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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ворскла
0:0
Конец матча

Стадион:
Черноморец Од
0'
22' Желтая карточка
Степанюк Руслан
23' Желтая карточка
Пешич Иван
44' Желтая карточка
Скорко Данил
68' Желтая карточка
Исаенко Евгений
71' Желтая карточка
Пуцлин Давид
81' Желтая карточка
Смирный Евгений
90' Желтая карточка
Брагару Максим
90'+5
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
13
Яворский
Сергей
16
Тамм
Йоонас
5
Якубу
Наджиб
28
Пуцлин
Давид
38
Челядин
Артём
9
Пешич
Иван
73
Рангел
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
31
Кучерук
Владислав
22
Скорко
Данил
2
Биловар
Кристиан
37
Дубко
Валерий
27
Кузык
Денис
8
Вачиберадзе
Бека
19
Исаенко
Евгений
5
Смирный
Евгений
7
Цитаишвили
Георгий
74
Ванат
Владислав
10
Авагимян
Артур
Ворскла
Черноморец Од

История личных встреч

Ворскла
Черноморец Од

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа

26 матчей

57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.6%
61.5%
3.9%
9 побед 16 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
0:0
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Оливье 5 (1) 0.38
Степанюк Руслан 5 0.38
Рангел 3 0.23
Кане Ибрахим 2 0.15
Скляр Александр 1 0.08
Чеснаков Владимир 1 0.08
Пуцлин Давид 1 0.08
Пердута Игорь 0 0
Пешич Иван 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авагимян Артур 3 0.23
Смирный Евгений 2 0.15
Ванат Владислав 2 0.15
Михайленко Николай 2 0.15
Бугай Владислав 2 0.15
Путря Илья 1 (1) 0.08
Вантух Роман 0 0
Исаенко Евгений 0 0
Кузык Денис 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилль Оливье 3 1
Скляр Александр 3 0
Пердута Игорь 3 0
Степанюк Руслан 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Яворский Сергей 2 0
Пешич Иван 2 0
Пуцлин Давид 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Челядин Артём 2 0
Рангел 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белошевский Богдан 1 2
Путря Илья 4 0
Смирный Евгений 4 0
Ванат Владислав 3 0
Брагару Максим 3 0
Кравченко Сергей 2 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Авагимян Артур 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Дубко Валерий 2 0
Михайленко Николай 2 0
Вантух Роман 1 0
Сухоручко Даниил 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Скорко Данил 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Забито

18
14
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
5
28%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
6
33%
2
14%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
3
17%
4
29%
61-75
2
11%
1
7%
76-90

Пропущено

13
24
2 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
4
31%
4
17%
46-60
4
31%
3
13%
61-75
3
23%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Ворскла - Заря 4:2
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0 Николаев - Черноморец Од 1:1 Нива Тернополь - Черноморец Од 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 13 11 2 0 34 - 5 35
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 10 2 1 35 - 7 32
3. Заря Заявка 13 8 2 3 30 - 16 26
4. Днепр-1 Заявка 13 8 1 4 20 - 14 25
5. Ворскла Заявка 13 7 4 2 21 - 10 25
6. Александрия Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
7. Верес Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
8. Металлист-1925 Заявка 13 6 1 6 16 - 20 19
9. Десна Заявка 13 5 3 5 15 - 21 18
10. Рух Львов Заявка 12 3 4 5 10 - 14 13
11. Колос Ковалёвка Заявка 12 3 2 7 7 - 18 11
12. Львов Заявка 13 2 4 7 9 - 20 10
13. Ингулец Заявка 12 2 3 7 9 - 22 9
14. Черноморец Од Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
15. Минай Заявка 12 1 5 6 8 - 18 8
16. Мариуполь Заявка 13 1 1 11 15 - 32 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 0 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
4. Днепр-1 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5. Заря Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
8. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
4. Заря Заявка 6 4 1 1 21 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
9. Верес Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
10. Десна Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
11. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
12. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
13. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
14. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
15. Мариуполь Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Скорко Данил получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Пешич Иван уходит с поля. Кравчук Даниил выходит вместо него
  • Желтая карточка
    23'
    Пешич Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Степанюк Руслан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 138
Ворскла 84.1% (116)
X 13% (18)
Черноморец Од 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ворскла 0:0 Черноморец Од онлайн


Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Черноморец Од

Исход игры
Ворскла
84.1% (116)
Ничья
13% (18)
Черноморец Од
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
55.07% (76)
Нет
44.93% (62)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
31.2% (43)
1:0 Ворскла
22.5% (31)
2:0 Ворскла
21.7% (30)
1:1 Ничья
12.3% (17)
3:1 Ворскла
6.5% (9)
1:2 Черноморец Од
2.9% (4)
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