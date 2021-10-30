Второй тайм

95' Адамс Че из команды Саутгемптон сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Саутгемптон вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Валентино Ливраменто задерживает мяч рукой

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Саутгемптон

90' Масина Адам из команды Уотфорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

90' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Удар от ворот произведет Саутгемптон

88' Должен был быть гол! Флетчер Эшли имел отличный шанс, но Алекс Маккарти не дал голу состоятся!

88' Валентино Ливраменто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Удар от ворот произведет Саутгемптон

85' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Уокер-Питерс Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Тактическая замена. Джереми Нгакия уходит с поля и его заменяет Флетчер Эшли

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Джереми Нгакия из команды Уотфорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

81' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Куцка Юрай получил желтую карточку от судьи

75' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

74' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Адамс Че из команды Саутгемптон делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

73' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

73' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

71' Джереми Нгакия из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

71' Уорд-Праус Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Валентино Ливраменто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Плохо сыграл Валентино Ливраменто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

69' Уокер-Питерс Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Отличные скиллы показывает Армстронг Адам , обводя своих соперников

68' Удар от ворот произведет Саутгемптон

68' Масина Адам из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

67' Саутгемптон выполняет удар от ворот.

66' Игрок Кинг Джошуа из команды Уотфорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

66' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

65' Кинг Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

64' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Сиссоко Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Масина Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

61' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Саутгемптон

61' Валентино Ливраменто возвращается на поле.

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Валентино Ливраменто получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Валентино Ливраменто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Уорд-Праус Джеймс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Судья свистит. Сема Кен атаковал сзади соперника. Это Валентино Ливраменто заработал своей команде штрафной

56' Куцка Юрай наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

56' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Валентино Ливраменто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Идет дождь, трудные условия для игроков.

55' Салису Мохаммед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

53' Отличный пас сделал Редмонд Натан из команды Саутгемптон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

52' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Уотфорд

51' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Саутгемптон выполняет удар от ворот.

50' Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали

50' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

49' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Жуан Педру уходит с поля и его заменяет Клеверли Том