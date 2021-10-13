Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Кинг Пауэр
История личных встреч
Лестер
Арсенал
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|7
|0.78
|Тилеманс Юри
|3
|0.33
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.11
|Дака Пэтсон
|1
|0.11
|Олбрайтон Марк
|1
|0.11
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.11
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.11
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Барнс Харви
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.44
|Смит-Роу Эмил
|2
|0.22
|Сака Букайо
|1
|0.11
|Ляказетт Александр
|1
|0.11
|Эдегор Мартин
|1
|0.11
|Парти Томас
|1
|0.11
|Пепе Николя
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|3
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Джака Гранит
|0
|1
|Мари Пабло
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Холдинг Роб
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
16
10
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
19%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
5
31%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
5
31%
1
10%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0 Лестер - Тоттенхэм 2:4
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0
Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Вест Бромвич 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 3
|22
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|27 - 6
|21
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|9 - 13
|15
|6.
|Брайтон
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 9
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Лестер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|11 - 20
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
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- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер - Арсенал
Исход игры
Лестер
57.7% (30)
Ничья
25% (13)
Арсенал
17.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
69.39% (34)
Меньше
30.61% (15)
Обе команды забьют
Да
87.76% (43)
Нет
12.24% (6)
Популярный счёт
2:1 Лестер
36.5% (19)
1:1 Ничья
17.3% (9)
1:2 Арсенал
13.5% (7)
3:2 Лестер
7.7% (4)
2:2 Ничья
7.7% (4)
1:0 Лестер
5.8% (3)
2:0 Лестер
5.8% (3)
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