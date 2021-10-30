Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
26
Дарлоу
Карл
17
Крафт
Эмиль
11
Ритчи
Мэтт
14
Хэйден
Айзак
16
Менди
Эдуар
21
Чилуэлл
Бен
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Graeme Jones
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Баркли РоссПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ньюкасл
Челси
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
26 матчей
26.9%
15.4%
57.7%
7 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|4
|0.44
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.22
|Манкильо Хави
|1
|0.11
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.11
|Хендрик Джефф
|1
|0.11
|Лонгстафф Шон
|1
|0.11
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
|Жоэлинтон
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|3 (1)
|0.33
|Лукаку Ромелу
|3
|0.33
|Чилуэлл Бен
|3
|0.33
|Джеймс Рис II
|2
|0.22
|Чалоба Трево
|2
|0.22
|Ковачич Матео
|1
|0.11
|Алонсо Маркос
|1
|0.11
|Вернер Тимо
|1
|0.11
|Силва Тьяго
|1
|0.11
|Рюдигер Антонио
|1
|0.11
|Канте Н'Голо
|1
|0.11
|Пулишич Кристиан
|1
|0.11
|Хаверц Кай
|1
|0.11
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.11
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Жоржиньо II
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|2
|1
|Ритчи Мэтт
|3
|0
|Кларк Киран
|2
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Ласcеллс Джамал
|2
|0
|Манкильо Хави
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Хэйден Айзак
|2
|0
|Жоэлинтон
|2
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Джеймс Рис II
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
20%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
2
67%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
2
20%
4
18%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
3
30%
4
18%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
6
27%
76-90
Пропущено
21
4
8 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
1
25%
31-45
3
14%
1
25%
46-60
6
29%
2
50%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Лестер - Ньюкасл 2:4 Ньюкасл - Арсенал 0:2
Челси
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1
Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1 Астон Вилла - Челси 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 3
|22
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|27 - 6
|21
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|9 - 13
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 9
|15
|8.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|9.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|11 - 20
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл - Челси
Исход игры
Ньюкасл
2.7% (4)
Ничья
6.8% (10)
Челси
90.4% (132)
Тотал 2.5
Больше
51.11% (69)
Меньше
48.89% (66)
Обе команды забьют
Да
52.59% (71)
Нет
47.41% (64)
Популярный счёт
0:2 Челси
33.6% (49)
1:2 Челси
27.4% (40)
1:3 Челси
12.3% (18)
0:1 Челси
7.5% (11)
1:1 Ничья
3.4% (5)
0:3 Челси
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:4 Челси
1.4% (2)
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