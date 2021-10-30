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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ингулец
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Верес
0' 57'
21
Гальчук
Евгений
8
Полегенько
Павел
60
Поспелов
Дмитрий
55
Ковалёв
Максим
34
Асмелаш
Хеннос
10
Козак
Александр
15
Коробенко
Андрей
23
Шишка
Михаил
7
Шарай
Владислав
5
Запорожец
Евгений
17
Ситало
Артём
47
Когут
Богдан
4
Солдат
Игорь
33
Мирошник
Роман
8
Гончаренко
Роман
23
Немчанинов
Дмитрий
42
Пасич
Евгений
29
Кучеров
Валерий
32
Петько
Сергей
10
Тимофеенко
Виталий
21
Панасенко
Сергей
7
Сергийчук
Михаил
Ингулец
Верес

История личных встреч

Ингулец
Верес

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ситало Артём 2 0.17
Шарай Владислав 2 0.17
Гопей Стефен Майкл 2 0.17
Коваленко Илья 1 0.08
Козак Александр 1 0.08
Бартулович Младен 1 (1) 0.08
Опанасенко Евгений 0 0
Асмелаш Хеннос 0 0
Полегенько Павел 0 0
Запорожец Евгений 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Михаил 3 0.23
Пасич Геннадий 2 0.15
Гегедош Роберт 1 0.08
Немчанинов Дмитрий 1 0.08
Пасич Евгений 1 0.08
Сергийчук Михаил 1 0.08
Солдат Игорь 1 0.08
Кучеров Валерий 1 0.08
Клёц Дмитрий 1 (1) 0.08
Панасенко Сергей 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартулович Младен 3 0
Опанасенко Евгений 3 0
Салем Мохамед 2 0
Ситало Артём 2 0
Шарай Владислав 2 0
Ковалёв Максим 1 0
Павлов Виталий 1 0
Шишка Михаил 1 0
Козак Александр 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Головкин Иван 1 0
Запорожец Евгений 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучеров Валерий 4 1
Пасич Геннадий 4 0
Сергийчук Михаил 2 1
Полулях Никита 3 0
Немчанинов Дмитрий 3 0
Дахновский Виталий 1 1
Панасенко Сергей 2 0
Когут Богдан 1 0
Тимофеенко Виталий 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Гечев Михаил 1 0
Махнев Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
4
50%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
29%
4
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
4
40%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

14
1
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 1
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
100%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

10
13
1 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Пропущено

21
11
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
4
19%
4
36%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
8
38%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2
Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0 Заря - Ингулец 2:0 Мариуполь - Ингулец 4:3 Ингулец - Александрия 1:0 Минай - Ингулец 0:1
Верес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0
Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 ВПК-Агро - Верес 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 13 11 2 0 34 - 5 35
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 10 2 1 35 - 7 32
3. Ворскла Заявка 12 7 3 2 21 - 10 24
4. Заря Заявка 12 7 2 3 24 - 15 23
5. Днепр-1 Заявка 12 7 1 4 16 - 14 22
6. Александрия Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
7. Металлист-1925 Заявка 12 6 1 5 15 - 14 19
8. Верес 0:0 Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Десна Заявка 13 5 3 5 15 - 21 18
10. Рух Львов Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 11 3 2 6 7 - 17 11
12. Ингулец 0:0 Заявка 12 2 3 7 9 - 22 9
13. Минай Заявка 11 1 5 5 8 - 14 8
14. Львов Заявка 12 1 4 7 8 - 20 7
15. Черноморец Од Заявка 12 1 4 7 12 - 26 7
16. Мариуполь Заявка 13 1 1 11 15 - 32 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 0 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
4. Заря Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
5. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
7. Металлист-1925 Заявка 6 4 0 2 11 - 7 12
8. Верес 0:0 Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Рух Львов Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
3. Александрия Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Верес 0:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
9. Десна Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
10. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
11. Ингулец 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Мариуполь Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
15. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
16. Минай Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Ингулец 25.7% (35)
X 50% (68)
Верес 24.3% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Верес
2.43
3.20
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ингулец 0:0 Верес онлайн


Прогнозы на матч Ингулец 0:0 Верес

Исход игры
Ингулец
25.7% (35)
Ничья
50% (68)
Верес
24.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
21.48% (29)
Меньше
78.52% (106)
Обе команды забьют
Да
65.19% (88)
Нет
34.81% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (59)
1:0 Ингулец
14.7% (20)
1:2 Верес
10.3% (14)
0:1 Верес
9.6% (13)
2:1 Ингулец
8.1% (11)
0:0 Ничья
5.1% (7)
0:2 Верес
2.9% (4)
2:0 Ингулец
2.2% (3)
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