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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Ньюкасл
Челси

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

26 матчей

26.9%
15.4%
57.7%
7 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 4 0.44
Сен-Максимен Аллан 2 0.22
Манкильо Хави 1 0.11
Мёрфи Джейкоб 1 0.11
Хендрик Джефф 1 0.11
Лонгстафф Шон 1 0.11
Ритчи Мэтт 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Жоэлинтон 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 3 (1) 0.33
Лукаку Ромелу 3 0.33
Чилуэлл Бен 3 0.33
Джеймс Рис II 2 0.22
Чалоба Трево 2 0.22
Ковачич Матео 1 0.11
Алонсо Маркос 1 0.11
Вернер Тимо 1 0.11
Силва Тьяго 1 0.11
Рюдигер Антонио 1 0.11
Канте Н'Голо 1 0.11
Пулишич Кристиан 1 0.11
Хаверц Кай 1 0.11
Хадсон-Одои Каллум 1 0.11
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Жоржиньо II 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 2 1
Ритчи Мэтт 3 0
Кларк Киран 2 0
Уилсон Каллум 2 0
Ласcеллс Джамал 2 0
Манкильо Хави 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Хэйден Айзак 2 0
Жоэлинтон 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Джеймс Рис II 0 1
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Менди Эдуар 1 0
Томас Тухель 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
20%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
2
67%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
2
20%
4
18%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
3
30%
4
18%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
6
27%
76-90

Пропущено

21
4
8 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
1
25%
31-45
3
14%
1
25%
46-60
6
29%
2
50%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Лестер - Ньюкасл 2:4 Ньюкасл - Арсенал 0:2
Челси
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1
Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1 Астон Вилла - Челси 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 9 7 1 1 23 - 3 22
2. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 27 - 6 21
3. Манчестер Сити Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
4. Вест Хэм Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Тоттенхэм Заявка 9 5 0 4 9 - 13 15
6. Брайтон Заявка 9 4 3 2 9 - 9 15
7. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8. Лестер Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
9. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10. Арсенал Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
11. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
12. Брентфорд Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
13. Уотфорд Заявка 9 3 1 5 12 - 17 10
14. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
15. Кристал Пэлас Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
16. Саутгемптон Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
17. Лидс Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
18. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
19. Ньюкасл Заявка 9 0 4 5 11 - 20 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
2. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
14. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
16. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Ньюкасл 0% (0)
    X 11.6% (5)
    Челси 88.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Челси
    9.82
    5.22
    1.43
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ньюкасл - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Ньюкасл - Челси

    Исход игры
    Ньюкасл
    0% (0)
    Ничья
    11.6% (5)
    Челси
    88.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (26)
    Меньше
    38.1% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    30.2% (13)
    0:2 Челси
    25.6% (11)
    1:3 Челси
    14% (6)
    0:3 Челси
    7% (3)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    0:1 Челси
    4.7% (2)
    1:4 Челси
    4.7% (2)
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