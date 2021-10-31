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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Металлист-1925
1:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Заря
0'
4' Желтая карточка
Шершень Михаил
1:0
6' Гол
Ременюк Андрей
8' Желтая карточка
Захеди Шахаб
1:1
9' Гол
Сайяд Аллахьяр
26' Желтая карточка
 29'
1
Сидоренко
Денис
23
Шершень
Михаил
6
Кверквелия
Соломон
5
Ермаков
Виталий
21
Ченбай
Сергей
28
Габелок
Артём
11
Ременюк
Андрей
88
Крыськив
Дмитрий
9
Батюшин
Юрий
77
Савин
Антон
33
Марлисон
53
Мацапура
Дмитрий
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
4
Цвек
Ловро
74
Снурницын
Игорь
10
Хомченовский
Дмитрий
90
Сайяд
Аллахьяр
23
Булеца
Сергей
28
Громов
Артём
11
Гладкий
Александр
9
Захеди
Шахаб
Металлист-1925
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марлисон 4 0.31
Батюшин Юрий 3 0.23
Крыськив Дмитрий 2 0.15
Ременюк Андрей 1 0.08
Голодюк Олег 1 0.08
Западня Артур 1 0.08
Кравченко Дмитрий 1 0.08
Illia Zubkov 1 0.08
Габелок Артём 1 (1) 0.08
Фабиньо Энрике 0 0
Протасов Евгений 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кочергин Владислав 5 0.38
Сайяд Аллахьяр 5 0.38
Захеди Шахаб 3 0.23
Гладкий Александр 3 (1) 0.23
Овусу Раймонд 3 0.23
Булеца Сергей 2 0.15
Громов Артём 1 0.08
Фагундес Кристиан 1 0.08
Назарина Егор 1 0.08
Кабаев Владислав 1 0.08
Вернидуб Виталий 0 0
Имереков Максим 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Леовижилду 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 5 0
Голодюк Олег 3 0
Западня Артур 3 0
Ченбай Сергей 3 0
Шершень Михаил 3 0
Ременюк Андрей 3 0
Габелок Артём 2 0
Крыськив Дмитрий 2 0
Сидоренко Денис 1 0
Савин Антон 1 0
Ткачук Евгений 1 0
Задерака Максим 1 0
Кравченко Дмитрий 1 0
Протасов Евгений 1 0
Батюшин Юрий 1 0
Марлисон 1 0
Коваленко Максим 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомченовский Дмитрий 5 0
Вернидуб Виталий 4 0
Имереков Максим 3 0
Кабаев Владислав 3 0
Цвек Ловро 3 0
Назарина Егор 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Гладкий Александр 2 0
Фаворов Денис 2 0
Захеди Шахаб 2 0
Сайяд Аллахьяр 2 0
Громов Артём 1 0
Лунёв Максим 1 0
Снурницын Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Леовижилду 1 0
Овусу Раймонд 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
5
33%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

15
24
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
2
13%
3
13%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
4
27%
4
17%
61-75
2
13%
8
33%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0
Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 Оболонь-Бровар - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Горняк-Спорт 3:2
Заря
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1
Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1 Динамо Киев - Заря 1:0 Заря - Александрия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 13 11 2 0 34 - 5 35
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 10 2 1 35 - 7 32
3. Заря 1:1 Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Ворскла Заявка 12 7 3 2 21 - 10 24
5. Днепр-1 Заявка 12 7 1 4 16 - 14 22
6. Александрия Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
7. Металлист-1925 1:1 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
8. Верес Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Десна Заявка 13 5 3 5 15 - 21 18
10. Рух Львов Заявка 12 3 4 5 10 - 14 13
11. Колос Ковалёвка Заявка 12 3 2 7 7 - 18 11
12. Львов Заявка 13 2 4 7 9 - 20 10
13. Ингулец Заявка 12 2 3 7 9 - 22 9
14. Минай Заявка 11 1 5 5 8 - 14 8
15. Черноморец Од Заявка 12 1 4 7 12 - 26 7
16. Мариуполь Заявка 13 1 1 11 15 - 32 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 0 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
4. Заря 1:1 Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
5. Металлист-1925 1:1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
4. Заря 1:1 Заявка 6 3 2 1 16 - 12 11
5. Днепр-1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Металлист-1925 1:1 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
9. Верес Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
10. Десна Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
11. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
13. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
15. Мариуполь Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Минай Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы 138
Металлист-1925 11.6% (16)
X 18.1% (25)
Заря 70.3% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Заря
4.40
3.48
1.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Металлист-1925 1:1 Заря онлайн


Прогнозы на матч Металлист-1925 1:1 Заря

Исход игры
Металлист-1925
11.9% (16)
Ничья
17.2% (23)
Заря
70.9% (95)
Тотал 2.5
Больше
60.15% (80)
Меньше
39.85% (53)
Обе команды забьют
Да
72.18% (96)
Нет
27.82% (37)
Популярный счёт
1:2 Заря
43.3% (58)
0:1 Заря
19.4% (26)
1:1 Ничья
13.4% (18)
2:1 Металлист-1925
8.2% (11)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:0 Металлист-1925
3% (4)
0:2 Заря
3% (4)
1:3 Заря
1.5% (2)
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