Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
27
Канселу
Жоау
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.3%
6.3%
12.4%
13 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фоден Фил
|3
|0.33
|Жезус Габриэль
|2
|0.22
|Марез Рияд
|2
|0.22
|Силва Бернарду
|2
|0.22
|Торрес Ферран
|2
|0.22
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.22
|Гюндоган Илкай
|2
|0.22
|Грилиш Джек
|1
|0.11
|Стерлинг Рахим
|1
|0.11
|Родри Эрнандес
|1
|0.11
|Лапорт Эмерик
|1
|0.11
|Канселу Жоау
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|3
|0.33
|Бентеке Кристиан
|2
|0.22
|Галлахер Конор
|2
|0.22
|Заха Уилфрид
|2 (2)
|0.22
|Олисе Майкл
|1
|0.11
|Шлупп Джеффри
|1
|0.11
|Айю Джордан
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|3
|0
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Канселу Жоау
|2
|0
|Диаш Рубен
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Бентеке Кристиан
|2
|0
|Галлахер Конор
|2
|0
|Заха Уилфрид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
3
27%
2
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
19
11
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
5
26%
4
36%
61-75
4
21%
3
27%
76-90
Пропущено
5
14
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
40%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0
Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Манчестер Сити - Челси 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 3
|22
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|27 - 6
|21
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|9 - 13
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 9
|15
|8.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|9.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|11 - 20
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Исход игры
Манчестер Сити
96.4% (135)
Ничья
2.1% (3)
Кристал Пэлас
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.85% (79)
Меньше
40.15% (53)
Обе команды забьют
Да
30.3% (40)
Нет
69.7% (92)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
36.4% (51)
3:0 Манчестер Сити
24.3% (34)
3:1 Манчестер Сити
15.7% (22)
2:1 Манчестер Сити
6.4% (9)
4:0 Манчестер Сити
4.3% (6)
4:1 Манчестер Сити
3.6% (5)
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