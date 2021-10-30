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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
3:1
Конец матча

Стадион:
Брентфорд
0'
1:0
4' Гол
Вуд Крис
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Корне Максвелл
2:0
32' Гол
Лоутон Мэттью
3:0
36' Гол
Корне Максвелл
72' Желтая карточка
Годдос Саман
3:1
79' Гол
Годдос Саман
84' Желтая карточка
Макнил Дуайт
90'+4
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
8
Браунхилл
Джош
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
20
Корне
Максвелл
40
Фернандес
Альваро
III
22
Йоргенсен
Матиас
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
15
Ониика
Фрэнк
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
3
Генри
Рико
9
Форсс
Маркус
17
Тони
Айвен
Бёрнли
4-4-2
Брентфорд
3-5-2

Ход матча

4'
Вуд Крис
1:0
15'
Корне Максвелл
 
32'
Лоутон Мэттью
(Тэйлор Чарли)
2:0
36'
Корне Максвелл
(Макнил Дуайт)
3:0
58'
 
Годдос Саман
Ониика Фрэнк
68'
Выдра Матей
Корне Максвелл
 
68'
 
Янельт Витали
Йенсен Матиас
72'
 
Годдос Саман
77'
 
Расмуссен Мадс
Каньос Серхи
79'
3:1
Годдос Саман
(Норгор Кристиан)
84'
Макнил Дуайт
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Бёрнли
Брентфорд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Ч
1:3
Ч
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 4 0.4
Вуд Крис 2 0.2
Лоутон Мэттью 1 0.1
Ми Бен 1 0.1
Тарковски Джеймс 1 0.1
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Выдра Матей 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 2 (1) 0.2
Висса Йоан 2 0.2
Мбеумо Брайан 2 0.2
Норгор Кристиан 1 0.1
Пиннок Итан 1 0.1
Йоргенсен Матиас 1 0.1
Каньос Серхи 1 0.1
Годдос Саман 1 0.1
Янельт Витали 1 0.1
Янссон Понтус 0 0
Йенсен Матиас 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 3 0
Тарковски Джеймс 3 0
Браунхилл Джош 3 0
Барнс Эшли 2 0
Родригес Джей 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Лоутон Мэттью 1 0
Ми Бен 1 0
Корне Максвелл 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 3 0
Каньос Серхи 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Янссон Понтус 1 0
Тони Айвен 1 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Годдос Саман 1 0
Янельт Витали 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Мбеумо Брайан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
33%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
3
25%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
4
33%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
5
29%
29%
2
17%
61-75
4
24%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0
Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 0:4 Фулхэм - Бёрнли 0:2
Брентфорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2
Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1 Брентфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Борнмут 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити Заявка 10 6 2 2 20 - 6 20
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
5. Вест Хэм Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
6. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
7. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
8. Тоттенхэм 0:1 Заявка 10 5 0 5 9 - 14 15
9. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
11. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
12. Брентфорд Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 2 6 2 13 - 14 12
14. Саутгемптон Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
15. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
16. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
17. Лидс Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм 0:1 Заявка 5 3 0 2 4 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
10. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
12. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
16. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
17. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
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  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Бёрнли 35% (48)
X 40.9% (56)
Брентфорд 24.1% (33)
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Где смотреть матч Бёрнли 3:1 Брентфорд онлайн


Прогнозы на матч Бёрнли 3:1 Брентфорд

Исход игры
Бёрнли
35% (48)
Ничья
40.9% (56)
Брентфорд
24.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
29.93% (41)
Меньше
70.07% (96)
Обе команды забьют
Да
66.42% (91)
Нет
33.58% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (50)
1:0 Бёрнли
15.3% (21)
2:1 Бёрнли
14.6% (20)
1:2 Брентфорд
11.7% (16)
0:1 Брентфорд
10.9% (15)
2:0 Бёрнли
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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