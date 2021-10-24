Норвегия: Типпелиген 2021
1:3
Конец матча
Стадион: Кристиансунд Зрители: 3932
0:1
7' ГолЛиннсет Йонатан
46' Желтая карточкаДиоп Амиду
0:2
64' ГолЛиннсет Йонатан
72' Желтая карточкаЛиннсет Йонатан
0:3
78' ГолЛиннсет Йонатан
79' Желтая карточкаЕртсен Торгиль
1:3
90' ГолНилсен Снорре
19
Коли
Алиу
18
Аскар
Армин
21
Диоп
Амиду
11
Мава
Мозес
32
Вишне
Эйрик
29
Коне
Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
-
18 Аскар АрминЗащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
7'
0:1
46'
58'
64'
0:2
72'
78'
79'
90'
1:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Кристиансунд
Сарпсборг-08
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нилсен Снорре
|6
|0.26
|Бюэ Бендик
|5 (2)
|0.22
|Муколли Агон
|4
|0.17
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.17
|Ертсен Торгиль
|3
|0.13
|Каллудра Лиридон
|1
|0.04
|Осбак Кристоффер
|1
|0.04
|Хопмарк Андреас
|1
|0.04
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.04
|Коли Алиу
|1
|0.04
|Мава Мозес
|1
|0.04
|Сивертсен Оскар
|1
|0.04
|Аскар Армин
|0
|0
|Кастрати Фламур
|0
|0
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Исаксен Йеспер
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Ибраима
|10 (1)
|0.43
|Линнсет Йонатан
|7
|0.3
|Томассен Йоахим
|2
|0.09
|Упсет Кристиан
|2
|0.09
|Салетрос Антон
|1
|0.04
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коли Алиу
|3
|0
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Ульвестад Пол Эрик
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Кастрати Фламур
|2
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Муколли Агон
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Ибраима
|5
|1
|Салетрос Антон
|3
|1
|Томассен Йоахим
|4
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Дюрестам Микаэль
|3
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|3
|0
|Кристиансен Андерс II
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Карамоко Бенджамин
|2
|0
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|Боянг Сулайман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
11
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
10%
2
18%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
7
33%
5
45%
76-90
Пропущено
12
27
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
17%
2
7%
1-15
4
33%
1
4%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
1
8%
7
26%
46-60
3
25%
6
22%
61-75
2
17%
6
22%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
4
31%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
6
38%
4
36%
76-90
Забито
30
24
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
2
7%
3
13%
1-15
3
10%
6
25%
16-30
6
20%
2
8%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
2
7%
6
25%
61-75
10
33%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
28
38
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
4
14%
3
8%
1-15
6
21%
2
5%
16-30
1
4%
7
18%
31-45
2
7%
10
26%
46-60
7
25%
6
16%
61-75
8
29%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1
Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Одд 2:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5
Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Русенборг - Сарпсборг-08 0:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|47 - 21
|48
|2.
|Мольде
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|57 - 26
|47
|3.
|Русенборг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|49 - 30
|41
|4.
|Викинг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 41
|41
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|30 - 28
|39
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|34 - 33
|35
|7.
|Волеренга
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|38 - 31
|34
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|40 - 36
|31
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 32
|30
|10.
|Одд
|2:2 Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 42
|28
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|28 - 41
|26
|13.
|Тромсё
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 39
|25
|14.
|Бранн
|2:2 Заявка
|23
|4
|8
|11
|29 - 43
|20
|15.
|Стабек
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|27 - 48
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|23 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|32 - 14
|26
|5.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|2:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|21 - 19
|15
|13.
|Бранн
|2:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Тромсё
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|15.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|2.
|Мольде
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|4.
|Русенборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|13.
|Бранн
|2:2 Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6