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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
0:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Саутгемптон
0'
0:1
20' Гол
Адамс Че
45' Желтая карточка
Педро Жоао
55' Желтая карточка
Салису Мохаммед
58' Желтая карточка
Уорд-Праус Джеймс
77' Желтая карточка
Куцка Юрай
85'
1
Фостер
Бен
2
Нгакиа
Джереми
5
Трост-Эконг
Виллиам
15
Каткарт
Крейг
11
Масина
Адам
23
Сарр
Исмаила
19
Сиссоко
Мусса
33
Куцка
Юрай
29
Эрнандес
Хуан
10
Педро
Жоао
7
Кинг
Джошуа
1
Маккарти
Алекс
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
24
Эльюнусси
Мохамед
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
11
Редмонд
Натан
10
Адамс
Че
9
Армстронг
Адам
Уотфорд
4-4-2
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

20'
0:1
Адамс Че
(Армстронг Адам)
45'
Педро Жоао
 
46'
Клеверли Том
Педро Жоао
 
46'
Сема Кен
Эрнандес Хуан
 
55'
 
Салису Мохаммед
58'
 
Уорд-Праус Джеймс
70'
 
Армстронг Стюарт
Эльюнусси Мохамед
77'
Куцка Юрай
 
80'
 
Диалло Ибраима
Уорд-Праус Джеймс
82'
Флетчер Эшли
Нгакиа Джереми
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Уотфорд
Саутгемптон

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Ч
0:3
Ч
4:0
Ч
2:2
Ч
0:3
Ч
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 4 0.4
Деннис Эммануэль 3 0.3
Кинг Джошуа 3 0.3
Эрнандес Хуан 1 0.1
Куцка Юрай 1 0.1
Каткарт Крейг 0 0
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0
Педро Жоао 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броя Армандо 2 0.2
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.2
Армстронг Адам 1 0.1
Адамс Че 1 0.1
Эльюнусси Мохамед 1 0.1
Ливраменто Валентино 1 0.1
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 5 0
Этебо Огенекаро 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Куцка Юрай 2 0
Трост-Эконг Виллиам 2 0
Сиссоко Мусса 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Дженепо Мусса 3 0
Салису Мохаммед 3 0
Ромеу Ориоль 2 0
Стивенс Джек 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Беднарек Ян 1 0
Ливраменто Валентино 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
5
63%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
19%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1
Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Рединг 2:0
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1
Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 3:0 Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль 2:2 Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити 0:1 Заявка 10 6 2 2 20 - 5 20
4. Вест Хэм Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
6. Брайтон 2:2 Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
7. Тоттенхэм Заявка 9 5 0 4 9 - 13 15
8. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
9. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
11. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
12. Брентфорд 1:3 Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 10 2 6 2 12 - 14 12
14. Саутгемптон 1:0 Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
15. Уотфорд 0:1 Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
16. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
17. Лидс Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
18. Бёрнли 3:1 Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл 0:3 Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 3:0 Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити 0:1 Заявка 5 3 1 1 12 - 1 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Ливерпуль 2:2 Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
9. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
11. Брайтон 2:2 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Саутгемптон 1:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Бёрнли 3:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
16. Брентфорд 1:3 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Уотфорд 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Ньюкасл 0:3 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 3:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль 2:2 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Манчестер Сити 0:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Брайтон 2:2 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
7. Брентфорд 1:3 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
9. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд 0:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
14. Саутгемптон 1:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
16. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
17. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
18. Бёрнли 3:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл 0:3 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Уотфорд 32.6% (45)
X 53.6% (74)
Саутгемптон 13.8% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Саутгемптон
45.87
7.09
2.44
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Уотфорд 0:1 Саутгемптон онлайн


Прогнозы на матч Уотфорд 0:1 Саутгемптон

Исход игры
Уотфорд
32.6% (45)
Ничья
53.6% (74)
Саутгемптон
13.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
32.85% (45)
Меньше
67.15% (92)
Обе команды забьют
Да
77.37% (106)
Нет
22.63% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (62)
1:0 Уотфорд
13.8% (19)
2:1 Уотфорд
11.6% (16)
1:2 Саутгемптон
8.7% (12)
2:2 Ничья
8% (11)
0:1 Саутгемптон
3.6% (5)
2:0 Уотфорд
2.9% (4)
3:2 Уотфорд
2.2% (3)
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