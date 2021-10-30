Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
4' ГолВуд Крис
15' Undefined phrase: football_event_Корне Максвелл
2:0
32' ГолЛоутон Мэттью
3:0
36' ГолКорне Максвелл
72' Желтая карточкаГоддос Саман
3:1
79' ГолГоддос Саман
84' Желтая карточкаМакнил Дуайт
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
24 Фосу ТарикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Matthew Cox
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
1:0
15'
32'
2:0
36'
3:0
72'
79'
3:1
84'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
История личных встреч
Бёрнли
Брентфорд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|4
|0.4
|Вуд Крис
|2
|0.2
|Лоутон Мэттью
|1
|0.1
|Ми Бен
|1
|0.1
|Тарковски Джеймс
|1
|0.1
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Выдра Матей
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|2 (1)
|0.2
|Висса Йоан
|2
|0.2
|Мбеумо Брайан
|2
|0.2
|Норгор Кристиан
|1
|0.1
|Пиннок Итан
|1
|0.1
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.1
|Каньос Серхи
|1
|0.1
|Годдос Саман
|1
|0.1
|Янельт Витали
|1
|0.1
|Янссон Понтус
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|3
|0
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|Браунхилл Джош
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Родригес Джей
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Лоутон Мэттью
|1
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|3
|0
|Каньос Серхи
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тони Айвен
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Годдос Саман
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
33%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
3
25%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
4
33%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
5
29%
29%
2
17%
61-75
4
24%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0
Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 0:4 Фулхэм - Бёрнли 0:2
Брентфорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2
Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1 Брентфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Борнмут 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|26 - 3
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 6
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|6.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|8.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|10
|5
|0
|5
|9 - 14
|15
|9.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 14
|12
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 12
|11
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|11 - 23
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 5
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|12.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Манчестер Юнайтед
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли 3:1 Брентфорд
Исход игры
Бёрнли
35% (48)
Ничья
40.9% (56)
Брентфорд
24.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
29.93% (41)
Меньше
70.07% (96)
Обе команды забьют
Да
66.42% (91)
Нет
33.58% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (50)
1:0 Бёрнли
15.3% (21)
2:1 Бёрнли
14.6% (20)
1:2 Брентфорд
11.7% (16)
0:1 Брентфорд
10.9% (15)
2:0 Бёрнли
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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