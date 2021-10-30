Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Бёрнли играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Брентфорд выполняет удар от ворот.

44' Вуд Крис не смог попасть в створ ударом издали

43' Брентфорд выполняет удар от ворот.

43' Плохо сыграл Фернандес Альваро III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Плохо сыграл Норгор Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Гудмундссон Йоханн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

41' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Тэйлор Чарли из команды Бёрнли навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

40' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Г О О О О Л - Корне Максвелл забивает с правой ноги!

36' Макнил Дуайт разрезает оборону соперника отличным пасом

34' Браунхилл Джош из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Вествуд Эшли из команды Бёрнли навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

30' Удар от ворот произведет Брентфорд

29' Альваро Фернандес не дал случится голу! Гудмундссон Йоханн должен был забивать, но Альваро Фернандес сделал отличный сейв

29' ШАНС! Гудмундссон Йоханн вышел один на один с голкипером...

29' Вествуд Эшли разрезает оборону соперника отличным пасом

29' Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Голкипер мог бы сыграть и получше

28' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Тони Айвен нанес удар, мяч был парирован, но Ник Поуп не удержал его в руках.

26' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Йоргенсен Матиас из команды Брентфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

24' Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Генри Рико из команды Брентфорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

22' Отличный пас сделал Вествуд Эшли из команды Бёрнли . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

22' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Бёрнли отменен из-за положения "вне игры".

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

15' Лоутон Мэттью разрезает оборону соперника отличным пасом

14' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Вуд Крис нанес удар головой, но Альваро Фернандес спокойно отбил мяч.

6' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Команда Бёрнли забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Вуд Крис забивает ударом с правой ноги!

4' Плохо сыграл Пиннок Итан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брентфорд начинает с центра поля