Второй тайм

94' Бёрнли заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Удар от ворот произведет Брентфорд

91' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

88' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Плохо сыграл Ми Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Янельт Витали пробует нанести удар издали, но Ник Поуп держит все под контролем

86' Годдос Саман пробил со штрафного прямо в стенку

85' Макнил Дуайт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Рефери не любит споров - именно за это Макнил Дуайт сейчас получил желтую

83' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Отличная индивидуальная работа от Годдос Саман , гол забит с изяществом.

79' Г О О О О Л - Годдос Саман правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

79' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Удар от ворот произведет Брентфорд

76' Макнил Дуайт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

75' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Бёрнли

74' Тони Айвен не смог попасть в створ ударом издали

74' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Годдос Саман совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Янссон Понтус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Каньос Серхи из команды Брентфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Браунхилл Джош из команды Бёрнли направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

68' Удар от ворот произведет Бёрнли

67' Норгор Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

67' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

65' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Брентфорд выполняет удар от ворот.

62' Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали

62' Годдос Саман из команды Брентфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Брентфорд выполняет удар от ворот.

61' Лоутон Мэттью не смог попасть в створ ударом издали

61' Норгор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Бёрнли

55' Тони Айвен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Отличный пас сделал Браунхилл Джош из команды Бёрнли . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

52' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Отличный пас сделал Вествуд Эшли из команды Бёрнли . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

50' Норгор Кристиан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

49' Брентфорд выполняет удар от ворот.

49' Вуд Крис наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

49' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

48' Каньос Серхи из команды Брентфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля