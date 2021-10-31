Украина: Премьер-лига 2021-2022
1:6
Конец матча
Стадион: Металлист
4' Желтая карточкаШершень Михаил
1:0
6' ГолРеменюк Андрей
8' Желтая карточкаЗахеди Шахаб
1:1
9' ГолСайяд Аллахьяр
26' Желтая карточкаВернидуб Виталий
35' Желтая карточкаХомченовский Дмитрий
1:2
38' ГолГладкий Александр
1:3
55' ГолСайяд Аллахьяр
66' Вторая желтая карточкаШершень Михаил
1:4
71' ГолГладкий Александр
1:5
77' ГолОвусу Раймонд
1:6
90' ГолАлибеков Ахмед
77
Савин
Антон
33
Марлисон
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Квакич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Illia Zubkov
-
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
6'
1:0
8'
9'
26'
38'
55'
66'
71'
77'
1:5
79'
90'
1:6
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марлисон
|4
|0.31
|Батюшин Юрий
|3
|0.23
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.15
|Ременюк Андрей
|1
|0.08
|Голодюк Олег
|1
|0.08
|Западня Артур
|1
|0.08
|Кравченко Дмитрий
|1
|0.08
|Illia Zubkov
|1
|0.08
|Габелок Артём
|1 (1)
|0.08
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Протасов Евгений
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|6
|0.46
|Гладкий Александр
|5 (1)
|0.38
|Кочергин Владислав
|5
|0.38
|Овусу Раймонд
|4
|0.31
|Захеди Шахаб
|3
|0.23
|Булеца Сергей
|2
|0.15
|Громов Артём
|1
|0.08
|Фагундес Кристиан
|1
|0.08
|Назарина Егор
|1
|0.08
|Кабаев Владислав
|1
|0.08
|Алибеков Ахмед
|1
|0.08
|Вернидуб Виталий
|0
|0
|Имереков Максим
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Леовижилду
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|Шершень Михаил
|3
|1
|Голодюк Олег
|3
|0
|Западня Артур
|3
|0
|Ченбай Сергей
|3
|0
|Ременюк Андрей
|3
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Крыськив Дмитрий
|2
|0
|Сидоренко Денис
|1
|0
|Савин Антон
|1
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Протасов Евгений
|1
|0
|Батюшин Юрий
|1
|0
|Марлисон
|1
|0
|Коваленко Максим
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хомченовский Дмитрий
|6
|0
|Вернидуб Виталий
|5
|0
|Имереков Максим
|3
|0
|Кабаев Владислав
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Фаворов Денис
|2
|0
|Захеди Шахаб
|2
|0
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0
|Громов Артём
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Снурницын Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
3
27%
2
10%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
3
27%
3
14%
61-75
1
9%
7
33%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
16
30
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
3
19%
4
13%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
3
19%
4
13%
31-45
3
19%
3
10%
46-60
4
25%
5
17%
61-75
2
13%
10
33%
76-90
Пропущено
20
16
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
15%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0
Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 Оболонь-Бровар - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Горняк-Спорт 3:2
Заря
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1
Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1 Динамо Киев - Заря 1:0 Заря - Александрия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 5
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 7
|32
|3.
|Заря
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 16
|26
|4.
|Ворскла
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 14
|22
|6.
|Александрия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 10
|20
|7.
|Верес
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 20
|19
|9.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 21
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|7 - 18
|11
|12.
|Львов
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|13.
|Ингулец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|14.
|Минай
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|15 - 32
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 0
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|5.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|9.
|Верес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|10.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Металлист-1925 1:6 Заря
Исход игры
Металлист-1925
11.6% (16)
Ничья
18.1% (25)
Заря
70.3% (97)
Тотал 2.5
Больше
58.39% (80)
Меньше
41.61% (57)
Обе команды забьют
Да
70.8% (97)
Нет
29.2% (40)
Популярный счёт
1:2 Заря
42% (58)
0:1 Заря
20.3% (28)
1:1 Ничья
13.8% (19)
2:1 Металлист-1925
8% (11)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Заря
2.9% (4)
1:0 Металлист-1925
2.9% (4)
0:3 Заря
1.4% (2)
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