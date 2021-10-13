Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Ливерпуль
Брайтон
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|10 (1)
|1.11
|Мане Садио
|5
|0.56
|Фирмино Роберто
|4
|0.44
|Жота Диогу
|4
|0.44
|Кейта Наби
|2
|0.22
|Фабиньо Энрике
|1
|0.11
|Джонс Кёртис
|1
|0.11
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Алькантара Тьяго
|0
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|4 (1)
|0.44
|Макаллистер Алексис
|2 (1)
|0.22
|Троссар Леандро
|1
|0.11
|Уэлбек Данни
|1
|0.11
|Даффи Шейн
|1
|0.11
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Лаллана Адам
|3
|0
|Даффи Шейн
|3
|0
|Мопе Нил
|2
|0
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
3
75%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
19
5
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
16%
1
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
2
40%
31-45
5
26%
1
20%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
2
11%
1
20%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
27
9
12 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
3
11%
1
11%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
6
22%
2
22%
31-45
6
22%
1
11%
46-60
4
15%
1
11%
61-75
5
19%
4
44%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5
Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Брайтон - Вест Хэм 1:1 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 3
|22
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|27 - 6
|21
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|9 - 13
|15
|6.
|Брайтон
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 9
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Лестер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|11 - 20
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль - Брайтон
Исход игры
Ливерпуль
93.2% (41)
Ничья
6.8% (3)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.81% (24)
Меньше
44.19% (19)
Обе команды забьют
Да
30.23% (13)
Нет
69.77% (30)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
40.9% (18)
3:0 Ливерпуль
22.7% (10)
3:1 Ливерпуль
18.2% (8)
2:1 Ливерпуль
6.8% (3)
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