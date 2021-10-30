Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Викарадж Роад
0:1
20' ГолАдамс Че
45' Желтая карточкаПедро Жоао
55' Желтая карточкаСалису Мохаммед
58' Желтая карточкаУорд-Праус Джеймс
77' Желтая карточкаКуцка Юрай
11
Масина
Адам
23
Сарр
Исмаила
33
Куцка
Юрай
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
-
18 Туфан ОзанПолузащитник
-
17 Флетчер ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
0:1
45'
55'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
История личных встреч
Уотфорд
Саутгемптон
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|4
|0.4
|Деннис Эммануэль
|3
|0.3
|Кинг Джошуа
|3
|0.3
|Эрнандес Хуан
|1
|0.1
|Куцка Юрай
|1
|0.1
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броя Армандо
|2
|0.2
|Уорд-Праус Джеймс
|2 (2)
|0.2
|Армстронг Адам
|1
|0.1
|Адамс Че
|1
|0.1
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.1
|Ливраменто Валентино
|1
|0.1
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|5
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Каткарт Крейг
|2
|0
|Роуз Дэнни
|2
|0
|Куцка Юрай
|2
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|2
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|1
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Салису Мохаммед
|3
|0
|Ромеу Ориоль
|2
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
5
63%
76-90
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
5
38%
1
14%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
19%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1
Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Рединг 2:0
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1
Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|3:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|26 - 3
|25
|2.
|Ливерпуль
|2:2 Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|3.
|Манчестер Сити
|0:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 5
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|6.
|Брайтон
|2:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|9 - 13
|15
|8.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|9.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|12.
|Брентфорд
|1:3 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 14
|12
|14.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 12
|11
|15.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|18.
|Бёрнли
|3:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|19.
|Ньюкасл
|0:3 Заявка
|10
|0
|4
|6
|11 - 23
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|3:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 1
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Ливерпуль
|2:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|Брайтон
|2:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Бёрнли
|3:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|16.
|Брентфорд
|1:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Ньюкасл
|0:3 Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|3:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|2:2 Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Манчестер Сити
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Брайтон
|2:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|Брентфорд
|1:3 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|18.
|Бёрнли
|3:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|0:3 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд 0:1 Саутгемптон
Исход игры
Уотфорд
32.6% (45)
Ничья
53.6% (74)
Саутгемптон
13.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
32.85% (45)
Меньше
67.15% (92)
Обе команды забьют
Да
77.37% (106)
Нет
22.63% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (62)
1:0 Уотфорд
13.8% (19)
2:1 Уотфорд
11.6% (16)
1:2 Саутгемптон
8.7% (12)
2:2 Ничья
8% (11)
0:1 Саутгемптон
3.6% (5)
2:0 Уотфорд
2.9% (4)
3:2 Уотфорд
2.2% (3)
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