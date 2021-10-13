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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Десна

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Десна

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Лассина 6 (1) 0.5
Тете 5 0.42
Фернандо Педро 3 0.25
Судаков Георгий 3 0.25
Патрик Алан 2 0.17
Манор Соломон 2 0.17
Педриньо II 2 0.17
Сикан Даниил 2 0.17
Марлос Ромеро 1 (1) 0.08
Мудрик Михаил 1 0.08
Степаненко Тарас 1 0.08
Корниенко Виктор 1 0.08
Дентиньо 1 0.08
Конопля Ефим 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Матвиенко Николай 0 0
Додо Домилсон 0 0
Десна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 6 0.5
Калитвинцев Владислав 2 0.17
Тотовицкий Андрей 2 0.17
Завийский Тарас 2 0.17
Волошин Викентий 1 0.08
Будковский Филипп 1 0.08
Картушов Егор 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 3 1
Кривцов Сергей 3 0
Тете 3 0
Додо Домилсон 0 1
Антонио Маркос 1 0
Марлос Ромеро 1 0
Майкон Барберан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Фернандо Педро 1 0
Десна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селин Евгений 4 0
Калитвинцев Владислав 3 0
Завийский Тарас 3 0
Цымбалюк Евгений 3 0
Домбровский Андрей 3 0
Будковский Филипп 2 0
Болбат Сергей 2 0
Сафронов Александр 2 0
Волошин Викентий 2 0
Картушов Егор 1 0
Литовка Игорь 1 0
Мисак Роман 1 0
Арвеладзе Леван 1 0
Дегтярёв Максим 1 0
Ковтун Алексей 1 0
Жук Вадим 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
6
38%
2
40%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
5
50%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Забито

30
15
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
13%
1
7%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
12
40%
7
47%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
14%
3
19%
1-15
3
43%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3
Десна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Десна - Александрия 1:1 Минай - Десна 0:0 Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2
Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1 Десна - Александрия 4:1 Десна - Олимпик Донецк 2:0 Десна - Днепр-1 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 12 10 2 0 31 - 3 32
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 9 2 1 31 - 6 29
3. Ворскла Заявка 12 7 3 2 21 - 10 24
4. Заря Заявка 12 7 2 3 24 - 15 23
5. Днепр-1 Заявка 12 7 1 4 16 - 14 22
6. Александрия Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
7. Металлист-1925 Заявка 12 6 1 5 15 - 14 19
8. Верес Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Десна Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
10. Рух Львов Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 11 3 2 6 7 - 17 11
12. Минай Заявка 11 1 5 5 8 - 14 8
13. Ингулец Заявка 11 2 2 7 9 - 22 8
14. Львов Заявка 12 1 4 7 8 - 20 7
15. Черноморец Од Заявка 12 1 4 7 12 - 26 7
16. Мариуполь Заявка 12 1 1 10 13 - 29 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 0 19
2. Ворскла Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Заря Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
5. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
7. Металлист-1925 Заявка 6 4 0 2 11 - 7 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Рух Львов Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Александрия Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Верес Заявка 6 2 0 4 7 - 11 6
9. Десна Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
11. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Мариуполь Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
15. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
16. Минай Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Десна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Шахтёр Донецк 100% (41)
    X 0% (0)
    Десна 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Десна
    1.33
    6.05
    12.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Десна онлайн


    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Десна

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Десна
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.02% (16)
    Меньше
    60.98% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    19.51% (8)
    Нет
    80.49% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Донецк
    53.7% (22)
    3:0 Шахтёр Донецк
    19.5% (8)
    3:1 Шахтёр Донецк
    12.2% (5)
    2:1 Шахтёр Донецк
    7.3% (3)
    1:0 Шахтёр Донецк
    7.3% (3)
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    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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