду 1 0
Сормо Бент 1 0
Исаксен Йеспер 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Ибраима 5 1
Салетрос Антон 3 1
Томассен Йоахим 4 0
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Дюрестам Микаэль 3 0
Несс Николай 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Утвик Бьорн 3 0
Кристиансен Андерс II 2 0
Солтведт Йоахим 2 0
Карамоко Бенджамин 2 0
Линнсет Йонатан 2 0
Пальссон Эмиль 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Хеберг-Ветти Геуте 1 0
Мухаммед Рашад 1 0
Боянг Сулайман 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
8
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
10%
1
13%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
6
30%
4
50%
76-90

Пропущено

9
26
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
11%
2
8%
1-15
4
44%
1
4%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
1
11%
7
27%
46-60
2
22%
6
23%
61-75
1
11%
5
19%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
4
31%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
6
38%
4
36%
76-90

Забито

29
21
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
2
7%
2
10%
1-15
3
10%
6
29%
16-30
6
21%
2
10%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
2
7%
5
24%
61-75
9
31%
6
29%
76-90

Пропущено

25
37
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
3
12%
3
8%
1-15
6
24%
2
5%
16-30
1
4%
7
19%
31-45
2
8%
10
27%
46-60
6
24%
6
16%
61-75
7
28%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1
Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Одд 2:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5
Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Русенборг - Сарпсборг-08 0:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 23 15 5 3 47 - 20 50
2. Мольде Заявка 23 14 5 4 57 - 26 47
3. Русенборг 3:0 Заявка 23 12 5 6 48 - 29 41
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд 0:1 Заявка 23 12 3 8 29 - 26 39
6. Лиллестрём Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Хёугесунн 1:0 Заявка 23 10 4 9 40 - 34 34
8. Волеренга 0:1 Заявка 23 7 10 6 36 - 31 31
9. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 23 8 5 10 31 - 32 29
10. Одд Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 23 7 5 11 24 - 35 26
12. Саннефьёрд 0:3 Заявка 23 7 5 11 27 - 40 26
13. Тромсё 1:0 Заявка 23 6 7 10 27 - 39 25
14. Бранн Заявка 22 4 7 11 27 - 41 19
15. Стабек Заявка 23 4 6 13 27 - 48 18
16. Мьёндален 0:1 Заявка 23 2 9 12 23 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд 0:1 Заявка 12 9 1 2 21 - 9 28
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг 3:0 Заявка 12 8 2 2 31 - 13 26
5. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
6. Хёугесунн 1:0 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
7. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 12 7 2 3 25 - 10 23
8. Волеренга 0:1 Заявка 12 4 6 2 21 - 13 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё 1:0 Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
15. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
16. Мьёндален 0:1 Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг 3:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё 1:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга 0:1 Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд 0:1 Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 11 3 1 7 13 - 26 10
12. Стабек Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
13. Хёугесунн 1:0 Заявка 12 2 3 7 14 - 23 9
14. Мьёндален 0:1 Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Линнсет Йонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Сарпсборг-08
4.64
4.00
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кристиансунд 0:1 Сарпсборг-08 онлайн




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