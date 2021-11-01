Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
22' Желтая карточкаСтепанюк Руслан
23' Желтая карточкаПешич Иван
44' Желтая карточкаСкорко Данил
68' Желтая карточкаИсаенко Евгений
71' Желтая карточкаПуцлин Давид
81' Желтая карточкаСмирный Евгений
90' Желтая карточкаБрагару Максим
16
Тамм
Йоонас
28
Пуцлин
Давид
73
Рангел
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 РангелПолузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Долгов ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мороз Юрий
Ход матча
22'
23'
44'
68'
71'
81'
90'
История личных встреч
Ворскла
Черноморец Од
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа
26 матчей
57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.6%
61.5%
3.9%
9 побед 16 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Оливье
|5 (1)
|0.38
|Степанюк Руслан
|5
|0.38
|Рангел
|3
|0.23
|Кане Ибрахим
|2
|0.15
|Скляр Александр
|1
|0.08
|Чеснаков Владимир
|1
|0.08
|Пуцлин Давид
|1
|0.08
|Пердута Игорь
|0
|0
|Пешич Иван
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авагимян Артур
|3
|0.23
|Смирный Евгений
|2
|0.15
|Ванат Владислав
|2
|0.15
|Михайленко Николай
|2
|0.15
|Бугай Владислав
|2
|0.15
|Путря Илья
|1 (1)
|0.08
|Вантух Роман
|0
|0
|Исаенко Евгений
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилль Оливье
|3
|1
|Скляр Александр
|3
|0
|Пердута Игорь
|3
|0
|Степанюк Руслан
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Пешич Иван
|2
|0
|Пуцлин Давид
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Рангел
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белошевский Богдан
|1
|2
|Путря Илья
|4
|0
|Смирный Евгений
|4
|0
|Ванат Владислав
|3
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Кравченко Сергей
|2
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Дубко Валерий
|2
|0
|Михайленко Николай
|2
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Сухоручко Даниил
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Забито
18
14
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
5
28%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
6
33%
2
14%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
3
17%
4
29%
61-75
2
11%
1
7%
76-90
Пропущено
13
24
2 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
4
31%
4
17%
46-60
4
31%
3
13%
61-75
3
23%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Ворскла - Заря 4:2
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0 Николаев - Черноморец Од 1:1 Нива Тернополь - Черноморец Од 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 5
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 7
|32
|3.
|Заря
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 16
|26
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 14
|25
|5.
|Ворскла
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 10
|25
|6.
|Александрия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 10
|20
|7.
|Верес
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 20
|19
|9.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 21
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|7 - 18
|11
|12.
|Львов
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|13.
|Ингулец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|15.
|Минай
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|15 - 32
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 0
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|9.
|Верес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|10.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|14.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Черноморец Од
Исход игры
Ворскла
84.1% (116)
Ничья
13% (18)
Черноморец Од
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
55.07% (76)
Нет
44.93% (62)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
31.2% (43)
1:0 Ворскла
22.5% (31)
2:0 Ворскла
21.7% (30)
1:1 Ничья
12.3% (17)
3:1 Ворскла
6.5% (9)
1:2 Черноморец Од
2.9% (4)
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