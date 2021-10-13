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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Арсенал

История личных встреч

Лестер
Арсенал

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
КЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 7 0.78
Тилеманс Юри 3 0.33
Ихеаначо Келечи 1 0.11
Дака Пэтсон 1 0.11
Олбрайтон Марк 1 0.11
Мэддисон Джеймс 1 0.11
Сёюнджю Чаглар 1 0.11
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Барнс Харви 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.44
Смит-Роу Эмил 2 0.22
Сака Букайо 1 0.11
Ляказетт Александр 1 0.11
Эдегор Мартин 1 0.11
Парти Томас 1 0.11
Пепе Николя 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Варди Джейми 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 3 0
Парти Томас 2 0
Джака Гранит 0 1
Мари Пабло 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Холдинг Роб 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
19%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
5
31%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
5
31%
1
10%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0 Лестер - Тоттенхэм 2:4
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0
Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Вест Бромвич 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 9 7 1 1 23 - 3 22
2. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 27 - 6 21
3. Манчестер Сити Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
4. Вест Хэм Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Тоттенхэм Заявка 9 5 0 4 9 - 13 15
6. Брайтон Заявка 9 4 3 2 9 - 9 15
7. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8. Лестер Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
9. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10. Арсенал Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
11. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
12. Брентфорд Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
13. Уотфорд Заявка 9 3 1 5 12 - 17 10
14. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
15. Кристал Пэлас Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
16. Саутгемптон Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
17. Лидс Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
18. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
19. Ньюкасл Заявка 9 0 4 5 11 - 20 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
2. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
14. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
16. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 2 дня 6 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Лестер 57.7% (30)
    X 25% (13)
    Арсенал 17.3% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Арсенал
    2.59
    3.58
    2.99
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лестер - Арсенал онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Арсенал

    Исход игры
    Лестер
    57.7% (30)
    Ничья
    25% (13)
    Арсенал
    17.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.39% (34)
    Меньше
    30.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    36.5% (19)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    1:2 Арсенал
    13.5% (7)
    3:2 Лестер
    7.7% (4)
    2:2 Ничья
    7.7% (4)
    1:0 Лестер
    5.8% (3)
    2:0 Лестер
    5.8% (3)
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