Украина: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Десна
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Лассина
|6 (1)
|0.5
|Тете
|5
|0.42
|Фернандо Педро
|3
|0.25
|Судаков Георгий
|3
|0.25
|Патрик Алан
|2
|0.17
|Манор Соломон
|2
|0.17
|Педриньо II
|2
|0.17
|Сикан Даниил
|2
|0.17
|Марлос Ромеро
|1 (1)
|0.08
|Мудрик Михаил
|1
|0.08
|Степаненко Тарас
|1
|0.08
|Корниенко Виктор
|1
|0.08
|Дентиньо
|1
|0.08
|Конопля Ефим
|0
|0
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Матвиенко Николай
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
Десна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безбородько Денис
|6
|0.5
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.17
|Тотовицкий Андрей
|2
|0.17
|Завийский Тарас
|2
|0.17
|Волошин Викентий
|1
|0.08
|Будковский Филипп
|1
|0.08
|Картушов Егор
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марлон
|3
|1
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Додо Домилсон
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Марлос Ромеро
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Фернандо Педро
|1
|0
Десна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селин Евгений
|4
|0
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Завийский Тарас
|3
|0
|Цымбалюк Евгений
|3
|0
|Домбровский Андрей
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Болбат Сергей
|2
|0
|Сафронов Александр
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Литовка Игорь
|1
|0
|Мисак Роман
|1
|0
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|Дегтярёв Максим
|1
|0
|Ковтун Алексей
|1
|0
|Жук Вадим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
6
38%
2
40%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
5
50%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
13%
76-90
Забито
30
15
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
13%
1
7%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
12
40%
7
47%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
14%
3
19%
1-15
3
43%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3
Десна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Десна - Александрия 1:1 Минай - Десна 0:0 Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2
Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1 Десна - Александрия 4:1 Десна - Олимпик Донецк 2:0 Десна - Днепр-1 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|31 - 3
|32
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 6
|29
|3.
|Ворскла
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|4.
|Заря
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 14
|22
|6.
|Александрия
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 14
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 17
|11
|12.
|Минай
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|13.
|Ингулец
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|14.
|Львов
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|13 - 29
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 0
|19
|2.
|Ворскла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|5.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|15.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Десна
Исход игры
Шахтёр Донецк
100% (41)
Ничья
0% (0)
Десна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.02% (16)
Меньше
60.98% (25)
Обе команды забьют
Да
19.51% (8)
Нет
80.49% (33)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
53.7% (22)
3:0 Шахтёр Донецк
19.5% (8)
3:1 Шахтёр Донецк
12.2% (5)
2:1 Шахтёр Донецк
7.3% (3)
1:0 Шахтёр Донецк
7.3% (3)
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