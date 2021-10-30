Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Звезда (Кропивницкий)
80' Желтая карточкаПетько Сергей
89' Желтая карточкаЗапорожец Евгений
23
Шишка
Михаил
17
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вирт Юрий
Ход матча
История личных встреч
Ингулец
Верес
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ситало Артём
|2
|0.17
|Шарай Владислав
|2
|0.17
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0.17
|Коваленко Илья
|1
|0.08
|Козак Александр
|1
|0.08
|Бартулович Младен
|1 (1)
|0.08
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Запорожец Евгений
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Михаил
|3
|0.23
|Пасич Геннадий
|2
|0.15
|Гегедош Роберт
|1
|0.08
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.08
|Пасич Евгений
|1
|0.08
|Сергийчук Михаил
|1
|0.08
|Солдат Игорь
|1
|0.08
|Кучеров Валерий
|1
|0.08
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.08
|Панасенко Сергей
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартулович Младен
|3
|0
|Опанасенко Евгений
|3
|0
|Салем Мохамед
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Запорожец Евгений
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Ковалёв Максим
|1
|0
|Павлов Виталий
|1
|0
|Шишка Михаил
|1
|0
|Козак Александр
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Головкин Иван
|1
|0
|Поспелов Дмитрий
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучеров Валерий
|4
|1
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|2
|1
|Полулях Никита
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|Дахновский Виталий
|1
|1
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Тимофеенко Виталий
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
4
50%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
29%
4
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
4
40%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
14
1
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 1
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
100%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
10
13
1 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Пропущено
21
11
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
4
19%
4
36%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
8
38%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2
Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0 Заря - Ингулец 2:0 Мариуполь - Ингулец 4:3 Ингулец - Александрия 1:0 Минай - Ингулец 0:1
Верес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0
Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 ВПК-Агро - Верес 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 5
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 7
|32
|3.
|Ворскла
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|4.
|Заря
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 14
|22
|6.
|Александрия
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 14
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 21
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 17
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|13.
|Минай
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|14.
|Львов
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|15 - 32
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 0
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|5.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Верес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|9.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|15.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Ингулец 0:0 Верес
Исход игры
Ингулец
25.7% (35)
Ничья
50% (68)
Верес
24.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
21.48% (29)
Меньше
78.52% (106)
Обе команды забьют
Да
65.19% (88)
Нет
34.81% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (59)
1:0 Ингулец
14.7% (20)
1:2 Верес
10.3% (14)
0:1 Верес
9.6% (13)
2:1 Ингулец
8.1% (11)
0:0 Ничья
5.1% (7)
0:2 Верес
2.9% (4)
2:0 Ингулец
2.2% (3)
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