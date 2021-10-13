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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас

История личных встреч

Манчестер Сити
Кристал Пэлас

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.3%
6.3%
12.4%
13 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
5:0
К
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
КЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КC
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоден Фил 3 0.33
Жезус Габриэль 2 0.22
Марез Рияд 2 0.22
Силва Бернарду 2 0.22
Торрес Ферран 2 0.22
Де Брёйне Кевин 2 0.22
Гюндоган Илкай 2 0.22
Грилиш Джек 1 0.11
Стерлинг Рахим 1 0.11
Родри Эрнандес 1 0.11
Лапорт Эмерик 1 0.11
Канселу Жоау 0 0
Диаш Рубен 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 3 0.33
Бентеке Кристиан 2 0.22
Галлахер Конор 2 0.22
Заха Уилфрид 2 (2) 0.22
Олисе Майкл 1 0.11
Шлупп Джеффри 1 0.11
Айю Джордан 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 3 0
Родри Эрнандес 2 0
Канселу Жоау 2 0
Диаш Рубен 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Силва Бернарду 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Бентеке Кристиан 2 0
Галлахер Конор 2 0
Заха Уилфрид 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
3
27%
2
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

19
11
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
5
26%
4
36%
61-75
4
21%
3
27%
76-90

Пропущено

5
14
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
40%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0
Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Манчестер Сити - Челси 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 9 7 1 1 23 - 3 22
2. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 27 - 6 21
3. Манчестер Сити Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
4. Вест Хэм Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Тоттенхэм Заявка 9 5 0 4 9 - 13 15
6. Брайтон Заявка 9 4 3 2 9 - 9 15
7. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8. Лестер Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
9. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10. Арсенал Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
11. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
12. Брентфорд Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
13. Уотфорд Заявка 9 3 1 5 12 - 17 10
14. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
15. Кристал Пэлас Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
16. Саутгемптон Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
17. Лидс Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
18. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
19. Ньюкасл Заявка 9 0 4 5 11 - 20 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
2. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
14. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
16. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Манчестер Сити 100% (42)
    X 0% (0)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.20
    8.47
    20.67
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Кристал Пэлас онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (14)
    Нет
    66.67% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    40.5% (17)
    3:0 Манчестер Сити
    23.8% (10)
    3:1 Манчестер Сити
    14.3% (6)
    2:1 Манчестер Сити
    9.5% (4)
    4:1 Манчестер Сити
    7.1% (3)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
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